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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3990399139923993 Додано: Вів 17 вер, 2019 11:25 ЛАД написав: pesikot написав: shapo написав: Кончился контракт в Африке и направляют в Мариуполь Кончился контракт в Африке и направляют в Мариуполь

Hotab воюет на Донбасе то ли с 2014, то с 2015 года. Поэтому, shapo не позорься. воюет на Донбасе то ли с 2014, то с 2015 года. Поэтому,не позорься.

Авиация на Донбассе уже очень давно в боевых действиях не участвует. Авиация на Донбассе уже очень давно в боевых действиях не участвует.

Евакуація поранених з передка в тил гелікоптерами, зразу ж в госпіталь - не рахується, русіш-розумнику? Евакуація поранених з передка в тил гелікоптерами, зразу ж в госпіталь - не рахується, русіш-розумнику? Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20421 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 11:25 Re: Політичні дискусії Ветка умрет)

Я так понял тут 90% ватанчиков отписывает. Нормальные просто наблюдают за этим зоопарком.

Я тут тож ненадолго. Закончу стац. медообслелование и некогда будет. Hotab

Повідомлень: 2471 З нами з: 15.02.09 Подякував: 36 раз. Подякували: 906 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 11:28 ЛАД написав: Puente написав: А це просто ще один приклад відсутності справедливого правосуддя в країні ( це про Маріуполь ) .І Гонтаревою повинні були займатися не Коломойський ( ну це так - гіпотеза ) , а правоохоронні органи . А так згорілі машини і будинки співчуття у людей не викликають ... А це просто ще один приклад відсутності справедливого правосуддя в країні ( це про Маріуполь ) .І Гонтаревою повинні були займатися не Коломойський ( ну це так - гіпотеза ) , а правоохоронні органи . А так згорілі машини і будинки співчуття у людей не викликають ...

+

К тому же это работает на пользу ЛДНР для запугивания донбассцев - "Вот что вы получите после возвращения Донбасса в Украину - пули националистов". К тому же это работает на пользу ЛДНР для запугивания донбассцев - "Вот что вы получите после возвращения Донбасса в Украину - пули националистов".

І що ти говориш? Тобі шкода хероя Новоросії? За маріонеток Ордло не переживай, всі рішення приймаються в Кремлі. НВФ фінансуються, керуються і забезпечуються з Маскви.



Люди, які воювали проти України та займали керівні посади в ордло - мають сісти в тюрми або виїхати в Хабаровський край, а не отримати ам ністію І що ти говориш? Тобі шкода хероя Новоросії? За маріонеток Ордло не переживай, всі рішення приймаються в Кремлі. НВФ фінансуються, керуються і забезпечуються з Маскви.Люди, які воювали проти України та займали керівні посади в ордло - мають сісти в тюрми або виїхати в Хабаровський край, а не отримати ам ністію Востаннє редагувалось Frant в Вів 17 вер, 2019 11:30, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20421 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2128 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 11:30 Волгарь,

Если работа по земле, то в р-не Дебальцево в феврале 15 была. Это то, что знаю точно.

Если по воздуху, то весной (вроде) 19 года Ми-24 сбил Орлан-10 (видео на Ютубе). Но ты можешь дальше нипомнить.



Что касается небоевых потерь, то дай ссылку, что они превышают боевые. Напорядок. Или кисель сказал,как всегда? Hotab

Повідомлень: 2471 З нами з: 15.02.09 Подякував: 36 раз. Подякували: 906 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 12:41 Hotab написав: Ветка умрет)

Я так понял тут 90% ватанчиков отписывает. Нормальные просто наблюдают за этим зоопарком.

Я тут тож ненадолго. Закончу стац. медообслелование и некогда будет. Ветка умрет)Я так понял тут 90% ватанчиков отписывает. Нормальные просто наблюдают за этим зоопарком.Я тут тож ненадолго. Закончу стац. медообслелование и некогда будет.

не бравируй,здесь могут быть кто и больше повидал. и в обычной жизни тоже.. не бравируй,здесь могут быть кто и больше повидал. и в обычной жизни тоже.. atos Повідомлень: 1 З нами з: 16.09.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 12:54 Hotab написав: В нашей ситуации имеет место еврей в центре Киева с кацапскими мозгами.

Вопросы задаешь, шапо? Это не задавание вопросов с целью получения информации, а попытки предоставить несостоятельность и ненужность украинской Миссии в ДРК. Вот только 90% налета к началу боевых действий на Донбассе украинские вертолётчики получили в Африке. Там научились летать на 10 метрах, чтобы на Донбассе летать на 5.

Сейчас вся молодежь проходит прежде всего через Африку . Где за полгода получает бесценный опыт, и потом отправляется летать в зону АТО.

Есть ещё, кацапчик, позитив для страны, в виде немалых денег, которые зарабатывает миссия . Только часть из них получают пилоты, а львиная доля в бюджет страны.Но вряд ли тебя радует это, как и все, что хорошо для Украины. В нашей ситуации имеет место еврей в центре Киева с кацапскими мозгами.Вопросы задаешь, шапо? Это не задавание вопросов с целью получения информации, а попытки предоставить несостоятельность и ненужность украинской Миссии в ДРК. Вот только 90% налета к началу боевых действий на Донбассе украинские вертолётчики получили в Африке. Там научились летать на 10 метрах, чтобы на Донбассе летать на 5.Сейчас вся молодежь проходит прежде всего через Африку . Где за полгода получает бесценный опыт, и потом отправляется летать в зону АТО.Есть ещё, кацапчик, позитив для страны, в виде немалых денег, которые зарабатывает миссия . Только часть из них получают пилоты, а львиная доля в бюджет страны.Но вряд ли тебя радует это, как и все, что хорошо для Украины.



Сраный миротворец, я,конечно, искренне верю, что в Африке ты исключительно для Украины зарабатываешь бабло, а не для себя как делали еще советские военные советники от Йемена до Анголы,верю, что ты честно там служишь добросовестно выполняя свой воинский долг, а не занимаешься контрабандой и насилуешь местных негритят как некоторые твои коллеги из контингента ООН.

Но вот проблема.

И до тебя, и при тебе, и наверняка после тебя негры как убивали друг друга ,так и убивают что с ООН, что без нее.

Так на хрена ты там нужен?

Про твою и других асов-вертолетчиков выдающуюся роль в Донбассе гоняющихся за дронами и перевозящими раненных несколько раз мелькнуло в репортажах по ТСН.

Но почему-то ни одна армия мира такой ***** как обстрел дронов с вертолетов не занимается.

Может, предложишь свои услуги саудовцам у которых недавно нефтяные терминалы иранцы через хуситов дронами разбомбили ?

Если они действительно чего-то стоят, саудиты точно отвалят Украине поболее чем ООН за Конго.

А там и ВВС Израиля поучишь правильно с воздушными целями бороться.





Hotab написав: sequence написав: ток чё, когда начнем мочить "пропитую кацапню"? ток чё, когда начнем мочить "пропитую кацапню"?

Волгаря с Шапо?

Я ж не модератор. Дайте мне бразды, я сразу))))

Волгаря с Шапо?Я ж не модератор. Дайте мне бразды, я сразу))))

Вольно.

Можешь покурить и оправиться.

Услужливый оператор уже удалил все мои сообщения оставив порохоботские, в т.ч. твои Сраный миротворец, я,конечно, искренне верю, что в Африке ты исключительно для Украины зарабатываешь бабло, а не для себя как делали еще советские военные советники от Йемена до Анголы,верю, что ты честно там служишь добросовестно выполняя свой воинский долг, а не занимаешься контрабандой и насилуешь местных негритят как некоторые твои коллеги из контингента ООН.Но вот проблема.И до тебя, и при тебе, и наверняка после тебя негры как убивали друг друга ,так и убивают что с ООН, что без нее.Так на хрена ты там нужен?Про твою и других асов-вертолетчиков выдающуюся роль в Донбассе гоняющихся за дронами и перевозящими раненных несколько раз мелькнуло в репортажах по ТСН.Но почему-то ни одна армия мира такой ***** как обстрел дронов с вертолетов не занимается.Может, предложишь свои услуги саудовцам у которых недавно нефтяные терминалы иранцы через хуситов дронами разбомбили ?Если они действительно чего-то стоят, саудиты точно отвалят Украине поболее чем ООН за Конго.А там и ВВС Израиля поучишь правильно с воздушными целями бороться.Вольно.Можешь покурить и оправиться.Услужливый оператор уже удалил все мои сообщения оставив порохоботские, в т.ч. твои Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1960 З нами з: 29.05.18 Подякував: 77 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 12:54 Hotab написав: Что касается небоевых потерь, то дай ссылку, что они превышают боевые. Напорядок. Или кисель сказал,как всегда? Что касается небоевых потерь, то дай ссылку, что они превышают боевые. Напорядок. Или кисель сказал,как всегда?



вот данные за 2018 год

за 11 месяцев



За 11 месяцев 2018 года боевые потери украинской армии на Донбассе составили 110 бойцов.

Еще 776 военнослужащих были ранены в боях.



Небоевые безвозвратные потери украинской армии за 11 месяцев этого года почти такие же, как и боевые, - 100 бойцов.

Еще 91 военный был ранен в небоевых условиях ("небоевые санитарные потери").



Об этом говорится в ответе Управления по связям с общественностью Вооруженных Сил Украины на запрос BBC News Украина.



это официальные данные. вот данные за 2018 годза 11 месяцевэто официальные данные. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 2776 З нами з: 26.03.16 Подякував: 136 раз. Подякували: 861 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 13:21 atos написав: Hotab написав: Ветка умрет)

Я так понял тут 90% ватанчиков отписывает. Нормальные просто наблюдают за этим зоопарком.

Я тут тож ненадолго. Закончу стац. медообслелование и некогда будет. Ветка умрет)Я так понял тут 90% ватанчиков отписывает. Нормальные просто наблюдают за этим зоопарком.Я тут тож ненадолго. Закончу стац. медообслелование и некогда будет.

не бравируй,здесь могут быть кто и больше повидал. и в обычной жизни тоже.. не бравируй,здесь могут быть кто и больше повидал. и в обычной жизни тоже..

И?)

Мы уже в поезде бухие и соревнуемся, кто чего больше повидал? И?)Мы уже в поезде бухие и соревнуемся, кто чего больше повидал? Hotab

Повідомлень: 2471 З нами з: 15.02.09 Подякував: 36 раз. Подякували: 906 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 13:23

Сраный миротворец, я,конечно, искренне верю, что в Африке ты исключительно для Украины зарабатываешь бабло, а не для себя







Ггггг. И почему мне глубоко до одного места, во что ты там веришь?)))





Так на хрена ты там нужен?







Чтоб тебя бесить. Ггггг. И почему мне глубоко до одного места, во что ты там веришь?)))Чтоб тебя бесить. Востаннє редагувалось Hotab в Вів 17 вер, 2019 13:34, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 2471 З нами з: 15.02.09 Подякував: 36 раз. Подякували: 906 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 вер, 2019 13:26 это официальные данные.







Вполне нормальные данные. Немного не те,что Волгарь расписал, да? Или я не совсем знаю слово "на порядок" ?

Я ж думаю даже Волгарик понимает, что к небоевых потерям относятся и погибшие на полигоне. Например от разрыва миномёта. И он же , надеюсь, понимает, что интенсивная боевая подготовка на полигонах не бывает без потерь.

А если бы главарь банды Шойгу озвучил сколько у них там потерь от хачей в казарме, и от стекломоя.. Но там не скажут правду. Вполне нормальные данные. Немного не те,что Волгарь расписал, да? Или я не совсем знаю слово "на порядок" ?Я ж думаю даже Волгарик понимает, что к небоевых потерям относятся и погибшие на полигоне. Например от разрыва миномёта. И он же , надеюсь, понимает, что интенсивная боевая подготовка на полигонах не бывает без потерь.А если бы главарь банды Шойгу озвучил сколько у них там потерь от хачей в казарме, и от стекломоя.. Но там не скажут правду. Hotab

Повідомлень: 2471 З нами з: 15.02.09 Подякував: 36 раз. Подякували: 906 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3990399139923993 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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