Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Не ліз би ти туди ,де ні бельмеса не розумієш.. 1987 Група Радянських війск в Німеччині(ГСВГ) , Рудольштадт ,танковий батальйон ,загальна чисельність приблизно 200 осіб,мирний час=смерть офіцера під час учбових стрільб, Т-80 ,відмова електроніки гармати ,офіцер поліз виправляти,постріл,відкатом гармати рознесло голову... Навчання ,район Ерфурта,полігон,у навчанні приймало участь до 1000 осіб,танк вночі покотився і наїхав на палатку-8 чоловік переселились в інший світ.. А це один з найкращих витворів ,найсильнішої у військовму виробництві країни... Два рази в рік ,розвідрота приймала участь в стрибках з парашутом Перед кожним стрибком зачитували статистику по Союзу за час між виїздами...не відкрився купол, приземлився на електроопору, загинув при приземленні(втопився) і так далі і тому подібне.
-так що брись під лавку пейси розчісувати.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Не ліз би ти туди ,де ні бельмеса не розумієш.. 1987 Група Радянських війск в Німеччині(ГСВГ) , Рудольштадт ,танковий батальйон ,загальна чисельність приблизно 200 осіб,мирний час=смерть офіцера під час учбових стрільб, Т-80 ,відмова електроніки гармати ,офіцер поліз виправляти,постріл,відкатом гармати рознесло голову... Навчання ,район Ерфурта,полігон,у навчанні приймало участь до 1000 осіб,танк вночі покотився і наїхав на палатку-8 чоловік переселились в інший світ.. А це один з найкращих витворів ,найсильнішої у військовму виробництві країни... Два рази в рік ,розвідрота приймала участь в стрибках з парашутом Перед кожним стрибком зачитували статистику по Союзу за час між виїздами...не відкрився купол, приземлився на електроопору, загинув при приземленні(втопився) і так далі і тому подібне.
-так що брись під лавку пейси розчісувати.
Козел, с каких пор ВС СССР где ты прапором крал армейское имущество стали образцом нормальных Вс?
freeze написав:ведь Зеленский это просто улучшенный и более веселый Порошенко.
Як він казав - новий друг краще за старого? А народна мудрість говорить старий друг краще за двох нових, так що він не дотягує до половини По.
zРадио написав:если вам по душе эти фольк-исторические опусы, значит вы несчастны в Украине и мечтаете о Польш
Не так. В Польщі бував починаючи з кінця 70-х, треба визнати, що порядку і організованості там все значно більше. Але бажання ні особисто ні разом із територіями попасти під Польщу ніколи не мав. Багато з тих, хто оформлює "карту поляка" також не мають симпатій до Польщі, але користаються тими чи іншими можливостями карти. Можливо, деякі нащадки етнічних поляків якось інакше це все сприймають, але їх крайньо мало щоб хоч якось визначати тренди.
budivelnik написав:Не ліз би ти туди ,де ні бельмеса не розумієш.. 1987 Група Радянських війск в Німеччині(ГСВГ) , Рудольштадт ,танковий батальйон ,загальна чисельність приблизно 200 осіб,мирний час=смерть офіцера під час учбових стрільб, Т-80 ,відмова електроніки гармати ,офіцер поліз виправляти,постріл,відкатом гармати рознесло голову... Навчання ,район Ерфурта,полігон,у навчанні приймало участь до 1000 осіб,танк вночі покотився і наїхав на палатку-8 чоловік переселились в інший світ.. А це один з найкращих витворів ,найсильнішої у військовму виробництві країни... Два рази в рік ,розвідрота приймала участь в стрибках з парашутом Перед кожним стрибком зачитували статистику по Союзу за час між виїздами...не відкрився купол, приземлився на електроопору, загинув при приземленні(втопився) і так далі і тому подібне.
-так що брись під лавку пейси розчісувати.
Козел, с каких пор ВС СССР где ты прапором крал армейское имущество стали образцом нормальных Вс?
Мудельман Якщо твоя Сара наставила тобі рога з Миколою ,який народився в Україні, а його батьки були росіянами з Новосибірська-то це не говорить про те що і Союз і Україна-погані. Це говорить про те ,що ти плаксиве чмо ,якому вже нічого не допоможе.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:-так що брись під лавку пейси розчісувати.
Ксенофобия detected! Чем ты отличаешься от россиян, насмехающихся над украинцами с салом?..
Це не ксенофобія, расизм чи націоналізм.. Це відношення до людини в якої все є крім молодості,яка своїх дітей відправила в Ізраїль , в якої по її словам родичі поховані на аналозі Байкового в Казахстані,названа вулиця в Києві... але це чмо ненавидить і Союз ( вчилось в москві працювало в Казахстані) , ні Україну( в якій живе)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69