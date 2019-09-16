Это если миномет изготовлен в Укроборонпроме, в нормальной стране такое невозможно
PS В очередной раз здесь царит "объективность"
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 17 вер, 2019 19:02
Это если миномет изготовлен в Укроборонпроме, в нормальной стране такое невозможно
PS В очередной раз здесь царит "объективность"
Востаннє редагувалось shapo в Вів 17 вер, 2019 19:05, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 17 вер, 2019 19:05
Re: Політичні дискусії
Якщо світогляд ґрунтується на "Кратком курсе ВКПб", то так. Грицак відтворює достатньо мягко динаміку настроїв тих часів, які відповідають спогадам багатьох жителів ЗУ.
Є і жорсткіші приклади.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 17 вер, 2019 19:05
Re: Політичні дискусії
Это положительные действия, что Сталин присоединил Западную Украину к основной Украине. Или лучше, чтобы Западная Украина была в составе Польши по сей день ? Какое мнение у тамошних сегодняшних жителей ?
Додано: Вів 17 вер, 2019 19:06
А про Львовский погром 30 июня 1941г слабо рассказать?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 17 вер, 2019 19:12
А теперь сравни со своей:
Разница в 6 раз. Боярышник там хлебают, не иначе.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Вів 17 вер, 2019 19:14
А какая страна нормальная? С рашкой там все понятно, у них там даже ядреные проишествия 2 штуки за месяц.
Неужели в твоем любимом Израиле нет небоевых потерь на полигонах?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Додано: Вів 17 вер, 2019 19:24
Re: Політичні дискусії
Об'єктивно не скажу, особисто не зустрічав прихильників спільної держави з Польщею, навпаки, багато історичних образ, КМІС якесь опитування у травні замутив на цю тему, але воно заглохло
Є деколи якісь міфологізовано-казкові думки про австрійську імперію і доброго дідуся імператора, як час розвитку і порядку, але теж тоді поляки гнобили.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 17 вер, 2019 19:27
Re: Політичні дискусії
Замечательно, финансирование института Вятровича увеличивается в следующем году на 25 процентов.
Мне все таки так и никто не пояснил, почему порохоботы хают Зеленского, ведь Зеленский это просто улучшенный и более веселый Порошенко.
Додано: Вів 17 вер, 2019 19:29
Ну чья бы мычала по поводу мировоззрения - если вам по душе эти фольк-исторические опусы, значит вы несчастны в Украине и мечтаете о Польше.
Последняя была богаче, чем УССР до "оккупации" в 1945-м, и остается богаче уже независимой Украины спустя 28 лет после "деоккупации" в 1991-м.
Кто виноват был тогда, итак понятно - Сталин и московиты, кто ж еще
А вот кто виноват сейчас - вопрос даже для идейных бандеровцев не такой тривиальный...
Додано: Вів 17 вер, 2019 19:46
В Израиле как и в большинстве нормальных стран не гибнут на полигонах от хренового оружия сделанного коррупционерами-порохоботами под аплодисменты их подпевал на этом форуме.
Там основной вид небоевых потерь - суициды.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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