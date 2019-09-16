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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 17 вер, 2019 14:11
Hotab написав:
Волгарь,
Если работа по земле, то в р-не Дебальцево в феврале 15 была. Это то, что знаю точно.
Если по воздуху, то весной (вроде) 19 года Ми-24 сбил Орлан-10 (видео на Ютубе). Но ты можешь дальше нипомнить.
Что касается небоевых потерь, то дай ссылку, что они превышают боевые. Напорядок. Или кисель сказал,как всегда?
Бессмысленно. Во-первых, ВЫ ХАМ. Я понимаю, посттравматический стресс, но с хамами я не общаюсь принципиально. Во-вторых ВСЕ РАВНО ПОТРУТ. Не трудитесь.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 14:57
Волгарь написав:
Бессмысленно. Во-первых, ВЫ ХАМ. Я понимаю, посттравматический стресс, но с хамами я не общаюсь принципиально. Во-вторых ВСЕ РАВНО ПОТРУТ. Не трудитесь.
Удивительная совковая "особенность" - всех несогласных записывать в хамы
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Вів 17 вер, 2019 14:59
Наблюдаю за новым премьером Гончаруком, интересно это только у меня складывается такое впечатление, что Гройсман поумнее был ?
Кроме того тот же Гройсман был более самостоятельная фигура, чем новый премьер, на лице которого написано, когда он сидит рядом с Зеленским, чего изволите-с.
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freeze
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Додано: Вів 17 вер, 2019 15:12
freeze написав:
Гройсман поумнее был ?
Ловче и хитрее,Берите выше.Ничё,научится у Руля
freeze написав:
Кроме того тот же Гройсман был более самостоятельная фигура, чем новый премьер
тоже,ток в профиль
ИМХО
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