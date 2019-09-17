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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3996399739983999 Додано: Сер 18 вер, 2019 11:36 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Если инициатива прекращения боевых действий исходит от глобальных игроков, то наша *партия войны* отдыхает.Воинственности не хватит)) Если инициатива прекращения боевых действий исходит от глобальных игроков, то наша *партия войны* отдыхает.Воинственности не хватит))

Это у ее "экономических" сторонников. А идеологическим, думаю, даже на прямые указания дядюшки Сэма наплевать

Впрочем.. Авакова может для упокоения этой части и оставили. Как писали зе-командовцы, обосновывая эту позицию - "проверенный профессионал". Видимо на Сашка Билого намекали.. Самим то руки марать не хочется, а у этого уже в крови. Это у ее "экономических" сторонников. А идеологическим, думаю, даже на прямые указания дядюшки Сэма наплеватьВпрочем.. Авакова может для упокоения этой части и оставили. Как писали зе-командовцы, обосновывая эту позицию - "проверенный профессионал". Видимо на Сашка Билого намекали.. Самим то руки марать не хочется, а у этого уже в крови. fokus Повідомлень: 405 З нами з: 19.03.16 Подякував: 68 раз. Подякували: 167 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 11:36













16.09.2019 15:02 Марьяна_Приходько

https://donbass.live/2019/09/16/na-done ... ovok-foto/

Над Донецком патриоты разбросали проукраинские листовки, передает Donbass.live.

Об этом в воскресенье, 15 сентября, на своей странице в Twitter сообщил пользователь под ником "Скаженый Оскар", опубликовав фото листовок.



В них говорится, что настоящая независимость - это когда нет дефицита товаров, можно свободно путешествовать по миру, твой паспорт признают в других странах, платят зарплату и доступная медицина, а гулять можно после полуночи.



Жители города подтвердили, что встречали в городе листовки подобного содержания. На Донецк с неба упали тысячи необычных листовок (фото)Над Донецком патриоты разбросали проукраинские листовки, передает Donbass.live.Об этом в воскресенье, 15 сентября, на своей странице в Twitter сообщил пользователь под ником "Скаженый Оскар", опубликовав фото листовок.В них говорится, что настоящая независимость - это когда нет дефицита товаров, можно свободно путешествовать по миру, твой паспорт признают в других странах, платят зарплату и доступная медицина, а гулять можно после полуночи.Жители города подтвердили, что встречали в городе листовки подобного содержания.



Прошу сравнить по датам!

И



ТК "Донбасс"

16.09.19 20:54DONBASS.TVНОВОСТИ https://dnews.dn.ua/news/728314



Третий месяц без зарплаты: Как выживают шахтеры ГП «Селидовуголь» (Видео)

Фото: скриншот видео ТК «Донбасс»

Горняки государственного предприятия «Селидовуголь» (Донецкая обл.) третий месяц не получают заработную плату. Они обещают устроить массовые акции протеста из-за задержки зарплат.



Так, в прифронтовом шахтерском городке Новогродовка половина жителей работают на местных рудниках. Здесь расположена шахта 1/3 «Новогродовская», которая входит в состав ГП «Селидовуголь». Работникам задолжали почти 180 млн грн. Зарплату за июнь, июль и август рабочие не получили до сих пор. «О тормозках половина забыла, когда их брали на работу в последний раз. Коммуналка, висят долги конкретные, отрезают электроэнергию. Геноцид шахтеров получается. Отрасль уничтожают», – говорит шахтер Александр Романов.



Последний раз горняки получали деньги в конце августа. Из-за трудного положения семьи шахтеров живут в долг, либо за счет родителей-пенсионеров. «Благодаря матери, у которой пенсия 1 400 гривен, что она даст немножечко на хлеб и все. Уборщица в Киеве получает зарплату ту же, что и я в шахте», – сказал шахтер Павел Киселев.



Многие увольняются и едут за границу. Из-за кризиса на местных рудниках кадровый «голод». «За последний год около 1 000 человек рассчитались, численность с каждой неделей уменьшается, вот с котельной рассчитались еще 3 женщины. Причина расчета – очень маленькая зарплата, которую вообще не платят», – рассказала специалист отдела труда и заработной платы шахты 1/3 «Новогродовская» Оксана Солоненко.



По словам Ирины, которая работает на предприятии 25 лет, средств на еду не хватает, приходится занимать у банков. «В основном кредитные карточки, занять у друзей не получается», – сказала она.



Как рассказали горняки, спасти угольную промышленность могли бы дотации из бюджета, но пока их нет. «Мы просили на год на этот 7,5 миллиардов отложить в бюджет на угольную промышленность, это деньги на зарплату своевременную и 3 миллиарда на развитие шахт», – говорит шахтер Игорь Балычев.



Специалисты считают, что без финансовой поддержки государственные шахты обречены на закрытие. Хотя запасов угля у них хватит на десятки лет. «Обращаюсь, может к правительству сюжет попадет, к депутатам. Надо посмотреть и принять нормальные законы для шахтеров, выделить деньги на развитие шахт и пустить их в самостоятельное плаванье, и тогда, поверьте мне, мы будем сами окупаться, работать и не ходить с протянутой рукой», – заявил руководитель профсоюза горняков шахты 1/3 «Новогродовская» Сергей Павлов.



Руководство «Селидовуголя» не говорит, когда шахтерам погасят долги по зарплате. Здесь ждут финансирования из Кабинета министров. Горняки тем временем предупреждают: не будет денег – устроят массовые акции протеста.



Третий месяц без зарплаты: Как выживают шахтеры ГП «Селидовуголь» (Видео)Третий месяц без зарплаты: Как выживают шахтеры ГП «Селидовуголь» (Видео)Фото: скриншот видео ТК «Донбасс»Горняки государственного предприятия «Селидовуголь» (Донецкая обл.) третий месяц не получают заработную плату. Они обещают устроить массовые акции протеста из-за задержки зарплат.Так, в прифронтовом шахтерском городке Новогродовка половина жителей работают на местных рудниках. Здесь расположена шахта 1/3 «Новогродовская», которая входит в состав ГП «Селидовуголь». Работникам задолжали почти 180 млн грн. Зарплату за июнь, июль и август рабочие не получили до сих пор. «О тормозках половина забыла, когда их брали на работу в последний раз. Коммуналка, висят долги конкретные, отрезают электроэнергию. Геноцид шахтеров получается. Отрасль уничтожают», – говорит шахтер Александр Романов.Последний раз горняки получали деньги в конце августа. Из-за трудного положения семьи шахтеров живут в долг, либо за счет родителей-пенсионеров. «Благодаря матери, у которой пенсия 1 400 гривен, что она даст немножечко на хлеб и все. Уборщица в Киеве получает зарплату ту же, что и я в шахте», – сказал шахтер Павел Киселев.Многие увольняются и едут за границу. Из-за кризиса на местных рудниках кадровый «голод». «За последний год около 1 000 человек рассчитались, численность с каждой неделей уменьшается, вот с котельной рассчитались еще 3 женщины. Причина расчета – очень маленькая зарплата, которую вообще не платят», – рассказала специалист отдела труда и заработной платы шахты 1/3 «Новогродовская» Оксана Солоненко.По словам Ирины, которая работает на предприятии 25 лет, средств на еду не хватает, приходится занимать у банков. «В основном кредитные карточки, занять у друзей не получается», – сказала она.Как рассказали горняки, спасти угольную промышленность могли бы дотации из бюджета, но пока их нет. «Мы просили на год на этот 7,5 миллиардов отложить в бюджет на угольную промышленность, это деньги на зарплату своевременную и 3 миллиарда на развитие шахт», – говорит шахтер Игорь Балычев.Специалисты считают, что без финансовой поддержки государственные шахты обречены на закрытие. Хотя запасов угля у них хватит на десятки лет. «Обращаюсь, может к правительству сюжет попадет, к депутатам. Надо посмотреть и принять нормальные законы для шахтеров, выделить деньги на развитие шахт и пустить их в самостоятельное плаванье, и тогда, поверьте мне, мы будем сами окупаться, работать и не ходить с протянутой рукой», – заявил руководитель профсоюза горняков шахты 1/3 «Новогродовская» Сергей Павлов.Руководство «Селидовуголя» не говорит, когда шахтерам погасят долги по зарплате. Здесь ждут финансирования из Кабинета министров. Горняки тем временем предупреждают: не будет денег – устроят массовые акции протеста. Вернёмся к нашим баранам(картинки рекомендую открывать отдельно, да бы полностью просмотреть):Прошу сравнить по датам! Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 7068 З нами з: 20.09.12 Подякував: 652 раз. Подякували: 842 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 11:47 Hotab написав: ЛАД написав: Согласитесь, что "перехват беспилотчиков, и вывоз раненых" это все же, скажем так, не совсем "боевые действия".

Согласитесь, что "перехват беспилотчиков, и вывоз раненых" это все же, скажем так, не совсем "боевые действия".

Не соглашусь.





Б.д. военно-воздушных сил войск заключаются в нанесении авиационных ударов, ведении воздушных сражений (боев) и проведении специальных боевых полётов.



К специальным боевым полетам относятся:

.......

- полеты на воздушную разведку объектов противника;

- полеты на десантно-транспортные задачи;

- полеты на санитарные задачи;

- полеты на корректировку огня артилерии;

- полеты на перехват воздушных целей;

.........

Не соглашусь.

Согласитесь, что перехват беспилотника несколько отличается от перехвата вражеского истребителя-бомбардировщика и десантно-транспортные задачи для высадки в тылу врага не то же самое, что перевозка военнослужащих, к примеру, из Киева в Мариуполь. А специальные боевые полёты отличаются от "нанесения авиационных ударов, ведения воздушных сражений (боев)"



Рассказывать , как мне вести себя с ватным Шапо , нет необходимости. Решу это сам.

На счёт моего тона с ним, он сам его задал своим заносчиво-пренкбрежительным тоном. С такой публикой я и в 14году разговаривал не иначе. Но тогда они поджав хвост молчали, и потому не было необходимости проявлять интернетагрессию, а сейчас подняли головы.

Конечно, решите сами, это Ваше полное право. Не могу Вам указывать, разве что посоветовать. Мой совет Вы, безусловно, можете проигнорировать.

Считать shapo или кого-то другого ватником тоже Ваше право, но в данном случае Вы, по-моему, ошибаетесь. Он явно не настроен пророссийски. Объективная оценка ситуации не означает пророссийскость.

Хотя все мы можем ошибаться.

Даже я. Согласитесь, что перехват беспилотника несколько отличается от перехвата вражеского истребителя-бомбардировщика и десантно-транспортные задачи для высадки в тылу врага не то же самое, что перевозка военнослужащих, к примеру, из Киева в Мариуполь. А специальные боевые полёты отличаются от "нанесения авиационных ударов, ведения воздушных сражений (боев)"Конечно, решите сами, это Ваше полное право. Не могу Вам указывать, разве что посоветовать. Мой совет Вы, безусловно, можете проигнорировать.Считать shapo или кого-то другого ватником тоже Ваше право, но в данном случае Вы, по-моему, ошибаетесь. Он явно не настроен пророссийски. Объективная оценка ситуации не означает пророссийскость.Хотя все мы можем ошибаться.Даже я. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14093 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4257 раз. Подякували: 3955 раз. Попередження: 1 Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3996399739983999 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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