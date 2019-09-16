Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Наблюдаю за новым премьером Гончаруком, интересно это только у меня складывается такое впечатление, что Гройсман поумнее был ? Кроме того тот же Гройсман был более самостоятельная фигура, чем новый премьер, на лице которого написано, когда он сидит рядом с Зеленским, чего изволите-с.
Зеленский специально подбирал команду моложе и глупее себя, чтобы ему не дорекали отсутствием опыта и ума. Так что нечему удивляться.
При этом хочу отметить, что мозги, на которые прошлая команда была сильнее, она использовала для построения схем и пропаганды. Поэтому преимущество это чисто личностное...
PS: а Милованов там у них - это просто ппц. Кто видел запись его лекции в КМБШ о пользе доносов? Кто не смотрел - наслаждайтесь.
PPS: еще и приплел теорию игр Нэша, которая говорит об обратном - о пользе кооперации и равновесия. Балдес...
Потребительские настроения украинцев улучшились до уровня 2008 года
Крупно увеличился индекс ожидаемого развития экономики страны на 5 лет
В августе 2019-го индекс потребительских настроений украинцев составил 95,6 п., что на 7,6 п. выше, чем в июле, свидетельствуют данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens. Более всего увеличился индекс ожидаемого развития экономики страны на ближайшие пять лет. Авторы отчета отмечают, что подобные ожидания были свойственны украинцам в период 2004-2008 годов (до начала кризиса), а затем в течение трех месяцев в 2010-м году.
freeze написав:Наблюдаю за новым премьером Гончаруком, интересно это только у меня складывается такое впечатление, что Гройсман поумнее был ? Кроме того тот же Гройсман был более самостоятельная фигура, чем новый премьер, на лице которого написано, когда он сидит рядом с Зеленским, чего изволите-с.
Гройсман из прошлой команды мне тоже как-то больше импонировал. Но "команда" - Омелян, Кириленко, 1,5рак, Супрун, Рева. Тихий ужас
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба не знает, откуда экс-заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов получает секретную информацию следствия.
Портнов регулярно в соцсетях анонсирует допросы экс-президента Петра Порошенко, а также результаты судебных постановлений по уголовным производствам, касающимся бывшего президента, несмотря на то, что эта информация является тайной досудебного следствия и без разрешения следователя не может быть разглашена никем.
Такой себе Людвиг Аристархович
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:Наблюдаю за новым премьером Гончаруком, интересно это только у меня складывается такое впечатление, что Гройсман поумнее был ? Кроме того тот же Гройсман был более самостоятельная фигура, чем новый премьер, на лице которого написано, когда он сидит рядом с Зеленским, чего изволите-с.
"Ви зробили їх разом". Наслаждайтесь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой