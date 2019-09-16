Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Народ, зачем реагировать на прожженную проститутку? Это же совершенно бесполезно. Ничего умного и толкового от него ожидать не приходится. Делать ему замечания или разоблачать его глупость и подтасовки бесполезно. Администрации почему-то нужно его присутствие на форуме. Так же, как, к примеру, эфира. Плюрализм?
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 17 вер, 2019 08:44, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
А це просто ще один приклад відсутності справедливого правосуддя в країні ( це про Маріуполь ) .І Гонтаревою повинні були займатися не Коломойський ( ну це так - гіпотеза ) , а правоохоронні органи . А так згорілі машини і будинки співчуття у людей не викликають ...
Puente написав:А так згорілі машини і будинки співчуття у людей не викликають ...
Сильно подозреваю, что дом и машина застрахованы по полной, а после их сожжения шансы на получение политического убежища в Англии у Гонтаревой велики как никогда, что соответствует невыдаче её органам правосудия в Украине.
Puente написав:А це просто ще один приклад відсутності справедливого правосуддя в країні ( це про Маріуполь ) .І Гонтаревою повинні були займатися не Коломойський ( ну це так - гіпотеза ) , а правоохоронні органи . А так згорілі машини і будинки співчуття у людей не викликають ...
+ К тому же это работает на пользу ЛДНР для запугивания донбассцев - "Вот что вы получите после возвращения Донбасса в Украину - пули националистов".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Puente написав:А це просто ще один приклад відсутності справедливого правосуддя в країні ( це про Маріуполь ) .І Гонтаревою повинні були займатися не Коломойський ( ну це так - гіпотеза ) , а правоохоронні органи . А так згорілі машини і будинки співчуття у людей не викликають ...
+ К тому же это работает на пользу ЛДНР для запугивания донбассцев - "Вот что вы получите после возвращения Донбасса в Украину - пули националистов".
Так же, как сожжение у гонтаревой говорит - бабушку слушаться надо Шо поделать, новые лица, новые времена
Puente написав:А так згорілі машини і будинки співчуття у людей не викликають ...
Сильно подозреваю, что дом и машина застрахованы по полной, а после их сожжения шансы на получение политического убежища в Англии у Гонтаревой велики как никогда, что соответствует невыдаче её органам правосудия в Украине.
Судя по фоткам этого домика найденных в интернетах и его расположению - там вокруг должна быть куча камер наблюдения, закрытая территория поселка и его охрана, охрана домика, противопожарная и обычные сигнализации и прочее.
забежавший Миротворец вовсе не представляет украинскую армию.
А кого ж, кацапское чепушило, я представляю? (И да, кацапня не имеет национальности .. хоть обрезанный ты, хоть не. )
И "забежавший" у нас ты )) Глянь на свою дату регистрации и мою)
Опять двадцать пять... Я понимаю, когда российская бы*** бросается "хохлами" и "укропами". Распрапагандоненое киселовщиной бы***, что с них взять. Но у нас... "кацапня"... Мало тебе Крыма с Донбассом? Или мало парней русской национальности на передке стоят? Это же каким ушлепком нужно быть, чтобы разжигать межнациональную рознь в момент, когда часть страны захвачена. Съезди под Мариуполь на передок и обзови там моего племяша кацапней - его парни живо такому умнику фейс подрихтуют.