Додано: Вів 17 вер, 2019 09:56

Hotab написав:

забежавший Миротворец вовсе не представляет украинскую армию.





А кого ж, кацапское чепушило, я представляю? (И да, кацапня не имеет национальности .. хоть обрезанный ты, хоть не. )



И "забежавший" у нас ты ))

Глянь на свою дату регистрации и мою)

А кого ж, кацапское чепушило, я представляю? (И да, кацапня не имеет национальности .. хоть обрезанный ты, хоть не. )И "забежавший" у нас ты ))Глянь на свою дату регистрации и мою)

з

с

Ну, вот, культура и поперла из всех щелей. Не зря говорится, что можно вывети девушку из деревни, но нельзя вывети деревню из девушки - можно избрать президентом еврея по папе или даже галахического, но если юдофобия впитана с материнским молоком на уровне генов, она все равно обязательно прорвется.А с танзанийцами и их РЗСО поосторожнее - не ровен час перепутают right and left or forty and fourteen, и Донбас лишится своего будущего освободителя