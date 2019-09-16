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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3989399039913992>
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:12

  detroytred написав:
  Frant написав:А чому "великі трударі", форумні русачки і промосковські гниди - мовчать про ватний екоцид в Маріуполі?

Бравий вояк Швейк сказав би "Сім кульок, як в Сараєві!"

Опять брехня!
Где же молчат-то?
Если ты (этот самый великий трударь, форумний русачок, промосковька гнида) об этом запел.

Если что, то цитаты твои русацкие промосковськи тут есть; о великом трударстве ты сам глаголил. То есть назван ты этаким вполне обоснованно.


Значить, декого заїло справедливо рішення Божого суда))) Мда, невесело промосковським гнидам)))

До речі, що там з "На городі бузина, а в Києві - дядько". Чи є новини?
Востаннє редагувалось Frant в Вів 17 вер, 2019 08:14, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:13

  Frant написав:
  shapo написав:Миротворец сраный, не хами, здесь не Африка, и я не кацап, а еврей из центра Киева

Це тобі не робить честі. Ватний єврей з центра Київа, який ненавидить свою державу, армію і народ, серед якого живе.

Шапо, а чи є в Ізраїлі євреї, які ненавидять свою державу і армію? Як до них відносяться ті, хто воював за Ізраїль?

Где я написал, что ненавижу Украину, её армию и народ?
Вы, порохоботы этого форума, не народ и не представляете никого кроме себя, забежавший Миротворец вовсе не представляет украинскую армию.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:16

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:То есть назван ты этаким вполне обоснованно.

Не. Он сейчас на мове пишет, значит вылезла личность (в смысле провокаторская личина) украинского националиста. Промосковская гнида из него на языке вылазит :)
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:16

  shapo написав:
  Frant написав:
  shapo написав:Миротворец сраный, не хами, здесь не Африка, и я не кацап, а еврей из центра Киева

Це тобі не робить честі. Ватний єврей з центра Київа, який ненавидить свою державу, армію і народ, серед якого живе.

Шапо, а чи є в Ізраїлі євреї, які ненавидять свою державу і армію? Як до них відносяться ті, хто воював за Ізраїль?

Где я написал, что ненавижу Украину, её армию и народ?
Вы, порохоботы этого форума, не народ и не представляете никого кроме себя, забежавший Миротворец вовсе не представляет украинскую армию.
В Израиле многие слои критично относятся и к правительству, и к ЦАХАЛ, их не любят, но предателями не считают и уехать не предлагают


Лад, шапо, зРадіо та інші - вони відверто пишуть за Московію, да Путіна, за Расею. І щиро чекають приходу росіян, які їх "озолотять", як "нарот Дамбаса". Краще стало жити на окупованих Росією територіях, ніж в Україні, га?
Востаннє редагувалось Frant в Вів 17 вер, 2019 08:18, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:17

  Frant написав:
  detroytred написав:
  Frant написав:А чому "великі трударі", форумні русачки і промосковські гниди - мовчать про ватний екоцид в Маріуполі?

Бравий вояк Швейк сказав би "Сім кульок, як в Сараєві!"

Опять брехня!
Где же молчат-то?
Если ты (этот самый великий трударь, форумний русачок, промосковька гнида) об этом запел.

Если что, то цитаты твои русацкие промосковськи тут есть; о великом трударстве ты сам глаголил. То есть назван ты этаким вполне обоснованно.


Значить, декого заїло справедливо рішення Божого суда))) Мда, невесело промосковським гнидам)))

Не грусти.

Но и не фантазируй в адрес других форумчан.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:19

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Но и не фантазируй в адрес других форумчан.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:23

  Frant написав:
  shap[quote="4748591:Fran[quote="4748588:shapo написав:Миротворец сраный, не хами, здесь не Африка, и я не кацап, а еврей из центра Киева[/quo
Це тобі не робить честі. Ватний єврей з центра Київа, який ненавидить свою державу, армію і народ, серед якого живе.

Шапо, а чи є в Ізраїлі євреї, які ненавидять свою державу і армію? Як до них відносяться ті, хто воював за Ізраїль?

Где я написал, что ненавижу Украину, её армию и народ?
Вы, порохоботы этого форума, не народ и не представляете никого кроме себя, забежавший Миротворец вовсе не представляет украинскую армию.
В Израиле многие слои критично относятся и к правительству, и к ЦАХАЛ, их не любят, но предателями не считают и уехать не предлагают[/quot

Лад, шапо, зРадіо та інші - вони відверто пишуть за Московію, да Путіна, за Расею. І щиро чекають приходу росіян, які їх "озолотять", як "нарот Дамбаса". Краще стало жити на окупованих Росією територіях, ніж в Україні, га?
[/quote]
Чудило, ты себя с ними перепутал.
Это ведь твои цитаты тут выкладвались о том, что единственный выход -- это под рашку.
Твои, а не их.

У тебя теперь комплекс ... поэтому и пытаешься обгадить голословно других.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:26


забежавший Миротворец вовсе не представляет украинскую армию.


А кого ж, кацапское чепушило, я представляю? (И да, кацапня не имеет национальности .. хоть обрезанный ты, хоть не. )

И "забежавший" у нас ты ))
Глянь на свою дату регистрации и мою)
:lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 17 вер, 2019 08:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:27

Мда, траур у русачків і московитів)))
І зеКоманда щось не поспішає капітулювати перед хутіним.

До речі, подія в Маріуполі - потужний сигнал і керівництву держави, в тому числі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:38

  Frant написав:Мда, траур у русачків і московитів)))
І зеКоманда щось не поспішає капітулювати перед хутіним.

До речі, подія в Маріуполі - потужний сигнал і керівництву держави, в тому числі.

Да не грусти ты так.
Боевиков постоянно регулярно давно ликвидируют.
Просто этот случай нашёл громкую огласку в СМИ.
detroytred
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