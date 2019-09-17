Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Не ліз би ти туди ,де ні бельмеса не розумієш.. 1987 Група Радянських війск в Німеччині(ГСВГ) , Рудольштадт ,танковий батальйон ,загальна чисельність приблизно 200 осіб,мирний час=смерть офіцера під час учбових стрільб, Т-80 ,відмова електроніки гармати ,офіцер поліз виправляти,постріл,відкатом гармати рознесло голову... Навчання ,район Ерфурта,полігон,у навчанні приймало участь до 1000 осіб,танк вночі покотився і наїхав на палатку-8 чоловік переселились в інший світ.. А це один з найкращих витворів ,найсильнішої у військовму виробництві країни... Два рази в рік ,розвідрота приймала участь в стрибках з парашутом Перед кожним стрибком зачитували статистику по Союзу за час між виїздами...не відкрився купол, приземлився на електроопору, загинув при приземленні(втопився) і так далі і тому подібне.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
freeze написав:ведь Зеленский это просто улучшенный и более веселый Порошенко.
Як він казав - новий друг краще за старого? А народна мудрість говорить старий друг краще за двох нових, так що він не дотягує до половини По.
zРадио написав:если вам по душе эти фольк-исторические опусы, значит вы несчастны в Украине и мечтаете о Польш
Не так. В Польщі бував починаючи з кінця 70-х, треба визнати, що порядку і організованості там все значно більше. Але бажання ні особисто ні разом із територіями попасти під Польщу ніколи не мав. Багато з тих, хто оформлює "карту поляка" також не мають симпатій до Польщі, але користаються тими чи іншими можливостями карти. Можливо, деякі нащадки етнічних поляків якось інакше це все сприймають, але їх крайньо мало щоб хоч якось визначати тренди.
freeze написав:Наблюдаю за новым премьером Гончаруком, интересно это только у меня складывается такое впечатление, что Гройсман поумнее был ? Кроме того тот же Гройсман был более самостоятельная фигура, чем новый премьер, на лице которого написано, когда он сидит рядом с Зеленским, чего изволите-с.
Зеленский специально подбирал команду моложе и глупее себя, чтобы ему не дорекали отсутствием опыта и ума. Так что нечему удивляться.
При этом хочу отметить, что мозги, на которые прошлая команда была сильнее, она использовала для построения схем и пропаганды. Поэтому преимущество это чисто личностное...
PS: а Милованов там у них - это просто ппц. Кто видел запись его лекции в КМБШ о пользе доносов? Кто не смотрел - наслаждайтесь.
PPS: еще и приплел теорию игр Нэша, которая говорит об обратном - о пользе кооперации и равновесия. Балдес...
Полный зашквар...
Меня всё чаще посещает мысль -- насколько всё же устойчива система устройства общества, если даже с такими чудиками в управлении Украина будет продолжать развиваться. Пускай и *низенько-низенько*.
Будем оптимистами: ЗЕ и Ко похоже не станут шансом, но зато может дадут шанс для появления шанса в будущем))
detroytred написав:Будем оптимистами: ЗЕ и Ко похоже не станут шансом, но зато может дадут шанс для появления шанса в будущем))
Или шанс для реванша, который окончательно похоронит все шансы на будущее..
На реванш много папередникив. В принципе, да - сложно представить, что новое может пробиться. Весьма вероятна и классика: разочарование (от По, потом от Зе) и тяга к сильной руке. Хотя Украина не рашка.
Можно начинать гадать, кто из папередникив. Юлия Владимировна?))
detroytred написав:Можно начинать гадать, кто из папередникив.
Ну еще рановато, все–таки. Думаю годик, а то и два нужно для того, чтобы молодые энтузиасты наломали дров и окончательно облажались. Опять же нужно посмотреть кого посадят, кого уберут совсем, кто подастся в бега и куда именно. Плюс выборы в американском обкоме и новый (или старый) хозяин мира. А также брексит, уход Меркель и обновленный Евросоюз с соответствующим ослаблением (скорее всего) влияния. Ну а потом уже можно анализировать кто следующий, реваншист или диктатор. Или и то и другое вместе взятое.
detroytred написав:Юлия Владимировна?))
Та вряд ли) Бабушка, похоже, уже сдулась. А через год–другой сойдет со сцены окончательно. Но это субъективное мнение, конечно.
detroytred написав:Будем оптимистами: ЗЕ и Ко похоже не станут шансом, но зато может дадут шанс для появления шанса в будущем))
Я вот думаю, что Зе-команда может быть очень надолго. Украина возможно наконец-то обрела своего Путина/Лукашенко/Назарбаева. Зеленскому даже не надо для этого делать что-то особенное. Закончить войну (пусть даже "приднестровьем"), понемногу поднимать пенсии/зарплаты, время от времени сажать какого-то коррупционера, распиарив это как положенно. Народ уже устал от грызни, срачей, майданов, вообще от политики, от власти он хочет только того, чтобы не мешали жить и не создавали проблем. Зеленский молод, его окружение молодо. На полвека хватит.
Tegularius написав:Я вот думаю, что Зе-команда может быть очень надолго. Украина возможно наконец-то обрела своего Путина/Лукашенко/Назарбаева. Зеленскому даже не надо для этого делать что-то особенное. Закончить войну (пусть даже "приднестровьем"), понемногу поднимать пенсии/зарплаты, время от времени сажать какого-то коррупционера, распиарив это как положенно. Народ уже устал от грызни, срачей, майданов, вообще от политики, от власти он хочет только того, чтобы не мешали жить и не создавали проблем. Зеленский молод, его окружение молодо. На полвека хватит.
Скорее всего именно так и рассуждали 73%. Вопрос получится ли. И здесь вопрос не только в том, сумеют ли (хотя и это большой вопрос). А и в том – дадут ли.
detroytred написав:Будем оптимистами: ЗЕ и Ко похоже не станут шансом, но зато может дадут шанс для появления шанса в будущем))
Я вот думаю, что Зе-команда может быть очень надолго. Украина возможно наконец-то обрела своего Путина/Лукашенко/Назарбаева. Зеленскому даже не надо для этого делать что-то особенное. Закончить войну (пусть даже "приднестровьем"), понемногу поднимать пенсии/зарплаты, время от времени сажать какого-то коррупционера, распиарив это как положенно. Народ уже устал от грызни, срачей, майданов, вообще от политики, от власти он хочет только того, чтобы не мешали жить и не создавали проблем. Зеленский молод, его окружение молодо. На полвека хватит.
Кого из влиятельных фигур (групп, слоёв) может не устраивать Зе и Ко? Смотрю, что пока он со всеми *договорился*.