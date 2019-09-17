Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Кого из влиятельных фигур (групп, слоёв) может не устраивать Зе и Ко? Смотрю, что пока он со всеми *договорился*.
Кто что думает?
Понятно, что не устраивает группу Порошенко. Гонения на Медведчука и компанию. С Ахметовым пока непонятно, мало информации. С Пинчуком и Коломойским всё нормалёк.
Политики в целом после результатов парламентских выборов уже два месяца в полной прострации. Юля грустная, полностью потеряла энтузиазм, я думаю пребывает в тяжелой депрессии, везде из Батькивщины Власенко и Соболев, Юли нет. Медведчука, думаю, Путин отругал за плохие результаты выборов, тоже делает хорошую мину при плохой игре. Порошенко еще более унылый, ждет судебных проблем и мрачный. Вакарчук думал, идя на парламентские выборы, что он будет переворачивать мир, а сейчас такой же грустный, как и Порошенко, ибо голоса его маленькой фракции никому не нужны оказались. Ляшко и Смешко полностью аннигилировались до нуля. Гриценко исчез, Садовой понял, что всеукраинская перспектива его потеряна навсегда. Кто то видел Гройсмана ? Исчез из поля зрения. Даже ранее бодрый Шарий растерял энтузиазм.
freeze написав: Понятно, что не устраивает группу Порошенко. Гонения на Медведчука и компанию. С Ахметовым пока непонятно, мало информации. С Пинчуком и Коломойским всё нормалёк.
Политики в целом после результатов парламентских выборов уже два месяца в полной прострации. Юля грустная, полностью потеряла энтузиазм, я думаю пребывает в тяжелой депрессии, везде из Батькивщины Власенко и Соболев, Юли нет. Медведчука, думаю, Путин отругал за плохие результаты выборов, тоже делает хорошую мину при плохой игре. Порошенко еще более унылый, ждет судебных проблем и мрачный. Вакарчук думал, идя на парламентские выборы, что он будет переворачивать мир, а сейчас такой же грустный, как и Порошенко, ибо голоса его маленькой фракции никому не нужны оказались. Ляшко и Смешко полностью аннигилировались до нуля. Гриценко исчез, Садовой понял, что всеукраинская перспектива его потеряна навсегда. Кто то видел Гройсмана ? Исчез из поля зрения. Даже ранее бодрый Шарий растерял энтузиазм.
Со всем согласен кроме Шария. Тот по-прежнему весел и бодр
Sommer написав:Янукович образца 2010-го - Ни третьего тура, ни майданов больше не будет. А оно воно как повернулось.
Тоже мне сравнение. Янукович забил на глубинный народ, никак с ним не коммуницировал. У Зе-команды с этим всё в порядке, она также не быкует и старается не раздражать внутренние элиты и внешние силы. Даже Порошенко с окружением вопреки многим ожиданием не спешат с ходу щемить уголовными делами. Понимают, что прежде самим надо окрепуть, обрасти мясом.
Hotab написав:Ветка умрет) Я так понял тут 90% ватанчиков отписывает. Нормальные просто наблюдают за этим зоопарком. Я тут тож ненадолго. Закончу стац. медообслелование и некогда будет.
1. Ветка, к сожалению, толком и не оживала. Она, похоже, была задумана как помойка и такой и являлась. 2. Насчёт "ватанчиков" Вы круто! Франта, песикота, мефалу, тролол, будивельника и т.д. тоже в "ватанчики" записали? А "зоопарк" больше устраивают именно они. Мне кажется, в 2014 Вы были спокойнее и не стремились сходу рубить шашкой головы. Хотя обстановка тогда была более напряжённой. Что с Вами случилось?
Кстати, shapo ни слова не говорил о бесполезности миссии в Конго для Украины, он писал о бесполезности её для Конго. Не берусь судить так ли это, никогда не интересовался, но уж такой Вашей реакции это не заслуживает.
Жаль, надеялся на более конструктивное Ваше участие.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Согласитесь, что "перехват беспилотчиков, и вывоз раненых" это все же, скажем так, не совсем "боевые действия".
Не соглашусь.
Б.д. военно-воздушных сил войск заключаются в нанесении авиационных ударов, ведении воздушных сражений (боев) и проведении специальных боевых полётов.
К специальным боевым полетам относятся: ....... - полеты на воздушную разведку объектов противника; - полеты на десантно-транспортные задачи; - полеты на санитарные задачи; - полеты на корректировку огня артилерии; - полеты на перехват воздушных целей; .........
Рассказывать , как мне вести себя с ватным Шапо , нет необходимости. Решу это сам. На счёт моего тона с ним, он сам его задал своим заносчиво-пренкбрежительным тоном. С такой публикой я и в 14году разговаривал не иначе. Но тогда они поджав хвост молчали, и потому не было необходимости проявлять интернетагрессию, а сейчас подняли головы.
Результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 6-го по 11 сентября, свидетельствуют о том, что главе государства доверяют 79% граждан Украины. Вооруженным силам Украины доверяют 74% граждан.
ЛАД написав:Мне кажется, в 2014 Вы были спокойнее и не стремились сходу рубить шашкой головы.
Да нервничает просто. Ситуация ж поворачивается так, что за «геройства» может и ответить придется (это к слову о партии войны и сопротивлению потугам Зе). Не думаю, что здесь за штурвалом сидел именно он, но вполне допускаю, что этот военный преступник тоже тренировался сначала на конголезских аборигенах. https://www.youtube.com/watch?v=Pu4rOp456yU