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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3994399539963997
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:21

  detroytred написав:Кого из влиятельных фигур (групп, слоёв) может не устраивать Зе и Ко?
Смотрю, что пока он со всеми *договорился*.

Кто что думает?


Понятно, что не устраивает группу Порошенко. Гонения на Медведчука и компанию.
С Ахметовым пока непонятно, мало информации.
С Пинчуком и Коломойским всё нормалёк.

Политики в целом после результатов парламентских выборов уже два месяца в полной прострации.
Юля грустная, полностью потеряла энтузиазм, я думаю пребывает в тяжелой депрессии, везде из Батькивщины Власенко и Соболев, Юли нет.
Медведчука, думаю, Путин отругал за плохие результаты выборов, тоже делает хорошую мину при плохой игре.
Порошенко еще более унылый, ждет судебных проблем и мрачный.
Вакарчук думал, идя на парламентские выборы, что он будет переворачивать мир, а сейчас такой же грустный, как и Порошенко, ибо голоса его маленькой фракции никому не нужны оказались.
Ляшко и Смешко полностью аннигилировались до нуля.
Гриценко исчез, Садовой понял, что всеукраинская перспектива его потеряна навсегда.
Кто то видел Гройсмана ? Исчез из поля зрения.
Даже ранее бодрый Шарий растерял энтузиазм.
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 22:35

  freeze написав:
Понятно, что не устраивает группу Порошенко. Гонения на Медведчука и компанию.
С Ахметовым пока непонятно, мало информации.
С Пинчуком и Коломойским всё нормалёк.

Политики в целом после результатов парламентских выборов уже два месяца в полной прострации.
Юля грустная, полностью потеряла энтузиазм, я думаю пребывает в тяжелой депрессии, везде из Батькивщины Власенко и Соболев, Юли нет.
Медведчука, думаю, Путин отругал за плохие результаты выборов, тоже делает хорошую мину при плохой игре.
Порошенко еще более унылый, ждет судебных проблем и мрачный.
Вакарчук думал, идя на парламентские выборы, что он будет переворачивать мир, а сейчас такой же грустный, как и Порошенко, ибо голоса его маленькой фракции никому не нужны оказались.
Ляшко и Смешко полностью аннигилировались до нуля.
Гриценко исчез, Садовой понял, что всеукраинская перспектива его потеряна навсегда.
Кто то видел Гройсмана ? Исчез из поля зрения.
Даже ранее бодрый Шарий растерял энтузиазм.

Со всем согласен кроме Шария. Тот по-прежнему весел и бодр
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 00:11

  Hotab написав:......
И авиация , ЛАД, таки применяется. Только не для нанесения ударов. Для перехвата беспилотчиков, и вывоза раненых.

Вот мои слова:
Авиация на Донбассе уже очень давно в боевых действиях не участвует.

Согласитесь, что "перехват беспилотчиков, и вывоз раненых" это все же, скажем так, не совсем "боевые действия".

Кацапчик, покажи мне то место, в котором я говорю,что сейчас в Африке. :)

Всё же не стоит любого Вашего оппонента объявлять "кацапчиком" и "врагом народа".
Недостойно офицера.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 00:19

  Sommer написав:Янукович образца 2010-го - Ни третьего тура, ни майданов больше не будет.
А оно воно как повернулось.

Тоже мне сравнение. Янукович забил на глубинный народ, никак с ним не коммуницировал. У Зе-команды с этим всё в порядке, она также не быкует и старается не раздражать внутренние элиты и внешние силы. Даже Порошенко с окружением вопреки многим ожиданием не спешат с ходу щемить уголовными делами. Понимают, что прежде самим надо окрепуть, обрасти мясом.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 00:41

  Hotab написав:Ветка умрет)
Я так понял тут 90% ватанчиков отписывает. Нормальные просто наблюдают за этим зоопарком.
Я тут тож ненадолго. Закончу стац. медообслелование и некогда будет.

1. Ветка, к сожалению, толком и не оживала. Она, похоже, была задумана как помойка и такой и являлась.
2. Насчёт "ватанчиков" Вы круто! Франта, песикота, мефалу, тролол, будивельника и т.д. тоже в "ватанчики" записали? А "зоопарк" больше устраивают именно они.
Мне кажется, в 2014 Вы были спокойнее и не стремились сходу рубить шашкой головы. Хотя обстановка тогда была более напряжённой. Что с Вами случилось?

Кстати, shapo ни слова не говорил о бесполезности миссии в Конго для Украины, он писал о бесполезности её для Конго.
Не берусь судить так ли это, никогда не интересовался, но уж такой Вашей реакции это не заслуживает.

Жаль, надеялся на более конструктивное Ваше участие.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 07:00

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Кого из влиятельных фигур (групп, слоёв) может не устраивать Зе и Ко?Смотрю, что пока он со всеми *договорился*.

А «партия войны»? И идейная, и экономическая ее часть.
То, что они затаились на время после обмена пленных не означает, что они смирились.
А эти и грохнуть могут..
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 07:08

Re: Політичні дискусії

Школьники аннексированного Крыма заговорят на украинском
Ну однозначно решили возвращаться :)
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 08:01

  ЛАД написав:Согласитесь, что "перехват беспилотчиков, и вывоз раненых" это все же, скажем так, не совсем "боевые действия".

Не соглашусь.


Б.д. военно-воздушных сил войск заключаются в нанесении авиационных ударов, ведении воздушных сражений (боев) и проведении специальных боевых полётов.

К специальным боевым полетам относятся:
.......
- полеты на воздушную разведку объектов противника;
- полеты на десантно-транспортные задачи;
- полеты на санитарные задачи;
- полеты на корректировку огня артилерии;
- полеты на перехват воздушных целей;
.........

Рассказывать , как мне вести себя с ватным Шапо , нет необходимости. Решу это сам.
На счёт моего тона с ним, он сам его задал своим заносчиво-пренкбрежительным тоном. С такой публикой я и в 14году разговаривал не иначе. Но тогда они поджав хвост молчали, и потому не было необходимости проявлять интернетагрессию, а сейчас подняли головы.
Hotab
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