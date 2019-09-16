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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3991399239933994 Додано: Вів 17 вер, 2019 10:39 antey1969 написав: Hotab написав:

забежавший Миротворец вовсе не представляет украинскую армию.





А кого ж, кацапское чепушило, я представляю? (И да, кацапня не имеет национальности .. хоть обрезанный ты, хоть не. )



И "забежавший" у нас ты ))

Глянь на свою дату регистрации и мою)

А кого ж, кацапское чепушило, я представляю? (И да, кацапня не имеет национальности .. хоть обрезанный ты, хоть не. )И "забежавший" у нас ты ))Глянь на свою дату регистрации и мою)

Опять двадцать пять...

Я понимаю, когда российская бы*** бросается "хохлами" и "укропами". Распрапагандоненое киселовщиной бы***, что с них взять.

Но у нас... "кацапня"... Мало тебе Крыма с Донбассом? Или мало парней русской национальности на передке стоят? Это же каким ушлепком нужно быть, чтобы разжигать межнациональную рознь в момент, когда часть страны захвачена.

Съезди под Мариуполь на передок и обзови там моего племяша кацапней - его парни живо такому умнику фейс подрихтуют. Опять двадцать пять...Я понимаю, когда российская бы*** бросается "хохлами" и "укропами". Распрапагандоненое киселовщиной бы***, что с них взять.Но у нас... "кацапня"... Мало тебе Крыма с Донбассом? Или мало парней русской национальности на передке стоят? Это же каким ушлепком нужно быть, чтобы разжигать межнациональную рознь в момент, когда часть страны захвачена.Съезди под Мариуполь на передок и обзови там моего племяша кацапней - его парни живо такому умнику фейс подрихтуют.

Ваш племяш русский по национальности, или кацапня убитая водярой? Это разное.

В нашей ситуации имеет место еврей в центре Киева с кацапскими мозгами.

Вопросы задаешь, шапо? Это не задавание вопросов с целью получения информации, а попытки предоставить несостоятельность и ненужность украинской Миссии в ДРК. Вот только 90% налета к началу боевых действий на Донбассе украинские вертолётчики получили в Африке. Там научились летать на 10 метрах, чтобы на Донбассе летать на 5.



Сейчас вся молодежь проходит прежде всего через Африку . Где за полгода получает бесценный опыт, и потом отправляется летать в зону АТО.

Есть ещё, кацапчик, позитив для страны, в виде немалых денег, которые зарабатывает миссия . Только часть из них получают пилоты, а львиная доля в бюджет страны.Но вряд ли тебя радует это, как и все, что хорошо для Украины. Ваш племяш русский по национальности, или кацапня убитая водярой? Это разное.В нашей ситуации имеет место еврей в центре Киева с кацапскими мозгами.Вопросы задаешь, шапо? Это не задавание вопросов с целью получения информации, а попытки предоставить несостоятельность и ненужность украинской Миссии в ДРК. Вот только 90% налета к началу боевых действий на Донбассе украинские вертолётчики получили в Африке. Там научились летать на 10 метрах, чтобы на Донбассе летать на 5.Сейчас вся молодежь проходит прежде всего через Африку . Где за полгода получает бесценный опыт, и потом отправляется летать в зону АТО.Есть ещё, кацапчик, позитив для страны, в виде немалых денег, которые зарабатывает миссия . Только часть из них получают пилоты, а львиная доля в бюджет страны.Но вряд ли тебя радует это, как и все, что хорошо для Украины. Hotab

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