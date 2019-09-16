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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3991399239933994>
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:14

  Hotab написав:

забежавший Миротворец вовсе не представляет украинскую армию.


А кого ж, кацапское чепушило, я представляю? (И да, кацапня не имеет национальности .. хоть обрезанный ты, хоть не. )

И "забежавший" у нас ты ))
Глянь на свою дату регистрации и мою)
:lol:


Ты заробитчанин в Африке,а
армия Украины воюет на Донбассе с клятыми кацапами которых ты ненавидишь издалека.

PS
Кроме даты регистрации других достоинств нет?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:15

Выступлю в защиту Hotab"а.
Обычно был весьма адекватный человек.
Возможны 2 варианта - либо взломали аккаунт, либо у человека какая-то напряжённая ситуация и сдали нервы. В такой ситуации бывает, что человек делает или говорит что-то такое, о чём потом сам жалеет.
Бывает просто сильно достали.

shapo, не стоит сразу горячиться в ответ. Hotab не Франт и не аналогичные.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 17 вер, 2019 10:18, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:17

  ЛАД написав:Выступлю в защиту Hotab"а.
Обычно был весьма адекватный человек.
Возможны 2 варианта - либо взломали аккаунт, либо у человека какая-то напряжённая ситуация и сдали нервы. В такой ситуации бывает, что человек делает или говорит что-то такое, о чём потом сам жалеет.
Бывает просто сильно достали.

Кончился контракт в Африке и направляют в Мариуполь
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:19

  shapo написав:
  ЛАД написав:Выступлю в защиту Hotab"а.
Обычно был весьма адекватный человек.
Возможны 2 варианта - либо взломали аккаунт, либо у человека какая-то напряжённая ситуация и сдали нервы. В такой ситуации бывает, что человек делает или говорит что-то такое, о чём потом сам жалеет.
Бывает просто сильно достали.

Кончился контракт в Африке и направляют в Мариуполь

Очень может быть.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:23

  shapo написав:
ЛАД написав:Бывает просто сильно достали.

Кончился контракт в Африке и направляют в Мариуполь

Hotab воюет на Донбасе то ли с 2014, то с 2015 года. Поэтому, shapo не позорься.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:25

Кстати, в очередной раз пост Будивельника на данной ветке в топе.
Понимаю, что его перенесли с ветки ДС, но всё же.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:26

  pesikot написав:Hotab воюет на Донбасе то ли с 2014, то с 2015 года. Поэтому, shapo не позорься.


И много навоевал?
А позориться перед человеком которому задал элементарный вопрос, а получил в ответ ведро хамства, не собираюсь
Востаннє редагувалось shapo в Вів 17 вер, 2019 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:26

  pesikot написав:
  shapo написав:
ЛАД написав:Бывает просто сильно достали.

Кончился контракт в Африке и направляют в Мариуполь

Hotab воюет на Донбасе то ли с 2014, то с 2015 года. Поэтому, shapo не позорься.

Авиация на Донбассе уже очень давно в боевых действиях не участвует.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:28

  ЛАД написав:Авиация на Донбассе уже очень давно в боевых действиях не участвует.

Так он лётчик или налётчик?
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 10:32

  shapo написав:
  Hotab написав:

забежавший Миротворец вовсе не представляет украинскую армию.


А кого ж, кацапское чепушило, я представляю? (И да, кацапня не имеет национальности .. хоть обрезанный ты, хоть не. )

И "забежавший" у нас ты ))
Глянь на свою дату регистрации и мою)
:lol:


Ты заробитчанин в Африке,а
армия Украины воюет на Донбассе с клятыми кацапами которых ты ненавидишь издалека.

PS
Кроме даты регистрации других достоинств нет?

Кацапчик, покажи мне то место, в котором я говорю,что сейчас в Африке. :)
Или что был недавно. В прошлом, или позапрошлом голу)
Я на Донбассе с лета 14-го.)
По принципу ротации, несколько месяцев там, несколько месяцев в ппд.
И авиация , ЛАД, таки применяется. Только не для нанесения ударов. Для перехвата беспилотчиков, и вывоза раненых.
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