Додано: Вів 17 вер, 2019 22:21

detroytred написав: Кого из влиятельных фигур (групп, слоёв) может не устраивать Зе и Ко?

Смотрю, что пока он со всеми *договорился*.



Кто что думает? Кого из влиятельных фигур (групп, слоёв) может не устраивать Зе и Ко?Смотрю, что пока он со всеми *договорился*.Кто что думает?

Понятно, что не устраивает группу Порошенко. Гонения на Медведчука и компанию.С Ахметовым пока непонятно, мало информации.С Пинчуком и Коломойским всё нормалёк.Политики в целом после результатов парламентских выборов уже два месяца в полной прострации.Юля грустная, полностью потеряла энтузиазм, я думаю пребывает в тяжелой депрессии, везде из Батькивщины Власенко и Соболев, Юли нет.Медведчука, думаю, Путин отругал за плохие результаты выборов, тоже делает хорошую мину при плохой игре.Порошенко еще более унылый, ждет судебных проблем и мрачный.Вакарчук думал, идя на парламентские выборы, что он будет переворачивать мир, а сейчас такой же грустный, как и Порошенко, ибо голоса его маленькой фракции никому не нужны оказались.Ляшко и Смешко полностью аннигилировались до нуля.Гриценко исчез, Садовой понял, что всеукраинская перспектива его потеряна навсегда.Кто то видел Гройсмана ? Исчез из поля зрения.Даже ранее бодрый Шарий растерял энтузиазм.