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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3993399439953996>
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:02

  Hotab написав:Я ж думаю даже Волгарик понимает, что к небоевых потерям относятся и погибшие на полигоне. Например от разрыва миномёта.


Это если миномет изготовлен в Укроборонпроме, в нормальной стране такое невозможно
https://news.liga.net/incidents/news/ra ... a-prichiny

PS В очередной раз здесь царит "объективность"
Востаннє редагувалось shapo в Вів 17 вер, 2019 19:05, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:05

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Очередной экскурс в географию по глобусу Галичины и в историю - по книгам Забужко...


Якщо світогляд ґрунтується на "Кратком курсе ВКПб", то так. Грицак відтворює достатньо мягко динаміку настроїв тих часів, які відповідають спогадам багатьох жителів ЗУ.
Є і жорсткіші приклади.
Виколоті очі, зв’язані колючим дротом руки, обгорілі частини тіла. Яким був «золотий вересень» для Західної України https://pravda.if.ua/vikoloti-ochi-zvya ... im-drotom/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:05

Re: Політичні дискусії

Ой+ написав:Сьогодні ювілей - читайте лонгрід, якщо цікаві причинно-наслідкові зв'язки:
80 років тому Червона Армія «визволила» Західну Україну. Історик Ярослав Грицак – про ті події і реакцію людей https://www.radiosvoboda.org/a/30168312.html


Это положительные действия, что Сталин присоединил Западную Украину к основной Украине. Или лучше, чтобы Западная Украина была в составе Польши по сей день ? Какое мнение у тамошних сегодняшних жителей ?
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:06

  Ой+ написав:Якщо світогляд ґрунтується на "Кратком курсе ВКПб", то так. Грицак відтворює достатньо мягко динаміку настроїв тих часів, які відповідають спогадам багатьох жителів ЗУ.
Є і жорсткіші приклади.
Виколоті очі, зв’язані колючим дротом руки, обгорілі частини тіла. Яким був «золотий вересень» для Західної України https://pravda.if.ua/vikoloti-ochi-zvya ... im-drotom/


А про Львовский погром 30 июня 1941г слабо рассказать?
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:12

  Shram написав:
  Hotab написав:Что касается небоевых потерь, то дай ссылку, что они превышают боевые. Напорядок. Или кисель сказал,как всегда?


вот данные за 2018 год
за 11 месяцев

Небоевые безвозвратные потери украинской армии за 11 месяцев этого года почти такие же, как и боевые, - 100 бойцов.


это официальные данные.


А теперь сравни со своей:

официальную статистику небоевых потерь министерство обороны (РФ) перестало публиковать ещё несколько лет назад. Последние такие данные приходятся на 2015 год: тогда небоевые потери в российской армии составляли 626 военнослужащих.


Разница в 6 раз. Боярышник там хлебают, не иначе.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:14

  shapo написав:
  Hotab написав:Я ж думаю даже Волгарик понимает, что к небоевых потерям относятся и погибшие на полигоне. Например от разрыва миномёта.


Это если миномет изготовлен в Укроборонпроме, в нормальной стране такое невозможно
https://news.liga.net/incidents/news/ra ... a-prichiny


А какая страна нормальная? С рашкой там все понятно, у них там даже ядреные проишествия 2 штуки за месяц.

Неужели в твоем любимом Израиле нет небоевых потерь на полигонах?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:24

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Или лучше, чтобы Западная Украина была в составе Польши по сей день ? Какое мнение у тамошних сегодняшних жителей ?


Об'єктивно не скажу, особисто не зустрічав прихильників спільної держави з Польщею, навпаки, багато історичних образ, КМІС якесь опитування у травні замутив на цю тему, але воно заглохло
«Запитання про приєднання Галичини до Польщі смердить російською пропагандою…» https://wz.lviv.ua/article/389363-zapyt ... opahandoiu


Є деколи якісь міфологізовано-казкові думки про австрійську імперію і доброго дідуся імператора, як час розвитку і порядку, але теж тоді поляки гнобили.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:27

Re: Політичні дискусії

Замечательно, финансирование института Вятровича увеличивается в следующем году на 25 процентов.
Мне все таки так и никто не пояснил, почему порохоботы хают Зеленского, ведь Зеленский это просто улучшенный и более веселый Порошенко.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:29

  Ой+ написав:
  zРадио написав:Очередной экскурс в географию по глобусу Галичины и в историю - по книгам Забужко...


Якщо світогляд ґрунтується на "Кратком курсе ВКПб", то так. Грицак відтворює достатньо мягко динаміку настроїв тих часів, які відповідають спогадам багатьох жителів ЗУ.
Є і жорсткіші приклади.
Виколоті очі, зв’язані колючим дротом руки, обгорілі частини тіла. Яким був «золотий вересень» для Західної України https://pravda.if.ua/vikoloti-ochi-zvya ... im-drotom/


Ну чья бы мычала по поводу мировоззрения - если вам по душе эти фольк-исторические опусы, значит вы несчастны в Украине и мечтаете о Польше.

Последняя была богаче, чем УССР до "оккупации" в 1945-м, и остается богаче уже независимой Украины спустя 28 лет после "деоккупации" в 1991-м.

Кто виноват был тогда, итак понятно - Сталин и московиты, кто ж еще :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
А вот кто виноват сейчас - вопрос даже для идейных бандеровцев не такой тривиальный...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 19:46

  Sommer написав:А какая страна нормальная? С рашкой там все понятно, у них там даже ядреные проишествия 2 штуки за месяц.
Неужели в твоем любимом Израиле нет небоевых потерь на полигонах?


В Израиле как и в большинстве нормальных стран не гибнут на полигонах от хренового оружия сделанного коррупционерами-порохоботами под аплодисменты их подпевал на этом форуме.
Там основной вид небоевых потерь - суициды.
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shapo
 
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