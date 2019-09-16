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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 17 вер, 2019 10:15
Выступлю в защиту Hotab"а.
Обычно был весьма адекватный человек.
Возможны 2 варианта - либо взломали аккаунт, либо у человека какая-то напряжённая ситуация и сдали нервы. В такой ситуации бывает, что человек делает или говорит что-то такое, о чём потом сам жалеет.
Бывает просто сильно достали.
shapo, не стоит сразу горячиться в ответ. Hotab не Франт и не аналогичные.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 17 вер, 2019 10:18, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 10:23
Hotab
shapo написав:
ЛАД написав:Бывает просто сильно достали.
Кончился контракт в Африке и направляют в Мариуполь
воюет на Донбасе то ли с 2014, то с 2015 года. Поэтому, shapo
не позорься.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 17 вер, 2019 10:25
Кстати, в очередной раз пост Будивельника на данной ветке в топе.
Понимаю, что его перенесли с ветки ДС, но всё же.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 10:26
pesikot написав:
Hotab
shapo написав:
ЛАД написав:Бывает просто сильно достали.
Кончился контракт в Африке и направляют в Мариуполь
воюет на Донбасе то ли с 2014, то с 2015 года. Поэтому, shapo
не позорься.
Авиация на Донбассе уже очень давно в боевых действиях не участвует.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 10:32
shapo написав: Hotab написав:
забежавший Миротворец вовсе не представляет украинскую армию.
А кого ж, кацапское чепушило, я представляю? (И да, кацапня не имеет национальности .. хоть обрезанный ты, хоть не. )
И "забежавший" у нас ты ))
Глянь на свою дату регистрации и мою)
Ты заробитчанин в Африке,а
армия Украины воюет на Донбассе с клятыми кацапами которых ты ненавидишь издалека.
PS
Кроме даты регистрации других достоинств нет?
Кацапчик, покажи мне то место, в котором я говорю,что сейчас в Африке.
Или что был недавно. В прошлом, или позапрошлом голу)
Я на Донбассе с лета 14-го.)
По принципу ротации, несколько месяцев там, несколько месяцев в ппд.
И авиация , ЛАД, таки применяется. Только не для нанесения ударов. Для перехвата беспилотчиков, и вывоза раненых.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 10:39
antey1969 написав: Hotab написав:
забежавший Миротворец вовсе не представляет украинскую армию.
А кого ж, кацапское чепушило, я представляю? (И да, кацапня не имеет национальности .. хоть обрезанный ты, хоть не. )
И "забежавший" у нас ты ))
Глянь на свою дату регистрации и мою)
Опять двадцать пять...
Я понимаю, когда российская бы*** бросается "хохлами" и "укропами". Распрапагандоненое киселовщиной бы***, что с них взять.
Но у нас... "кацапня"... Мало тебе Крыма с Донбассом? Или мало парней русской национальности на передке стоят? Это же каким ушлепком нужно быть, чтобы разжигать межнациональную рознь в момент, когда часть страны захвачена.
Съезди под Мариуполь на передок и обзови там моего племяша кацапней - его парни живо такому умнику фейс подрихтуют.
Ваш племяш русский по национальности, или кацапня убитая водярой? Это разное.
В нашей ситуации имеет место еврей в центре Киева с кацапскими мозгами.
Вопросы задаешь, шапо? Это не задавание вопросов с целью получения информации, а попытки предоставить несостоятельность и ненужность украинской Миссии в ДРК. Вот только 90% налета к началу боевых действий на Донбассе украинские вертолётчики получили в Африке. Там научились летать на 10 метрах, чтобы на Донбассе летать на 5.
Сейчас вся молодежь проходит прежде всего через Африку . Где за полгода получает бесценный опыт, и потом отправляется летать в зону АТО.
Есть ещё, кацапчик, позитив для страны, в виде немалых денег, которые зарабатывает миссия . Только часть из них получают пилоты, а львиная доля в бюджет страны.Но вряд ли тебя радует это, как и все, что хорошо для Украины.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 10:50
Hotab
Наши на передке тоже вполне себе квасят, да и дома после ротации тоже - стресс снять самое то.
Как приезжаю к ним - первым делом за парой поллитр идем, жена его уже даже не возражает, главное, чтобы дома стресс снимал.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 11:04
Та я не вижу ничего плохого в "квасить". Время, место и не в ущерб делу. Мозги не пропивать бы.
Хотя... Вот это устоявшееся "надо пить, я такооооое видел".. имхо *** собачая. Не помогает оно. И стресс пережить можно и без водки, проходил и это.
И уже порядком поднадоели сливовые солдатики в поездах. На замечание "харош шуметь матом ночью" рассказывающие, как они воевали.
Я знаю немало легендарных людей, ходивших по краю, и не бухающих совсем, или бухающих без агрессии и позерства.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 11:11
Hotab написав:
Та я не вижу ничего плохого в "квасить". Время, место и не в ущерб делу. Мозги не пропивать бы.
Хотя... Вот это устоявшееся "надо пить, я такооооое видел".. имхо *** собачая. Не помогает оно. И стресс пережить можно и без водки, проходил и это.
И уже порядком поднадоели сливовые солдатики в поездах. На замечание "харош шуметь матом ночью" рассказывающие, как они воевали.
Я знаю немало легендарных людей, ходивших по краю, и не бухающих совсем, или бухающих без агрессии и позерства.
ток чё, когда начнем мочить "пропитую кацапню"?
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Додано: Вів 17 вер, 2019 11:15
sequence написав: Hotab написав:
Та я не вижу ничего плохого в "квасить". Время, место и не в ущерб делу. Мозги не пропивать бы.
Хотя... Вот это устоявшееся "надо пить, я такооооое видел".. имхо *** собачая. Не помогает оно. И стресс пережить можно и без водки, проходил и это.
И уже порядком поднадоели сливовые солдатики в поездах. На замечание "харош шуметь матом ночью" рассказывающие, как они воевали.
Я знаю немало легендарных людей, ходивших по краю, и не бухающих совсем, или бухающих без агрессии и позерства.
ток чё, когда начнем мочить "пропитую кацапню"?
Волгаря с Шапо?
Я ж не модератор. Дайте мне бразды, я сразу))))
А если вы о Донбассе, то вопрос не по адресу)
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