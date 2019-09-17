RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3996399739983999
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:36

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Если инициатива прекращения боевых действий исходит от глобальных игроков, то наша *партия войны* отдыхает.Воинственности не хватит))

Это у ее "экономических" сторонников. А идеологическим, думаю, даже на прямые указания дядюшки Сэма наплевать :-)
Впрочем.. Авакова может для упокоения этой части и оставили. Как писали зе-командовцы, обосновывая эту позицию - "проверенный профессионал". Видимо на Сашка Билого намекали.. Самим то руки марать не хочется, а у этого уже в крови.
fokus
 
Повідомлень: 405
З нами з: 19.03.16
Подякував: 68 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:36

Вернёмся к нашим баранам(картинки рекомендую открывать отдельно, да бы полностью просмотреть):

На Донецк с неба упали тысячи необычных листовок (фото)
Зображення

Зображення

16.09.2019 15:02 Марьяна_Приходько
https://donbass.live/2019/09/16/na-done ... ovok-foto/
Над Донецком патриоты разбросали проукраинские листовки, передает Donbass.live.
Об этом в воскресенье, 15 сентября, на своей странице в Twitter сообщил пользователь под ником "Скаженый Оскар", опубликовав фото листовок.

В них говорится, что настоящая независимость - это когда нет дефицита товаров, можно свободно путешествовать по миру, твой паспорт признают в других странах, платят зарплату и доступная медицина, а гулять можно после полуночи.

Жители города подтвердили, что встречали в городе листовки подобного содержания.


Прошу сравнить по датам!
И
Третий месяц без зарплаты: Как выживают шахтеры ГП «Селидовуголь» (Видео)
ТК "Донбасс"
16.09.19 20:54DONBASS.TVНОВОСТИ https://dnews.dn.ua/news/728314

Третий месяц без зарплаты: Как выживают шахтеры ГП «Селидовуголь» (Видео)
Фото: скриншот видео ТК «Донбасс»
Горняки государственного предприятия «Селидовуголь» (Донецкая обл.) третий месяц не получают заработную плату. Они обещают устроить массовые акции протеста из-за задержки зарплат.

Так, в прифронтовом шахтерском городке Новогродовка половина жителей работают на местных рудниках. Здесь расположена шахта 1/3 «Новогродовская», которая входит в состав ГП «Селидовуголь». Работникам задолжали почти 180 млн грн. Зарплату за июнь, июль и август рабочие не получили до сих пор. «О тормозках половина забыла, когда их брали на работу в последний раз. Коммуналка, висят долги конкретные, отрезают электроэнергию. Геноцид шахтеров получается. Отрасль уничтожают», – говорит шахтер Александр Романов.

Последний раз горняки получали деньги в конце августа. Из-за трудного положения семьи шахтеров живут в долг, либо за счет родителей-пенсионеров. «Благодаря матери, у которой пенсия 1 400 гривен, что она даст немножечко на хлеб и все. Уборщица в Киеве получает зарплату ту же, что и я в шахте», – сказал шахтер Павел Киселев.

Многие увольняются и едут за границу. Из-за кризиса на местных рудниках кадровый «голод». «За последний год около 1 000 человек рассчитались, численность с каждой неделей уменьшается, вот с котельной рассчитались еще 3 женщины. Причина расчета – очень маленькая зарплата, которую вообще не платят», – рассказала специалист отдела труда и заработной платы шахты 1/3 «Новогродовская» Оксана Солоненко.

По словам Ирины, которая работает на предприятии 25 лет, средств на еду не хватает, приходится занимать у банков. «В основном кредитные карточки, занять у друзей не получается», – сказала она.

Как рассказали горняки, спасти угольную промышленность могли бы дотации из бюджета, но пока их нет. «Мы просили на год на этот 7,5 миллиардов отложить в бюджет на угольную промышленность, это деньги на зарплату своевременную и 3 миллиарда на развитие шахт», – говорит шахтер Игорь Балычев.

Специалисты считают, что без финансовой поддержки государственные шахты обречены на закрытие. Хотя запасов угля у них хватит на десятки лет. «Обращаюсь, может к правительству сюжет попадет, к депутатам. Надо посмотреть и принять нормальные законы для шахтеров, выделить деньги на развитие шахт и пустить их в самостоятельное плаванье, и тогда, поверьте мне, мы будем сами окупаться, работать и не ходить с протянутой рукой», – заявил руководитель профсоюза горняков шахты 1/3 «Новогродовская» Сергей Павлов.

Руководство «Селидовуголя» не говорит, когда шахтерам погасят долги по зарплате. Здесь ждут финансирования из Кабинета министров. Горняки тем временем предупреждают: не будет денег – устроят массовые акции протеста.

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7068
З нами з: 20.09.12
Подякував: 652 раз.
Подякували: 842 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 11:47

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Согласитесь, что "перехват беспилотчиков, и вывоз раненых" это все же, скажем так, не совсем "боевые действия".

Не соглашусь.


Б.д. военно-воздушных сил войск заключаются в нанесении авиационных ударов, ведении воздушных сражений (боев) и проведении специальных боевых полётов.

К специальным боевым полетам относятся:
.......
- полеты на воздушную разведку объектов противника;
- полеты на десантно-транспортные задачи;
- полеты на санитарные задачи;
- полеты на корректировку огня артилерии;
- полеты на перехват воздушных целей;
.........

Согласитесь, что перехват беспилотника несколько отличается от перехвата вражеского истребителя-бомбардировщика и десантно-транспортные задачи для высадки в тылу врага не то же самое, что перевозка военнослужащих, к примеру, из Киева в Мариуполь. А специальные боевые полёты отличаются от "нанесения авиационных ударов, ведения воздушных сражений (боев)"

Рассказывать , как мне вести себя с ватным Шапо , нет необходимости. Решу это сам.
На счёт моего тона с ним, он сам его задал своим заносчиво-пренкбрежительным тоном. С такой публикой я и в 14году разговаривал не иначе. Но тогда они поджав хвост молчали, и потому не было необходимости проявлять интернетагрессию, а сейчас подняли головы.

Конечно, решите сами, это Ваше полное право. Не могу Вам указывать, разве что посоветовать. Мой совет Вы, безусловно, можете проигнорировать.
Считать shapo или кого-то другого ватником тоже Ваше право, но в данном случае Вы, по-моему, ошибаетесь. Он явно не настроен пророссийски. Объективная оценка ситуации не означает пророссийскость.
Хотя все мы можем ошибаться.
Даже я. :lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 14093
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4257 раз.
Подякували: 3955 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 3996399739983999
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (655)
18.09.2019 13:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.