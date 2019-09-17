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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3995399639973998>
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:15

  budivelnik написав:
  shapo написав:
  Hotab написав:Я ж думаю даже Волгарик понимает, что к небоевых потерям относятся и погибшие на полигоне. Например от разрыва миномёта.
Это если миномет изготовлен в Укроборонпроме, в нормальной стране такое невозможно
https://news.liga.net/incidents/news/ra ... a-prichiny
PS В очередной раз здесь царит "объективность"
Не ліз би ти туди ,де ні бельмеса не розумієш..
1987 Група Радянських війск в Німеччині(ГСВГ) , Рудольштадт ,танковий батальйон ,загальна чисельність приблизно 200 осіб,мирний час=смерть офіцера під час учбових стрільб, Т-80 ,відмова електроніки гармати ,офіцер поліз виправляти,постріл,відкатом гармати рознесло голову...
Навчання ,район Ерфурта,полігон,у навчанні приймало участь до 1000 осіб,танк вночі покотився і наїхав на палатку-8 чоловік переселились в інший світ..
А це один з найкращих витворів ,найсильнішої у військовму виробництві країни...
Два рази в рік ,розвідрота приймала участь в стрибках з парашутом
Перед кожним стрибком зачитували статистику по Союзу за час між виїздами...не відкрився купол, приземлився на електроопору, загинув при приземленні(втопився) і так далі і тому подібне.

Шапо не служив в армії. Він диванний русіш-воїн.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:16

  shapo написав:
  Sommer написав:А какая страна нормальная? С рашкой там все понятно, у них там даже ядреные проишествия 2 штуки за месяц.
Неужели в твоем любимом Израиле нет небоевых потерь на полигонах?


В Израиле как и в большинстве нормальных стран не гибнут на полигонах от хренового оружия сделанного коррупционерами-порохоботами под аплодисменты их подпевал на этом форуме.


Там гибнут на полигонах от хорошего оружия?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:17

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Народ уже устал от грызни, срачей, майданов, вообще от политики, от власти он хочет только того, чтобы не мешали жить и не создавали проблем.


Янукович образца 2010-го - Ни третьего тура, ни майданов больше не будет.
А оно воно как повернулось.

Так что если у вас там болото, то не проецируйте это болото на всех остальных.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:20

  shapo написав:
  Ой+ написав:Якщо світогляд ґрунтується на "Кратком курсе ВКПб", то так. Грицак відтворює достатньо мягко динаміку настроїв тих часів, які відповідають спогадам багатьох жителів ЗУ.
Є і жорсткіші приклади.
Виколоті очі, зв’язані колючим дротом руки, обгорілі частини тіла. Яким був «золотий вересень» для Західної України https://pravda.if.ua/vikoloti-ochi-zvya ... im-drotom/


А про Львовский погром 30 июня 1941г слабо рассказать?


Знову хлоп за своє!
Хто був при владі у Львові 30.06.1941? Чи не німецька армія?
Тому свої претензії висувай Адольфу Гітлеру та його намісникам!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:21

  detroytred написав:Кого из влиятельных фигур (групп, слоёв) может не устраивать Зе и Ко?
Смотрю, что пока он со всеми *договорился*.

Кто что думает?


Понятно, что не устраивает группу Порошенко. Гонения на Медведчука и компанию.
С Ахметовым пока непонятно, мало информации.
С Пинчуком и Коломойским всё нормалёк.

Политики в целом после результатов парламентских выборов уже два месяца в полной прострации.
Юля грустная, полностью потеряла энтузиазм, я думаю пребывает в тяжелой депрессии, везде из Батькивщины Власенко и Соболев, Юли нет.
Медведчука, думаю, Путин отругал за плохие результаты выборов, тоже делает хорошую мину при плохой игре.
Порошенко еще более унылый, ждет судебных проблем и мрачный.
Вакарчук думал, идя на парламентские выборы, что он будет переворачивать мир, а сейчас такой же грустный, как и Порошенко, ибо голоса его маленькой фракции никому не нужны оказались.
Ляшко и Смешко полностью аннигилировались до нуля.
Гриценко исчез, Садовой понял, что всеукраинская перспектива его потеряна навсегда.
Кто то видел Гройсмана ? Исчез из поля зрения.
Даже ранее бодрый Шарий растерял энтузиазм.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:31

  Frant написав:Шапо не служив в армії. Він диванний русіш-воїн.

Клоун, я служил в тех войсках в которых ты бы повесился через неделю.
Вот там с не боевыми потерями было все в порядке
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:33

  Frant написав:
  shapo написав:
А про Львовский погром 30 июня 1941г слабо рассказать?


Знову хлоп за своє!
Хто був при владі у Львові 30.06.1941? Чи не німецька армія?
Тому свої претензії висувай Адольфу Гітлеру та його намісникам!

Немцы охренели от усердия галичан в уничтожении львовских евреев
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:35

  freeze написав:
Понятно, что не устраивает группу Порошенко. Гонения на Медведчука и компанию.
С Ахметовым пока непонятно, мало информации.
С Пинчуком и Коломойским всё нормалёк.

Политики в целом после результатов парламентских выборов уже два месяца в полной прострации.
Юля грустная, полностью потеряла энтузиазм, я думаю пребывает в тяжелой депрессии, везде из Батькивщины Власенко и Соболев, Юли нет.
Медведчука, думаю, Путин отругал за плохие результаты выборов, тоже делает хорошую мину при плохой игре.
Порошенко еще более унылый, ждет судебных проблем и мрачный.
Вакарчук думал, идя на парламентские выборы, что он будет переворачивать мир, а сейчас такой же грустный, как и Порошенко, ибо голоса его маленькой фракции никому не нужны оказались.
Ляшко и Смешко полностью аннигилировались до нуля.
Гриценко исчез, Садовой понял, что всеукраинская перспектива его потеряна навсегда.
Кто то видел Гройсмана ? Исчез из поля зрения.
Даже ранее бодрый Шарий растерял энтузиазм.

Со всем согласен кроме Шария. Тот по-прежнему весел и бодр
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 00:11

  Hotab написав:......
И авиация , ЛАД, таки применяется. Только не для нанесения ударов. Для перехвата беспилотчиков, и вывоза раненых.

Вот мои слова:
Авиация на Донбассе уже очень давно в боевых действиях не участвует.

Согласитесь, что "перехват беспилотчиков, и вывоз раненых" это все же, скажем так, не совсем "боевые действия".

Кацапчик, покажи мне то место, в котором я говорю,что сейчас в Африке. :)

Всё же не стоит любого Вашего оппонента объявлять "кацапчиком" и "врагом народа".
Недостойно офицера.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 00:19

  Sommer написав:Янукович образца 2010-го - Ни третьего тура, ни майданов больше не будет.
А оно воно как повернулось.

Тоже мне сравнение. Янукович забил на глубинный народ, никак с ним не коммуницировал. У Зе-команды с этим всё в порядке, она также не быкует и старается не раздражать внутренние элиты и внешние силы. Даже Порошенко с окружением вопреки многим ожиданием не спешат с ходу щемить уголовными делами. Понимают, что прежде самим надо окрепуть, обрасти мясом.
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