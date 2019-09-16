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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3990399139923993
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:25

  ЛАД написав:
  pesikot написав:
  shapo написав:Кончился контракт в Африке и направляют в Мариуполь

Hotab воюет на Донбасе то ли с 2014, то с 2015 года. Поэтому, shapo не позорься.

Авиация на Донбассе уже очень давно в боевых действиях не участвует.

Евакуація поранених з передка в тил гелікоптерами, зразу ж в госпіталь - не рахується, русіш-розумнику?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:25

Re: Політичні дискусії

Ветка умрет)
Я так понял тут 90% ватанчиков отписывает. Нормальные просто наблюдают за этим зоопарком.
Я тут тож ненадолго. Закончу стац. медообслелование и некогда будет.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:28

  ЛАД написав:
  Puente написав:А це просто ще один приклад відсутності справедливого правосуддя в країні ( це про Маріуполь ) .І Гонтаревою повинні були займатися не Коломойський ( ну це так - гіпотеза ) , а правоохоронні органи . А так згорілі машини і будинки співчуття у людей не викликають ...

+
К тому же это работает на пользу ЛДНР для запугивания донбассцев - "Вот что вы получите после возвращения Донбасса в Украину - пули националистов".

І що ти говориш? Тобі шкода хероя Новоросії? За маріонеток Ордло не переживай, всі рішення приймаються в Кремлі. НВФ фінансуються, керуються і забезпечуються з Маскви.

Люди, які воювали проти України та займали керівні посади в ордло - мають сісти в тюрми або виїхати в Хабаровський край, а не отримати ам ністію
Востаннє редагувалось Frant в Вів 17 вер, 2019 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 11:30

Волгарь,
Если работа по земле, то в р-не Дебальцево в феврале 15 была. Это то, что знаю точно.
Если по воздуху, то весной (вроде) 19 года Ми-24 сбил Орлан-10 (видео на Ютубе). Но ты можешь дальше нипомнить.

Что касается небоевых потерь, то дай ссылку, что они превышают боевые. Напорядок. Или кисель сказал,как всегда?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:41

  Hotab написав:Ветка умрет)
Я так понял тут 90% ватанчиков отписывает. Нормальные просто наблюдают за этим зоопарком.
Я тут тож ненадолго. Закончу стац. медообслелование и некогда будет.

не бравируй,здесь могут быть кто и больше повидал. и в обычной жизни тоже..
atos
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:54

  Hotab написав:В нашей ситуации имеет место еврей в центре Киева с кацапскими мозгами.
Вопросы задаешь, шапо? Это не задавание вопросов с целью получения информации, а попытки предоставить несостоятельность и ненужность украинской Миссии в ДРК. Вот только 90% налета к началу боевых действий на Донбассе украинские вертолётчики получили в Африке. Там научились летать на 10 метрах, чтобы на Донбассе летать на 5.
Сейчас вся молодежь проходит прежде всего через Африку . Где за полгода получает бесценный опыт, и потом отправляется летать в зону АТО.
Есть ещё, кацапчик, позитив для страны, в виде немалых денег, которые зарабатывает миссия . Только часть из них получают пилоты, а львиная доля в бюджет страны.Но вряд ли тебя радует это, как и все, что хорошо для Украины.


Сраный миротворец, я,конечно, искренне верю, что в Африке ты исключительно для Украины зарабатываешь бабло, а не для себя как делали еще советские военные советники от Йемена до Анголы,верю, что ты честно там служишь добросовестно выполняя свой воинский долг, а не занимаешься контрабандой и насилуешь местных негритят как некоторые твои коллеги из контингента ООН.
Но вот проблема.
И до тебя, и при тебе, и наверняка после тебя негры как убивали друг друга ,так и убивают что с ООН, что без нее.
Так на хрена ты там нужен?
Про твою и других асов-вертолетчиков выдающуюся роль в Донбассе гоняющихся за дронами и перевозящими раненных несколько раз мелькнуло в репортажах по ТСН.
Но почему-то ни одна армия мира такой ***** как обстрел дронов с вертолетов не занимается.
Может, предложишь свои услуги саудовцам у которых недавно нефтяные терминалы иранцы через хуситов дронами разбомбили ?
Если они действительно чего-то стоят, саудиты точно отвалят Украине поболее чем ООН за Конго.
А там и ВВС Израиля поучишь правильно с воздушными целями бороться.


  Hotab написав:
  sequence написав: ток чё, когда начнем мочить "пропитую кацапню"?

Волгаря с Шапо? :lol:
Я ж не модератор. Дайте мне бразды, я сразу))))

Вольно.
Можешь покурить и оправиться.
Услужливый оператор уже удалил все мои сообщения оставив порохоботские, в т.ч. твои
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 12:54

  Hotab написав:Что касается небоевых потерь, то дай ссылку, что они превышают боевые. Напорядок. Или кисель сказал,как всегда?


вот данные за 2018 год
за 11 месяцев

За 11 месяцев 2018 года боевые потери украинской армии на Донбассе составили 110 бойцов.
Еще 776 военнослужащих были ранены в боях.

Небоевые безвозвратные потери украинской армии за 11 месяцев этого года почти такие же, как и боевые, - 100 бойцов.
Еще 91 военный был ранен в небоевых условиях ("небоевые санитарные потери").

Об этом говорится в ответе Управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины на запрос BBC News Украина.


это официальные данные.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 13:21

  atos написав:
  Hotab написав:Ветка умрет)
Я так понял тут 90% ватанчиков отписывает. Нормальные просто наблюдают за этим зоопарком.
Я тут тож ненадолго. Закончу стац. медообслелование и некогда будет.

не бравируй,здесь могут быть кто и больше повидал. и в обычной жизни тоже..

И?)
Мы уже в поезде бухие и соревнуемся, кто чего больше повидал?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 13:23


Сраный миротворец, я,конечно, искренне верю, что в Африке ты исключительно для Украины зарабатываешь бабло, а не для себя



Ггггг. И почему мне глубоко до одного места, во что ты там веришь?)))


Так на хрена ты там нужен?



Чтоб тебя бесить. :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 17 вер, 2019 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 13:26

это официальные данные.



Вполне нормальные данные. Немного не те,что Волгарь расписал, да? Или я не совсем знаю слово "на порядок" ?
Я ж думаю даже Волгарик понимает, что к небоевых потерям относятся и погибшие на полигоне. Например от разрыва миномёта. И он же , надеюсь, понимает, что интенсивная боевая подготовка на полигонах не бывает без потерь.
А если бы главарь банды Шойгу озвучил сколько у них там потерь от хачей в казарме, и от стекломоя.. Но там не скажут правду.
Hotab
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