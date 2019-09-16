Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Миротворец сраный, не хами, здесь не Африка, и я не кацап, а еврей из центра Киева
Це тобі не робить честі. Ватний єврей з центра Київа, який ненавидить свою державу, армію і народ, серед якого живе.
Шапо, а чи є в Ізраїлі євреї, які ненавидять свою державу і армію? Як до них відносяться ті, хто воював за Ізраїль?
Где я написал, что ненавижу Украину, её армию и народ? Вы, порохоботы этого форума, не народ и не представляете никого кроме себя, забежавший Миротворец вовсе не представляет украинскую армию. В Израиле многие слои критично относятся и к правительству, и к ЦАХАЛ, их не любят, но предателями не считают и уехать не предлагают
shapo написав:Миротворец сраный, не хами, здесь не Африка, и я не кацап, а еврей из центра Киева
Це тобі не робить честі. Ватний єврей з центра Київа, який ненавидить свою державу, армію і народ, серед якого живе.
Шапо, а чи є в Ізраїлі євреї, які ненавидять свою державу і армію? Як до них відносяться ті, хто воював за Ізраїль?
Где я написал, что ненавижу Украину, её армию и народ? Вы, порохоботы этого форума, не народ и не представляете никого кроме себя, забежавший Миротворец вовсе не представляет украинскую армию. В Израиле многие слои критично относятся и к правительству, и к ЦАХАЛ, их не любят, но предателями не считают и уехать не предлагают
Лад, шапо, зРадіо та інші - вони відверто пишуть за Московію, да Путіна, за Расею. І щиро чекають приходу росіян, які їх "озолотять", як "нарот Дамбаса". Краще стало жити на окупованих Росією територіях, ніж в Україні, га?
Востаннє редагувалось Frant в Вів 17 вер, 2019 08:18, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
shap[quote="4748591:Fran[quote="4748588:shapo написав:Миротворец сраный, не хами, здесь не Африка, и я не кацап, а еврей из центра Киева[/quo Це тобі не робить честі. Ватний єврей з центра Київа, який ненавидить свою державу, армію і народ, серед якого живе.
Шапо, а чи є в Ізраїлі євреї, які ненавидять свою державу і армію? Як до них відносяться ті, хто воював за Ізраїль?
Где я написал, что ненавижу Украину, её армию и народ? Вы, порохоботы этого форума, не народ и не представляете никого кроме себя, забежавший Миротворец вовсе не представляет украинскую армию. В Израиле многие слои критично относятся и к правительству, и к ЦАХАЛ, их не любят, но предателями не считают и уехать не предлагают[/quot
Лад, шапо, зРадіо та інші - вони відверто пишуть за Московію, да Путіна, за Расею. І щиро чекають приходу росіян, які їх "озолотять", як "нарот Дамбаса". Краще стало жити на окупованих Росією територіях, ніж в Україні, га?
[/quote] Чудило, ты себя с ними перепутал. Это ведь твои цитаты тут выкладвались о том, что единственный выход -- это под рашку. Твои, а не их.
У тебя теперь комплекс ... поэтому и пытаешься обгадить голословно других.