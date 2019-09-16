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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3989399039913992
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:42

Народ, зачем реагировать на прожженную проститутку?
Это же совершенно бесполезно.
Ничего умного и толкового от него ожидать не приходится.
Делать ему замечания или разоблачать его глупость и подтасовки бесполезно.
Администрации почему-то нужно его присутствие на форуме. Так же, как, к примеру, эфира.
Плюрализм? :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 17 вер, 2019 08:44, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:44

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:47

Re: Політичні дискусії

А це просто ще один приклад відсутності справедливого правосуддя в країні ( це про Маріуполь ) .І Гонтаревою повинні були займатися не Коломойський ( ну це так - гіпотеза ) , а правоохоронні органи . А так згорілі машини і будинки співчуття у людей не викликають ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 08:57

  Puente написав:А так згорілі машини і будинки співчуття у людей не викликають ...


Сильно подозреваю, что дом и машина застрахованы по полной, а после их сожжения шансы на получение политического убежища в Англии у Гонтаревой велики как никогда, что соответствует невыдаче её органам правосудия в Украине.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:01

  Puente написав:А це просто ще один приклад відсутності справедливого правосуддя в країні ( це про Маріуполь ) .


Скорее показывает полную импотенцию как минимум двух веток украинской власти - судебной и исполнительной.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:04

  Puente написав:А це просто ще один приклад відсутності справедливого правосуддя в країні ( це про Маріуполь ) .І Гонтаревою повинні були займатися не Коломойський ( ну це так - гіпотеза ) , а правоохоронні органи . А так згорілі машини і будинки співчуття у людей не викликають ...

+
К тому же это работает на пользу ЛДНР для запугивания донбассцев - "Вот что вы получите после возвращения Донбасса в Украину - пули националистов".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:10

  ЛАД написав:
  Puente написав:А це просто ще один приклад відсутності справедливого правосуддя в країні ( це про Маріуполь ) .І Гонтаревою повинні були займатися не Коломойський ( ну це так - гіпотеза ) , а правоохоронні органи . А так згорілі машини і будинки співчуття у людей не викликають ...

+
К тому же это работает на пользу ЛДНР для запугивания донбассцев - "Вот что вы получите после возвращения Донбасса в Украину - пули националистов".


Так же, как сожжение у гонтаревой говорит - бабушку слушаться надо :mrgreen:
Шо поделать, новые лица, новые времена :mrgreen:

https://hromadske.ua/posts/zelenskij-shukaye-kompromisu-z-kolomojskim-u-spravi-privatbanku-premyer-ministr
"Я абсолютно переконаний, що нам потрібно зосередитися на зростанні зараз і шукати спільні рішення замість того, щоб витрачати наші ресурси на знищення одне одного. Тож я дуже позитивно ставлюся до риторики, спрямованої на пошук компромісу», — заявив Гончарук."
Заплатим бене еще, зробымо це разом! :mrgreen:
Востаннє редагувалось vano80 в Вів 17 вер, 2019 09:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:12

  freeze написав:
  Puente написав:А так згорілі машини і будинки співчуття у людей не викликають ...


Сильно подозреваю, что дом и машина застрахованы по полной, а после их сожжения шансы на получение политического убежища в Англии у Гонтаревой велики как никогда, что соответствует невыдаче её органам правосудия в Украине.


Судя по фоткам этого домика найденных в интернетах и его расположению - там вокруг должна быть куча камер наблюдения, закрытая территория поселка и его охрана, охрана домика, противопожарная и обычные сигнализации и прочее.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 09:20

  Hotab написав:

забежавший Миротворец вовсе не представляет украинскую армию.


А кого ж, кацапское чепушило, я представляю? (И да, кацапня не имеет национальности .. хоть обрезанный ты, хоть не. )

И "забежавший" у нас ты ))
Глянь на свою дату регистрации и мою)
:lol:

Опять двадцать пять...
Я понимаю, когда российская бы*** бросается "хохлами" и "укропами". Распрапагандоненое киселовщиной бы***, что с них взять.
Но у нас... "кацапня"... Мало тебе Крыма с Донбассом? Или мало парней русской национальности на передке стоят? Это же каким ушлепком нужно быть, чтобы разжигать межнациональную рознь в момент, когда часть страны захвачена.
Съезди под Мариуполь на передок и обзови там моего племяша кацапней - его парни живо такому умнику фейс подрихтуют.
antey1969
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  #<1 ... 3989399039913992
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