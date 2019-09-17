Додано: Сер 18 вер, 2019 00:41

Hotab написав: Ветка умрет)

Я так понял тут 90% ватанчиков отписывает. Нормальные просто наблюдают за этим зоопарком.

Я тут тож ненадолго. Закончу стац. медообслелование и некогда будет. Ветка умрет)Я так понял тут 90% ватанчиков отписывает. Нормальные просто наблюдают за этим зоопарком.Я тут тож ненадолго. Закончу стац. медообслелование и некогда будет.

для Украины

для Конго

1. Ветка, к сожалению, толком и не оживала. Она, похоже, была задумана как помойка и такой и являлась.2. Насчёт "ватанчиков" Вы круто! Франта, песикота, мефалу, тролол, будивельника и т.д. тоже в "ватанчики" записали? А "зоопарк" больше устраивают именно они.Мне кажется, в 2014 Вы были спокойнее и не стремились сходу рубить шашкой головы. Хотя обстановка тогда была более напряжённой. Что с Вами случилось?Кстати, shapo ни слова не говорил о бесполезности миссии в Конго, он писал о бесполезности еёНе берусь судить так ли это, никогда не интересовался, но уж такой Вашей реакции это не заслуживает.Жаль, надеялся на более конструктивное Ваше участие.