Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Не ліз би ти туди ,де ні бельмеса не розумієш.. 1987 Група Радянських війск в Німеччині(ГСВГ) , Рудольштадт ,танковий батальйон ,загальна чисельність приблизно 200 осіб,мирний час=смерть офіцера під час учбових стрільб, Т-80 ,відмова електроніки гармати ,офіцер поліз виправляти,постріл,відкатом гармати рознесло голову... Навчання ,район Ерфурта,полігон,у навчанні приймало участь до 1000 осіб,танк вночі покотився і наїхав на палатку-8 чоловік переселились в інший світ.. А це один з найкращих витворів ,найсильнішої у військовму виробництві країни... Два рази в рік ,розвідрота приймала участь в стрибках з парашутом Перед кожним стрибком зачитували статистику по Союзу за час між виїздами...не відкрився купол, приземлився на електроопору, загинув при приземленні(втопився) і так далі і тому подібне.
Шапо не служив в армії. Він диванний русіш-воїн.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Ой+ написав:Якщо світогляд ґрунтується на "Кратком курсе ВКПб", то так. Грицак відтворює достатньо мягко динаміку настроїв тих часів, які відповідають спогадам багатьох жителів ЗУ. Є і жорсткіші приклади.
detroytred написав:Кого из влиятельных фигур (групп, слоёв) может не устраивать Зе и Ко? Смотрю, что пока он со всеми *договорился*.
Кто что думает?
Понятно, что не устраивает группу Порошенко. Гонения на Медведчука и компанию. С Ахметовым пока непонятно, мало информации. С Пинчуком и Коломойским всё нормалёк.
Политики в целом после результатов парламентских выборов уже два месяца в полной прострации. Юля грустная, полностью потеряла энтузиазм, я думаю пребывает в тяжелой депрессии, везде из Батькивщины Власенко и Соболев, Юли нет. Медведчука, думаю, Путин отругал за плохие результаты выборов, тоже делает хорошую мину при плохой игре. Порошенко еще более унылый, ждет судебных проблем и мрачный. Вакарчук думал, идя на парламентские выборы, что он будет переворачивать мир, а сейчас такой же грустный, как и Порошенко, ибо голоса его маленькой фракции никому не нужны оказались. Ляшко и Смешко полностью аннигилировались до нуля. Гриценко исчез, Садовой понял, что всеукраинская перспектива его потеряна навсегда. Кто то видел Гройсмана ? Исчез из поля зрения. Даже ранее бодрый Шарий растерял энтузиазм.
freeze написав: Понятно, что не устраивает группу Порошенко. Гонения на Медведчука и компанию. С Ахметовым пока непонятно, мало информации. С Пинчуком и Коломойским всё нормалёк.
Политики в целом после результатов парламентских выборов уже два месяца в полной прострации. Юля грустная, полностью потеряла энтузиазм, я думаю пребывает в тяжелой депрессии, везде из Батькивщины Власенко и Соболев, Юли нет. Медведчука, думаю, Путин отругал за плохие результаты выборов, тоже делает хорошую мину при плохой игре. Порошенко еще более унылый, ждет судебных проблем и мрачный. Вакарчук думал, идя на парламентские выборы, что он будет переворачивать мир, а сейчас такой же грустный, как и Порошенко, ибо голоса его маленькой фракции никому не нужны оказались. Ляшко и Смешко полностью аннигилировались до нуля. Гриценко исчез, Садовой понял, что всеукраинская перспектива его потеряна навсегда. Кто то видел Гройсмана ? Исчез из поля зрения. Даже ранее бодрый Шарий растерял энтузиазм.
Со всем согласен кроме Шария. Тот по-прежнему весел и бодр