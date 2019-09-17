Hotab написав:

ЛАД написав: Согласитесь, что "перехват беспилотчиков, и вывоз раненых" это все же, скажем так, не совсем "боевые действия".

Согласитесь, что "перехват беспилотчиков, и вывоз раненых" это все же, скажем так, не совсем "боевые действия".



Б.д. военно-воздушных сил войск заключаются в нанесении авиационных ударов, ведении воздушных сражений (боев) и проведении специальных боевых полётов.



К специальным боевым полетам относятся:

.......

- полеты на воздушную разведку объектов противника;

- полеты на десантно-транспортные задачи;

- полеты на санитарные задачи;

- полеты на корректировку огня артилерии;

- полеты на перехват воздушных целей;

.........



Не соглашусь.Рассказывать , как мне вести себя с ватным Шапо , нет необходимости. Решу это сам.На счёт моего тона с ним, он сам его задал своим заносчиво-пренкбрежительным тоном. С такой публикой я и в 14году разговаривал не иначе. Но тогда они поджав хвост молчали, и потому не было необходимости проявлять интернетагрессию, а сейчас подняли головы.