Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Если инициатива прекращения боевых действий исходит от глобальных игроков, то наша *партия войны* отдыхает.Воинственности не хватит))
Это у ее "экономических" сторонников. А идеологическим, думаю, даже на прямые указания дядюшки Сэма наплевать Впрочем.. Авакова может для упокоения этой части и оставили. Как писали зе-командовцы, обосновывая эту позицию - "проверенный профессионал". Видимо на Сашка Билого намекали.. Самим то руки марать не хочется, а у этого уже в крови.
Вернёмся к нашим баранам(картинки рекомендую открывать отдельно, да бы полностью просмотреть):
На Донецк с неба упали тысячи необычных листовок (фото)
16.09.2019 15:02 Марьяна_Приходько https://donbass.live/2019/09/16/na-done ... ovok-foto/ Над Донецком патриоты разбросали проукраинские листовки, передает Donbass.live. Об этом в воскресенье, 15 сентября, на своей странице в Twitter сообщил пользователь под ником "Скаженый Оскар", опубликовав фото листовок.
В них говорится, что настоящая независимость - это когда нет дефицита товаров, можно свободно путешествовать по миру, твой паспорт признают в других странах, платят зарплату и доступная медицина, а гулять можно после полуночи.
Жители города подтвердили, что встречали в городе листовки подобного содержания.
Третий месяц без зарплаты: Как выживают шахтеры ГП «Селидовуголь» (Видео) Фото: скриншот видео ТК «Донбасс» Горняки государственного предприятия «Селидовуголь» (Донецкая обл.) третий месяц не получают заработную плату. Они обещают устроить массовые акции протеста из-за задержки зарплат.
Так, в прифронтовом шахтерском городке Новогродовка половина жителей работают на местных рудниках. Здесь расположена шахта 1/3 «Новогродовская», которая входит в состав ГП «Селидовуголь». Работникам задолжали почти 180 млн грн. Зарплату за июнь, июль и август рабочие не получили до сих пор. «О тормозках половина забыла, когда их брали на работу в последний раз. Коммуналка, висят долги конкретные, отрезают электроэнергию. Геноцид шахтеров получается. Отрасль уничтожают», – говорит шахтер Александр Романов.
Последний раз горняки получали деньги в конце августа. Из-за трудного положения семьи шахтеров живут в долг, либо за счет родителей-пенсионеров. «Благодаря матери, у которой пенсия 1 400 гривен, что она даст немножечко на хлеб и все. Уборщица в Киеве получает зарплату ту же, что и я в шахте», – сказал шахтер Павел Киселев.
Многие увольняются и едут за границу. Из-за кризиса на местных рудниках кадровый «голод». «За последний год около 1 000 человек рассчитались, численность с каждой неделей уменьшается, вот с котельной рассчитались еще 3 женщины. Причина расчета – очень маленькая зарплата, которую вообще не платят», – рассказала специалист отдела труда и заработной платы шахты 1/3 «Новогродовская» Оксана Солоненко.
По словам Ирины, которая работает на предприятии 25 лет, средств на еду не хватает, приходится занимать у банков. «В основном кредитные карточки, занять у друзей не получается», – сказала она.
Как рассказали горняки, спасти угольную промышленность могли бы дотации из бюджета, но пока их нет. «Мы просили на год на этот 7,5 миллиардов отложить в бюджет на угольную промышленность, это деньги на зарплату своевременную и 3 миллиарда на развитие шахт», – говорит шахтер Игорь Балычев.
Специалисты считают, что без финансовой поддержки государственные шахты обречены на закрытие. Хотя запасов угля у них хватит на десятки лет. «Обращаюсь, может к правительству сюжет попадет, к депутатам. Надо посмотреть и принять нормальные законы для шахтеров, выделить деньги на развитие шахт и пустить их в самостоятельное плаванье, и тогда, поверьте мне, мы будем сами окупаться, работать и не ходить с протянутой рукой», – заявил руководитель профсоюза горняков шахты 1/3 «Новогродовская» Сергей Павлов.
Руководство «Селидовуголя» не говорит, когда шахтерам погасят долги по зарплате. Здесь ждут финансирования из Кабинета министров. Горняки тем временем предупреждают: не будет денег – устроят массовые акции протеста.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
ЛАД написав:Согласитесь, что "перехват беспилотчиков, и вывоз раненых" это все же, скажем так, не совсем "боевые действия".
Не соглашусь.
Б.д. военно-воздушных сил войск заключаются в нанесении авиационных ударов, ведении воздушных сражений (боев) и проведении специальных боевых полётов.
К специальным боевым полетам относятся: ....... - полеты на воздушную разведку объектов противника; - полеты на десантно-транспортные задачи; - полеты на санитарные задачи; - полеты на корректировку огня артилерии; - полеты на перехват воздушных целей; .........
Согласитесь, что перехват беспилотника несколько отличается от перехвата вражеского истребителя-бомбардировщика и десантно-транспортные задачи для высадки в тылу врага не то же самое, что перевозка военнослужащих, к примеру, из Киева в Мариуполь. А специальные боевые полёты отличаются от "нанесения авиационных ударов, ведения воздушных сражений (боев)"
Рассказывать , как мне вести себя с ватным Шапо , нет необходимости. Решу это сам. На счёт моего тона с ним, он сам его задал своим заносчиво-пренкбрежительным тоном. С такой публикой я и в 14году разговаривал не иначе. Но тогда они поджав хвост молчали, и потому не было необходимости проявлять интернетагрессию, а сейчас подняли головы.
Конечно, решите сами, это Ваше полное право. Не могу Вам указывать, разве что посоветовать. Мой совет Вы, безусловно, можете проигнорировать. Считать shapo или кого-то другого ватником тоже Ваше право, но в данном случае Вы, по-моему, ошибаетесь. Он явно не настроен пророссийски. Объективная оценка ситуации не означает пророссийскость. Хотя все мы можем ошибаться. Даже я.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.