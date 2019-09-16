Зеленський і Коломойський шукають «компроміс» щодо Привата — Гончарук
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 17 вер, 2019 15:35
Все для олігархів. Нічого не змінилося.
Зеленський і Коломойський шукають «компроміс» щодо Привата — Гончарук
Додано: Вів 17 вер, 2019 15:39
Зеленский специально подбирал команду моложе и глупее себя, чтобы ему не дорекали отсутствием опыта и ума. Так что нечему удивляться.
При этом хочу отметить, что мозги, на которые прошлая команда была сильнее, она использовала для построения схем и пропаганды. Поэтому преимущество это чисто личностное...
PS: а Милованов там у них - это просто ппц. Кто видел запись его лекции в КМБШ о пользе доносов? Кто не смотрел - наслаждайтесь.
PPS: еще и приплел теорию игр Нэша, которая говорит об обратном - о пользе кооперации и равновесия. Балдес...
Додано: Вів 17 вер, 2019 15:48
Re: Політичні дискусії
Зато растут индексы ожидаемого развития и потребительских настроений. И чему б я радовался, вопрос....
Додано: Вів 17 вер, 2019 15:51
Re: Політичні дискусії
Общем, можно ехать,в ростов, пригрозить, там бахнуть какой-то трц, и через 2-3 года, будет тебе квартира.
А если на на фронте, остался, инвалидом, то то - такое.
Популизм, наше все.
Додано: Вів 17 вер, 2019 16:07
И опять очередной волгарь прибежал вещать нам из Уфы, как обстоят дела в Украине.
Вам хоть расценки подняли, или до сих пор за 11 ржублей горбатитесь?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Вів 17 вер, 2019 16:30
Гройсман из прошлой команды мне тоже как-то больше импонировал. Но "команда" - Омелян, Кириленко, 1,5рак, Супрун, Рева. Тихий ужас
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