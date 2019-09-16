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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3991399239933994
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:35

Все для олігархів. Нічого не змінилося.

Зеленський і Коломойський шукають «компроміс» щодо Привата — Гончарук
https://minfin.com.ua/ua/2019/09/17/39083906/
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:39

  freeze написав:Наблюдаю за новым премьером Гончаруком, интересно это только у меня складывается такое впечатление, что Гройсман поумнее был ?
Кроме того тот же Гройсман был более самостоятельная фигура, чем новый премьер, на лице которого написано, когда он сидит рядом с Зеленским, чего изволите-с.


Зеленский специально подбирал команду моложе и глупее себя, чтобы ему не дорекали отсутствием опыта и ума. Так что нечему удивляться.

При этом хочу отметить, что мозги, на которые прошлая команда была сильнее, она использовала для построения схем и пропаганды. Поэтому преимущество это чисто личностное...

PS: а Милованов там у них - это просто ппц. Кто видел запись его лекции в КМБШ о пользе доносов? :o :shock: :mrgreen: Кто не смотрел - наслаждайтесь.

PPS: еще и приплел теорию игр Нэша, которая говорит об обратном - о пользе кооперации и равновесия. Балдес...

zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:48

Re: Політичні дискусії

Зато растут индексы ожидаемого развития и потребительских настроений. И чему б я радовался, вопрос.... :?

https://ubr.ua/ukraine-and-world/societ ... da-3886655

Потребительские настроения украинцев улучшились до уровня 2008 года

Крупно увеличился индекс ожидаемого развития экономики страны на 5 лет

В августе 2019-го индекс потребительских настроений украинцев составил 95,6 п., что на 7,6 п. выше, чем в июле, свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens. Более всего увеличился индекс ожидаемого развития экономики страны на ближайшие пять лет. Авторы отчета отмечают, что подобные ожидания были свойственны украинцам в период 2004-2008 годов (до начала кризиса), а затем в течение трех месяцев в 2010-м году.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:51

Re: Політичні дискусії

https://ru.slovoidilo.ua/2019/09/17/nov ... m-moryakam
Общем, можно ехать,в ростов, пригрозить, там бахнуть какой-то трц, и через 2-3 года, будет тебе квартира.
А если на на фронте, остался, инвалидом, то то - такое.
Популизм, наше все.
uaseller_info
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:07

  Shram написав:
  Puente написав:А це просто ще один приклад відсутності справедливого правосуддя в країні ( це про Маріуполь ) .


Скорее показывает полную импотенцию как минимум двух веток украинской власти - судебной и исполнительной.


И опять очередной волгарь прибежал вещать нам из Уфы, как обстоят дела в Украине.

Вам хоть расценки подняли, или до сих пор за 11 ржублей горбатитесь? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 16:30

  freeze написав:Наблюдаю за новым премьером Гончаруком, интересно это только у меня складывается такое впечатление, что Гройсман поумнее был ?
Кроме того тот же Гройсман был более самостоятельная фигура, чем новый премьер, на лице которого написано, когда он сидит рядом с Зеленским, чего изволите-с.

Гройсман из прошлой команды мне тоже как-то больше импонировал. Но "команда" - Омелян, Кириленко, 1,5рак, Супрун, Рева. Тихий ужас
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