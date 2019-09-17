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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3995399639973998
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 08:40

Re: Політичні дискусії

Мимо. Су-25 не было в Конго. Но летчик не ответит. Как не ответил ни один кацапский летчик за разваленный Грозный или Сирию.
И вообще, вряд ли кто-то вообще ответит хоть за что-то. Хотя за умышленные обстрелы городов (грады по Мариуполю, смерчи по Краматорску 10.02.15 и многие другие УМЫШЛЕННЫЕ удары по городам ) кацапье должно ответить, конечно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 08:51

  freeze написав:Результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 6-го по 11 сентября, свидетельствуют о том, что главе государства доверяют 79% граждан Украины. Вооруженным силам Украины доверяют 74% граждан.

http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsio ... osti-vlady

Вова Путин молча завидует процентам доверия к Зеленскому.
Кстати по-моему новый исторический рекорд по доверию к Президенту Украины, из когда-то публиковавшихся опросов за время независимости.


Главное сможет ли Зе распорядится этим доверием.
Помнится уже одного выбирали в один тур - а в итоге получили пять лет иммитации деятельности.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 09:38

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Согласитесь, что "перехват беспилотчиков, и вывоз раненых" это все же, скажем так, не совсем "боевые действия".

Не соглашусь.


Б.д. военно-воздушных сил войск заключаются в нанесении авиационных ударов, ведении воздушных сражений (боев) и проведении специальных боевых полётов.

К специальным боевым полетам относятся:
.......
- полеты на воздушную разведку объектов противника;
- полеты на десантно-транспортные задачи;
- полеты на санитарные задачи;
- полеты на корректировку огня артилерии;
- полеты на перехват воздушных целей;
.........

Рассказывать , как мне вести себя с ватным Шапо , нет необходимости. Решу это сам.
На счёт моего тона с ним, он сам его задал своим заносчиво-пренкбрежительным тоном. С такой публикой я и в 14году разговаривал не иначе. Но тогда они поджав хвост молчали, и потому не было необходимости проявлять интернетагрессию, а сейчас подняли головы.

В теории - да, в реале - от медсанбата (в лучшем случае) в тыл (военный госпиталь в крупном городе). Именно поэтому я и пишу о том, что любое наступлении захлебнется кровью. Без авиации, с учетом насыщенности артиллерией/РЗСО (не танзанийскими)/танками ВСУ не может сосредоточить более 50-ти стволов на фронте протяженностью более 10 км. Это даже не Верден 1916-го - это Галиция 1914-го. Пробивная сила близка к нулю (учитывая, что нет ни одного снаряда, моложе 30-ти лет с разлетом плюс-минус 500 м при идеальной подготовке данных стрельбы), да и оперативное взаимодействие освоено максимум на ротном уровне.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 09:39

  Hotab написав:Мимо. Су-25 не было в Конго. Но летчик не ответит. Как не ответил ни один кацапский летчик за разваленный Грозный или Сирию.
И вообще, вряд ли кто-то вообще ответит хоть за что-то. Хотя за умышленные обстрелы городов (грады по Мариуполю, смерчи по Краматорску 10.02.15 и многие другие УМЫШЛЕННЫЕ удары по городам ) кацапье должно ответить, конечно.

И за КОНДИЦИОНЕР В ЛУГАНСКЕ в мае 14-го?
Волгарь
 
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