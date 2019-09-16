Евакуація поранених з передка в тил гелікоптерами, зразу ж в госпіталь - не рахується, русіш-розумнику?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 17 вер, 2019 11:25
Евакуація поранених з передка в тил гелікоптерами, зразу ж в госпіталь - не рахується, русіш-розумнику?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 17 вер, 2019 11:25
Re: Політичні дискусії
Ветка умрет)
Я так понял тут 90% ватанчиков отписывает. Нормальные просто наблюдают за этим зоопарком.
Я тут тож ненадолго. Закончу стац. медообслелование и некогда будет.
Додано: Вів 17 вер, 2019 11:28
І що ти говориш? Тобі шкода хероя Новоросії? За маріонеток Ордло не переживай, всі рішення приймаються в Кремлі. НВФ фінансуються, керуються і забезпечуються з Маскви.
Люди, які воювали проти України та займали керівні посади в ордло - мають сісти в тюрми або виїхати в Хабаровський край, а не отримати ам ністію
Востаннє редагувалось Frant в Вів 17 вер, 2019 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 17 вер, 2019 11:30
Волгарь,
Если работа по земле, то в р-не Дебальцево в феврале 15 была. Это то, что знаю точно.
Если по воздуху, то весной (вроде) 19 года Ми-24 сбил Орлан-10 (видео на Ютубе). Но ты можешь дальше нипомнить.
Что касается небоевых потерь, то дай ссылку, что они превышают боевые. Напорядок. Или кисель сказал,как всегда?
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