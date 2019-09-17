Додано: Вів 17 вер, 2019 20:58

detroytred написав: Можно начинать гадать, кто из папередникив. Можно начинать гадать, кто из папередникив.

detroytred написав: Юлия Владимировна?)) Юлия Владимировна?))

Ну еще рановато, все–таки. Думаю годик, а то и два нужно для того, чтобы молодые энтузиасты наломали дров и окончательно облажались. Опять же нужно посмотреть кого посадят, кого уберут совсем, кто подастся в бега и куда именно. Плюс выборы в американском обкоме и новый (или старый) хозяин мира. А также брексит, уход Меркель и обновленный Евросоюз с соответствующим ослаблением (скорее всего) влияния. Ну а потом уже можно анализировать кто следующий, реваншист или диктатор. Или и то и другое вместе взятое.Та вряд ли)Бабушка, похоже, уже сдулась. А через год–другой сойдет со сцены окончательно. Но это субъективное мнение, конечно.