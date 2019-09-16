Додано: Вів 17 вер, 2019 19:29

Ой+ написав: zРадио написав: Очередной экскурс в географию по глобусу Галичины и в историю - по книгам Забужко... Очередной экскурс в географию по глобусу Галичины и в историю - по книгам Забужко...



Якщо світогляд ґрунтується на "Кратком курсе ВКПб", то так. Грицак відтворює достатньо мягко динаміку настроїв тих часів, які відповідають спогадам багатьох жителів ЗУ.

Є і жорсткіші приклади.

https://pravda.if.ua/vikoloti-ochi-zvya ... im-drotom/ Виколоті очі, зв’язані колючим дротом руки, обгорілі частини тіла. Яким був «золотий вересень» для Західної України Якщо світогляд ґрунтується на "Кратком курсе ВКПб", то так. Грицак відтворює достатньо мягко динаміку настроїв тих часів, які відповідають спогадам багатьох жителів ЗУ.Є і жорсткіші приклади.

Ну чья бы мычала по поводу мировоззрения - если вам по душе эти фольк-исторические опусы, значит вы несчастны в Украине и мечтаете о Польше.Последняя была богаче, чем УССР до "оккупации" в 1945-м, и остается богаче уже независимой Украины спустя 28 лет после "деоккупации" в 1991-м.Кто виноват был тогда, итак понятно - Сталин и московиты, кто ж ещеА вот кто виноват сейчас - вопрос даже для идейных бандеровцев не такой тривиальный...