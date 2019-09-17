1. Ветка, к сожалению, толком и не оживала. Она, похоже, была задумана как помойка и такой и являлась.
2. Насчёт "ватанчиков" Вы круто! Франта, песикота, мефалу, тролол, будивельника и т.д. тоже в "ватанчики" записали? А "зоопарк" больше устраивают именно они.
Мне кажется, в 2014 Вы были спокойнее и не стремились сходу рубить шашкой головы. Хотя обстановка тогда была более напряжённой. Что с Вами случилось?
Кстати, shapo ни слова не говорил о бесполезности миссии в Конго для Украины, он писал о бесполезности её для Конго.
Не берусь судить так ли это, никогда не интересовался, но уж такой Вашей реакции это не заслуживает.
Жаль, надеялся на более конструктивное Ваше участие.