Евакуація поранених з передка в тил гелікоптерами, зразу ж в госпіталь - не рахується, русіш-розумнику?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 17 вер, 2019 11:25
Евакуація поранених з передка в тил гелікоптерами, зразу ж в госпіталь - не рахується, русіш-розумнику?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 17 вер, 2019 11:25
Re: Політичні дискусії
Ветка умрет)
Я так понял тут 90% ватанчиков отписывает. Нормальные просто наблюдают за этим зоопарком.
Я тут тож ненадолго. Закончу стац. медообслелование и некогда будет.
Додано: Вів 17 вер, 2019 11:28
І що ти говориш? Тобі шкода хероя Новоросії? За маріонеток Ордло не переживай, всі рішення приймаються в Кремлі. НВФ фінансуються, керуються і забезпечуються з Маскви.
Люди, які воювали проти України та займали керівні посади в ордло - мають сісти в тюрми або виїхати в Хабаровський край, а не отримати ам ністію
Востаннє редагувалось Frant в Вів 17 вер, 2019 11:30, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Вів 17 вер, 2019 11:30
Волгарь,
Если работа по земле, то в р-не Дебальцево в феврале 15 была. Это то, что знаю точно.
Если по воздуху, то весной (вроде) 19 года Ми-24 сбил Орлан-10 (видео на Ютубе). Но ты можешь дальше нипомнить.
Что касается небоевых потерь, то дай ссылку, что они превышают боевые. Напорядок. Или кисель сказал,как всегда?
Додано: Вів 17 вер, 2019 12:41
Додано: Вів 17 вер, 2019 12:54
Сраный миротворец, я,конечно, искренне верю, что в Африке ты исключительно для Украины зарабатываешь бабло, а не для себя как делали еще советские военные советники от Йемена до Анголы,верю, что ты честно там служишь добросовестно выполняя свой воинский долг, а не занимаешься контрабандой и насилуешь местных негритят как некоторые твои коллеги из контингента ООН.
Но вот проблема.
И до тебя, и при тебе, и наверняка после тебя негры как убивали друг друга ,так и убивают что с ООН, что без нее.
Так на хрена ты там нужен?
Про твою и других асов-вертолетчиков выдающуюся роль в Донбассе гоняющихся за дронами и перевозящими раненных несколько раз мелькнуло в репортажах по ТСН.
Но почему-то ни одна армия мира такой ***** как обстрел дронов с вертолетов не занимается.
Может, предложишь свои услуги саудовцам у которых недавно нефтяные терминалы иранцы через хуситов дронами разбомбили ?
Если они действительно чего-то стоят, саудиты точно отвалят Украине поболее чем ООН за Конго.
А там и ВВС Израиля поучишь правильно с воздушными целями бороться.
Вольно.
Можешь покурить и оправиться.
Услужливый оператор уже удалил все мои сообщения оставив порохоботские, в т.ч. твои
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 17 вер, 2019 12:54
вот данные за 2018 год
за 11 месяцев
это официальные данные.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Вів 17 вер, 2019 13:21
И?)
Мы уже в поезде бухие и соревнуемся, кто чего больше повидал?
Додано: Вів 17 вер, 2019 13:23
Ггггг. И почему мне глубоко до одного места, во что ты там веришь?)))
Чтоб тебя бесить.
Востаннє редагувалось Hotab в Вів 17 вер, 2019 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 вер, 2019 13:26
Вполне нормальные данные. Немного не те,что Волгарь расписал, да? Или я не совсем знаю слово "на порядок" ?
Я ж думаю даже Волгарик понимает, что к небоевых потерям относятся и погибшие на полигоне. Например от разрыва миномёта. И он же , надеюсь, понимает, что интенсивная боевая подготовка на полигонах не бывает без потерь.
А если бы главарь банды Шойгу озвучил сколько у них там потерь от хачей в казарме, и от стекломоя.. Но там не скажут правду.
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