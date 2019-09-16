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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3990399139923993
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:04

Re: Політичні дискусії

Та я не вижу ничего плохого в "квасить". Время, место и не в ущерб делу. Мозги не пропивать бы.

Хотя... Вот это устоявшееся "надо пить, я такооооое видел".. имхо *** собачая. Не помогает оно. И стресс пережить можно и без водки, проходил и это.
И уже порядком поднадоели сливовые солдатики в поездах. На замечание "харош шуметь матом ночью" рассказывающие, как они воевали.
Я знаю немало легендарных людей, ходивших по краю, и не бухающих совсем, или бухающих без агрессии и позерства.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:11

  Hotab написав:Та я не вижу ничего плохого в "квасить". Время, место и не в ущерб делу. Мозги не пропивать бы.

Хотя... Вот это устоявшееся "надо пить, я такооооое видел".. имхо *** собачая. Не помогает оно. И стресс пережить можно и без водки, проходил и это.
И уже порядком поднадоели сливовые солдатики в поездах. На замечание "харош шуметь матом ночью" рассказывающие, как они воевали.
Я знаю немало легендарных людей, ходивших по краю, и не бухающих совсем, или бухающих без агрессии и позерства.

ток чё, когда начнем мочить "пропитую кацапню"?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:15

  sequence написав:
  Hotab написав:Та я не вижу ничего плохого в "квасить". Время, место и не в ущерб делу. Мозги не пропивать бы.

Хотя... Вот это устоявшееся "надо пить, я такооооое видел".. имхо *** собачая. Не помогает оно. И стресс пережить можно и без водки, проходил и это.
И уже порядком поднадоели сливовые солдатики в поездах. На замечание "харош шуметь матом ночью" рассказывающие, как они воевали.
Я знаю немало легендарных людей, ходивших по краю, и не бухающих совсем, или бухающих без агрессии и позерства.

ток чё, когда начнем мочить "пропитую кацапню"?

Волгаря с Шапо? :lol:
Я ж не модератор. Дайте мне бразды, я сразу))))
А если вы о Донбассе, то вопрос не по адресу)
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:22

  Hotab написав:
  sequence написав:
  Hotab написав:Та я не вижу ничего плохого в "квасить". Время, место и не в ущерб делу. Мозги не пропивать бы.

Хотя... Вот это устоявшееся "надо пить, я такооооое видел".. имхо *** собачая. Не помогает оно. И стресс пережить можно и без водки, проходил и это.
И уже порядком поднадоели сливовые солдатики в поездах. На замечание "харош шуметь матом ночью" рассказывающие, как они воевали.
Я знаю немало легендарных людей, ходивших по краю, и не бухающих совсем, или бухающих без агрессии и позерства.

ток чё, когда начнем мочить "пропитую кацапню"?

Волгаря с Шапо? :lol:
Я ж не модератор. Дайте мне бразды, я сразу))))
А если вы о Донбассе, то вопрос не по адресу)

Волгаря ,Шапо, зРадіо та інших русіш-пропагандонів - давно слід наглухо забанити. На московитських сайтах - за проукраїнську позицію банять зразу і пожиттєво.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:25

  ЛАД написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:Кончился контракт в Африке и направляют в Мариуполь

Hotab воюет на Донбасе то ли с 2014, то с 2015 года. Поэтому, shapo не позорься.

Авиация на Донбассе уже очень давно в боевых действиях не участвует.

Евакуація поранених з передка в тил гелікоптерами, зразу ж в госпіталь - не рахується, русіш-розумнику?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:25

Re: Політичні дискусії

Ветка умрет)
Я так понял тут 90% ватанчиков отписывает. Нормальные просто наблюдают за этим зоопарком.
Я тут тож ненадолго. Закончу стац. медообслелование и некогда будет.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:28

  ЛАД написав:
  Puente написав:А це просто ще один приклад відсутності справедливого правосуддя в країні ( це про Маріуполь ) .І Гонтаревою повинні були займатися не Коломойський ( ну це так - гіпотеза ) , а правоохоронні органи . А так згорілі машини і будинки співчуття у людей не викликають ...

+
К тому же это работает на пользу ЛДНР для запугивания донбассцев - "Вот что вы получите после возвращения Донбасса в Украину - пули националистов".

І що ти говориш? Тобі шкода хероя Новоросії? За маріонеток Ордло не переживай, всі рішення приймаються в Кремлі. НВФ фінансуються, керуються і забезпечуються з Маскви.

Люди, які воювали проти України та займали керівні посади в ордло - мають сісти в тюрми або виїхати в Хабаровський край, а не отримати ам ністію
Востаннє редагувалось Frant в Вів 17 вер, 2019 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:30

Волгарь,
Если работа по земле, то в р-не Дебальцево в феврале 15 была. Это то, что знаю точно.
Если по воздуху, то весной (вроде) 19 года Ми-24 сбил Орлан-10 (видео на Ютубе). Но ты можешь дальше нипомнить.

Что касается небоевых потерь, то дай ссылку, что они превышают боевые. Напорядок. Или кисель сказал,как всегда?
Hotab
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  #<1 ... 3990399139923993
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