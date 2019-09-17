Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 6-го по 11 сентября, свидетельствуют о том, что главе государства доверяют 79% граждан Украины. Вооруженным силам Украины доверяют 74% граждан.
Hotab написав:Мимо. Су-25 не было в Конго. Но летчик не ответит. Как не ответил ни один кацапский летчик за разваленный Грозный или Сирию. И вообще, вряд ли кто-то вообще ответит хоть за что-то. Хотя за умышленные обстрелы городов (грады по Мариуполю, смерчи по Краматорску 10.02.15 и многие другие УМЫШЛЕННЫЕ удары по городам ) кацапье должно ответить, конечно.
И за КОНДИЦИОНЕР В ЛУГАНСКЕ в мае 14-го?
Спроси на кацапском форуме, кто и когда ответит за 2 десятка краматорцев. (это если ты не хочешь посчитать кондиционеры в Грозном) . Это для начала. Потом о конлиционе поговорим.
Hotab написав:Мимо. Су-25 не было в Конго. Но летчик не ответит. Как не ответил ни один кацапский летчик за разваленный Грозный или Сирию. И вообще, вряд ли кто-то вообще ответит хоть за что-то. Хотя за умышленные обстрелы городов (грады по Мариуполю, смерчи по Краматорску 10.02.15 и многие другие УМЫШЛЕННЫЕ удары по городам ) кацапье должно ответить, конечно.
И за КОНДИЦИОНЕР В ЛУГАНСКЕ в мае 14-го?
Спроси на кацапском форуме, кто и когда ответит за 2 десятка краматорцев. (это если ты не хочешь посчитать кондиционеры в Грозном) . Это для начала. Потом о конлиционе поговорим.
Вы, как я и предполагал, не ответили на мой вопрос. А вот женщин с оторванными ногами, которых показывали в прямом эфире на центральной площади Луганска после ВЗРЫВА КОНДИЦИОНЕРА, я хорошо помню до сих пор. И в Грозном российские военные совершали ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, как и Ваши собратья по специальности через 20 лет. И тому и другому НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПРАВДАНИЯ -ЭТО ЗВЕРСТВО. Ну, и хватит об этом - психика у Вас подорванная, зачем усуглублять.
Волгарь написав:Вы, как я и предполагал, не ответили на мой вопрос. А вот женщин с оторванными ногами, которых показывали в прямом эфире на центральной площади Луганска после ВЗРЫВА КОНДИЦИОНЕРА, я хорошо помню до сих пор. И в Грозном российские военные совершали ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, как и Ваши собратья по специальности через 20 лет. И тому и другому НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПРАВДАНИЯ -ЭТО ЗВЕРСТВО. Ну, и хватит об этом - психика у Вас подорванная, зачем усуглублять.
Там ещё непонятно где и чьи "кондиционеры" были.
У меня претензия к власти в том, что сразу "агрессору" не был дан отпор, ещё в зародыше самой ситуации. А "власть" засунула голову в песок, расслабилась, и получала удовольствие. И гопник понял, что может делать что хочет. Если бы гопнику дали понять, что исход боя "не так однозначен" - он бы не полез.
Как пример альтернативной реакции на аналогичную ситуацию - реакция Кучмы на Тузлу, когда он сказал, что если граница Украины будет нарушена - военные будут действовать "согласно инструкции" без промедления. И гопник не полез.
С о. Змеиным была напряженная ситуация - тогда тоже дали понять, что остров наш, и "незаметно" стащить его не получится. И "интересанты" тихонько передумали
Ну и если речь о войне, в которой принимает участие Украина - хотелось бы узнать хотя бы дату начала, или вступления Украины в эту войну. Я уже не говорю об определении, кто противник, кто союзник, цели, условия прекращения и т.д.
Слышал, что в Украине было АТО на некоторых территориях, где Украина боролась с "террористическими группировками". Но в ходе АТО с ними не справилась, и АТО переросло в ССО. Что впринципе тоже самое, только с бОльшем применением сил. А про войну в Украине не слышал. С кем воюет Украина?
Украина - мирная страна, и не принимает самостоятельного участия в военных конфликтах, насколько я знаю. Представители Украины в составе международных контингентов - не значат, что Украина принимает участие в какой-то войне.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Волгарь написав:И за КОНДИЦИОНЕР В ЛУГАНСКЕ в мае 14-го?
Спроси на кацапском форуме, кто и когда ответит за 2 десятка краматорцев. (это если ты не хочешь посчитать кондиционеры в Грозном) . Это для начала. Потом о конлиционе поговорим.
Вы, как я и предполагал, не ответили на мой вопрос. А вот женщин с оторванными ногами, которых показывали в прямом эфире на центральной площади Луганска после ВЗРЫВА КОНДИЦИОНЕРА, я хорошо помню до сих пор. И в Грозном российские военные совершали ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, как и Ваши собратья по специальности через 20 лет. И тому и другому НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПРАВДАНИЯ -ЭТО ЗВЕРСТВО. Ну, и хватит об этом - психика у Вас подорванная, зачем усуглублять.
Я правильно розумію, що ти, громадянин РФ з ольгіно, тут для того щоб ми осудили дії Українських військових на Українській землі?