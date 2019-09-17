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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3996399739983999>
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 08:51

  freeze написав:Результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 6-го по 11 сентября, свидетельствуют о том, что главе государства доверяют 79% граждан Украины. Вооруженным силам Украины доверяют 74% граждан.

http://razumkov.org.ua/napriamky/sotsio ... osti-vlady

Вова Путин молча завидует процентам доверия к Зеленскому.
Кстати по-моему новый исторический рекорд по доверию к Президенту Украины, из когда-то публиковавшихся опросов за время независимости.


Главное сможет ли Зе распорядится этим доверием.
Помнится уже одного выбирали в один тур - а в итоге получили пять лет иммитации деятельности.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 10:15

  Волгарь написав:
  Hotab написав:Мимо. Су-25 не было в Конго. Но летчик не ответит. Как не ответил ни один кацапский летчик за разваленный Грозный или Сирию.
И вообще, вряд ли кто-то вообще ответит хоть за что-то. Хотя за умышленные обстрелы городов (грады по Мариуполю, смерчи по Краматорску 10.02.15 и многие другие УМЫШЛЕННЫЕ удары по городам ) кацапье должно ответить, конечно.

И за КОНДИЦИОНЕР В ЛУГАНСКЕ в мае 14-го?

Спроси на кацапском форуме, кто и когда ответит за 2 десятка краматорцев. (это если ты не хочешь посчитать кондиционеры в Грозном) . Это для начала. Потом о конлиционе поговорим.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 10:21

  Tegularius написав:
  Sommer написав:Янукович образца 2010-го - Ни третьего тура, ни майданов больше не будет.
А оно воно как повернулось.

Янукович забил на глубинный народ, никак с ним не коммуницировал.


Глубинный народ - это маргинальная придумка суркова, непонятная никому, кроме суркова :mrgreen:

А Янык - жертва собственной тупости и неосмотрительности, пропустившая заговор у себя под носом
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 10:24

Re: ломать

  zРадио написав:Янык - жертва собственной тупости и неосмотрительности, пропустившая заговор у себя под носом

И народ бы мог не вестись на заговор.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 10:45

  Hotab написав:
  Волгарь написав:
  Hotab написав:Мимо. Су-25 не было в Конго. Но летчик не ответит. Как не ответил ни один кацапский летчик за разваленный Грозный или Сирию.
И вообще, вряд ли кто-то вообще ответит хоть за что-то. Хотя за умышленные обстрелы городов (грады по Мариуполю, смерчи по Краматорску 10.02.15 и многие другие УМЫШЛЕННЫЕ удары по городам ) кацапье должно ответить, конечно.

И за КОНДИЦИОНЕР В ЛУГАНСКЕ в мае 14-го?

Спроси на кацапском форуме, кто и когда ответит за 2 десятка краматорцев. (это если ты не хочешь посчитать кондиционеры в Грозном) . Это для начала. Потом о конлиционе поговорим.

Вы, как я и предполагал, не ответили на мой вопрос. А вот женщин с оторванными ногами, которых показывали в прямом эфире на центральной площади Луганска после ВЗРЫВА КОНДИЦИОНЕРА, я хорошо помню до сих пор.
И в Грозном российские военные совершали ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, как и Ваши собратья по специальности через 20 лет. И тому и другому НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПРАВДАНИЯ -ЭТО ЗВЕРСТВО.
Ну, и хватит об этом - психика у Вас подорванная, зачем усуглублять.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 10:59

  Волгарь написав:Вы, как я и предполагал, не ответили на мой вопрос. А вот женщин с оторванными ногами, которых показывали в прямом эфире на центральной площади Луганска после ВЗРЫВА КОНДИЦИОНЕРА, я хорошо помню до сих пор.
И в Грозном российские военные совершали ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, как и Ваши собратья по специальности через 20 лет. И тому и другому НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПРАВДАНИЯ -ЭТО ЗВЕРСТВО.
Ну, и хватит об этом - психика у Вас подорванная, зачем усуглублять.

Там ещё непонятно где и чьи "кондиционеры" были.

У меня претензия к власти в том, что сразу "агрессору" не был дан отпор, ещё в зародыше самой ситуации.
А "власть" засунула голову в песок, расслабилась, и получала удовольствие. И гопник понял, что может делать что хочет. Если бы гопнику дали понять, что исход боя "не так однозначен" - он бы не полез.

Как пример альтернативной реакции на аналогичную ситуацию - реакция Кучмы на Тузлу, когда он сказал, что если граница Украины будет нарушена - военные будут действовать "согласно инструкции" без промедления. И гопник не полез.

С о. Змеиным была напряженная ситуация - тогда тоже дали понять, что остров наш, и "незаметно" стащить его не получится. И "интересанты" тихонько передумали

Ну и если речь о войне, в которой принимает участие Украина - хотелось бы узнать хотя бы дату начала, или вступления Украины в эту войну. Я уже не говорю об определении, кто противник, кто союзник, цели, условия прекращения и т.д.

Слышал, что в Украине было АТО на некоторых территориях, где Украина боролась с "террористическими группировками". Но в ходе АТО с ними не справилась, и АТО переросло в ССО. Что впринципе тоже самое, только с бОльшем применением сил. А про войну в Украине не слышал. С кем воюет Украина?

Украина - мирная страна, и не принимает самостоятельного участия в военных конфликтах, насколько я знаю. Представители Украины в составе международных контингентов - не значат, что Украина принимает участие в какой-то войне.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:17

Вот как такое может быть?

https://kriminal.ictv.ua/videos/yak-u-k ... budovnyky/
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:24

  fokus написав:
  detroytred написав:Кого из влиятельных фигур (групп, слоёв) может не устраивать Зе и Ко?Смотрю, что пока он со всеми *договорился*.

А «партия войны»? И идейная, и экономическая ее часть.
То, что они затаились на время после обмена пленных не означает, что они смирились.
А эти и грохнуть могут..

Если инициатива прекращения боевых действий исходит от глобальных игроков, то наша *партия войны* отдыхает.
Воинственности не хватит))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:25

Re: Політичні дискусії

Волгарь написав:
  Hotab написав:
  Волгарь написав:И за КОНДИЦИОНЕР В ЛУГАНСКЕ в мае 14-го?

Спроси на кацапском форуме, кто и когда ответит за 2 десятка краматорцев. (это если ты не хочешь посчитать кондиционеры в Грозном) . Это для начала. Потом о конлиционе поговорим.

Вы, как я и предполагал, не ответили на мой вопрос. А вот женщин с оторванными ногами, которых показывали в прямом эфире на центральной площади Луганска после ВЗРЫВА КОНДИЦИОНЕРА, я хорошо помню до сих пор.
И в Грозном российские военные совершали ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, как и Ваши собратья по специальности через 20 лет. И тому и другому НЕТ И НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПРАВДАНИЯ -ЭТО ЗВЕРСТВО.
Ну, и хватит об этом - психика у Вас подорванная, зачем усуглублять.


Я правильно розумію, що ти, громадянин РФ з ольгіно, тут для того щоб ми осудили дії Українських військових на Українській землі?

Панове модератори, довго це буде продовжуватися?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:32

  detroytred написав:Вот как такое может быть?

https://kriminal.ictv.ua/videos/yak-u-k ... budovnyky/


Может это не отдельный дом строят, а "мини-республику"? :)
Пора проводить АТО или ССО
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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