RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3995399639973998
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 00:41

  Hotab написав:Ветка умрет)
Я так понял тут 90% ватанчиков отписывает. Нормальные просто наблюдают за этим зоопарком.
Я тут тож ненадолго. Закончу стац. медообслелование и некогда будет.

1. Ветка, к сожалению, толком и не оживала. Она, похоже, была задумана как помойка и такой и являлась.
2. Насчёт "ватанчиков" Вы круто! Франта, песикота, мефалу, тролол, будивельника и т.д. тоже в "ватанчики" записали? А "зоопарк" больше устраивают именно они.
Мне кажется, в 2014 Вы были спокойнее и не стремились сходу рубить шашкой головы. Хотя обстановка тогда была более напряжённой. Что с Вами случилось?

Кстати, shapo ни слова не говорил о бесполезности миссии в Конго для Украины, он писал о бесполезности её для Конго.
Не берусь судить так ли это, никогда не интересовался, но уж такой Вашей реакции это не заслуживает.

Жаль, надеялся на более конструктивное Ваше участие.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14092
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4258 раз.
Подякували: 3954 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 3995399639973998
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.