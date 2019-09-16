Ты заробитчанин в Африке,а
армия Украины воюет на Донбассе с клятыми кацапами которых ты ненавидишь издалека.
PS
Кроме даты регистрации других достоинств нет?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 17 вер, 2019 10:14
Ты заробитчанин в Африке,а
армия Украины воюет на Донбассе с клятыми кацапами которых ты ненавидишь издалека.
PS
Кроме даты регистрации других достоинств нет?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 17 вер, 2019 10:15
Выступлю в защиту Hotab"а.
Обычно был весьма адекватный человек.
Возможны 2 варианта - либо взломали аккаунт, либо у человека какая-то напряжённая ситуация и сдали нервы. В такой ситуации бывает, что человек делает или говорит что-то такое, о чём потом сам жалеет.
Бывает просто сильно достали.
shapo, не стоит сразу горячиться в ответ. Hotab не Франт и не аналогичные.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 17 вер, 2019 10:18, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 17 вер, 2019 10:17
Кончился контракт в Африке и направляют в Мариуполь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 17 вер, 2019 10:19
Очень может быть.
Додано: Вів 17 вер, 2019 10:23
Hotab воюет на Донбасе то ли с 2014, то с 2015 года. Поэтому, shapo не позорься.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 17 вер, 2019 10:25
Кстати, в очередной раз пост Будивельника на данной ветке в топе.
Понимаю, что его перенесли с ветки ДС, но всё же.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 17 вер, 2019 10:26
И много навоевал?
А позориться перед человеком которому задал элементарный вопрос, а получил в ответ ведро хамства, не собираюсь
Востаннє редагувалось shapo в Вів 17 вер, 2019 10:27, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 17 вер, 2019 10:26
Авиация на Донбассе уже очень давно в боевых действиях не участвует.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 17 вер, 2019 10:28
Так он лётчик или налётчик?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 17 вер, 2019 10:32
Кацапчик, покажи мне то место, в котором я говорю,что сейчас в Африке.
Или что был недавно. В прошлом, или позапрошлом голу)
Я на Донбассе с лета 14-го.)
По принципу ротации, несколько месяцев там, несколько месяцев в ппд.
И авиация , ЛАД, таки применяется. Только не для нанесения ударов. Для перехвата беспилотчиков, и вывоза раненых.
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