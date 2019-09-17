Додано: Сер 18 вер, 2019 10:59

Волгарь написав: Вы, как я и предполагал, не ответили на мой вопрос. А вот женщин с оторванными ногами, которых показывали в прямом эфире на центральной площади Луганска после ВЗРЫВА КОНДИЦИОНЕРА, я хорошо помню до сих пор.

И в Грозном российские военные совершали ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, как и Ваши собратья по специальности через 20 лет. И тому и другому НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПРАВДАНИЯ -ЭТО ЗВЕРСТВО.

Ну, и хватит об этом - психика у Вас подорванная, зачем усуглублять. Вы, как я и предполагал, не ответили на мой вопрос. А вот женщин с оторванными ногами, которых показывали в прямом эфире на центральной площади Луганска после ВЗРЫВА КОНДИЦИОНЕРА, я хорошо помню до сих пор.И в Грозном российские военные совершали ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, как и Ваши собратья по специальности через 20 лет. И тому и другому НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПРАВДАНИЯ -ЭТО ЗВЕРСТВО.Ну, и хватит об этом - психика у Вас подорванная, зачем усуглублять.

Там ещё непонятно где и чьи "кондиционеры" были.У меня претензия к власти в том, что сразу "агрессору" не был дан отпор, ещё в зародыше самой ситуации.А "власть" засунула голову в песок, расслабилась, и получала удовольствие. И гопник понял, что может делать что хочет. Если бы гопнику дали понять, что исход боя "не так однозначен" - он бы не полез.Как пример альтернативной реакции на аналогичную ситуацию - реакция Кучмы на Тузлу, когда он сказал, что если граница Украины будет нарушена - военные будут действовать "согласно инструкции" без промедления. И гопник не полез.С о. Змеиным была напряженная ситуация - тогда тоже дали понять, что остров наш, и "незаметно" стащить его не получится. И "интересанты" тихонько передумалиНу и если речь о войне, в которой принимает участие Украина - хотелось бы узнать хотя бы дату начала, или вступления Украины в эту войну. Я уже не говорю об определении, кто противник, кто союзник, цели, условия прекращения и т.д.Слышал, что в Украине было АТО на некоторых территориях, где Украина боролась с "террористическими группировками". Но в ходе АТО с ними не справилась, и АТО переросло в ССО. Что впринципе тоже самое, только с бОльшем применением сил. А пров Украине не слышал. С кем воюет Украина?Украина - мирная страна, и не принимает самостоятельного участия в военных конфликтах, насколько я знаю. Представители Украины в составе международных контингентов - не значат, что Украина принимает участие в какой-то войне.