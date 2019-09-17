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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 18 вер, 2019 12:57
И эти люди будут мне рассказывать про "мусорные банки"?
Подрастают новые гройсмэны, витренки, коболевы, яценюки...
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Сер 18 вер, 2019 12:59, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 18 вер, 2019 12:58
«Благодаря матери, у которой пенсия 1 400 гривен,
ТАКИХ ПЕНСИЙ НЕ БЫВАЕТ!
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Додано: Сер 18 вер, 2019 13:01
zРадио написав:
Вроде как нужно хтататься за голову, но если разобраться, то чем этот мужик отличается от кушниров, столаров и паливод, получающих разрешения на связях?
Сомневаюсь, что их самострои, пусть и узаконенные, отличаются большей безопасностью. И речь не только о технологиях и контролях - с позиции денег тоже есть риски. Кинутых инвесторов десятки тысяч, причем в большей части кейсов с пакетом документов был если не полный порядок, то относительный...
Разница в том, что кушниры и т.д. хотя бы маскируются.
Не ставят полицию и пр. госинституты в такое положение.
Данная же ситуация (поведение полиции и контроль. органов, а также реакция на права граждан-соседей) отражает результат и скорость движения рехформаторов к правовому государству.
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Додано: Сер 18 вер, 2019 13:01
А чи не бажає пан Вкладчик1234 навести фото, як радник Зе- пан Богдан відпочивав?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 18 вер, 2019 13:02
Вкладчик1234 написав:
И эти люди будут мне рассказывать про "мусорные банки"?
Подрастают новые гройсмэны, витренки, коболевы, яценюки...
Тільки прізвища їх - Зеленський, Богдан і тп
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 18 вер, 2019 13:04
zРадио написав: ЛАД написав:
Также понравились тезисы о насильственной украинизации Львова. Так, может, для восстановления исторической справедливости вернём Львов Польше?
Ага, я тоже прозрел. Насильная русификация - это ужасно, насильная украинизация - тоже
Но только если это можно повесить на клятых москалей - самим заниматься незазорно.
Да, чего только не сделаешь, чтобы обгадить советское прошлое...
Хотя если по справедливости, именно во времена СССР Украина впервые почти за 1000 лет вновь стала одним из центров мировой научной мысли и технического прогресса. Ни в одной другой ипостаси мы не приближались к тому уровню влияния на ход истории и развития человечества, на котором находились во времена Киевской Руси и УССР
Ніколи цього не було.
Не видумуй видумки, зРадіо!
Працювати не пробував?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 18 вер, 2019 13:08
Вкладчик1234 написав:
И эти люди будут мне рассказывать про "мусорные банки"?
Подрастают новые гройсмэны, витренки, коболевы, яценюки...
Поэтому и необходимо менять систему.
Чтобы она служила ограничителем подрастающих.
Хотелось бы надеяться, что ДБР, антикорсуд и пр. для этого создавались и будут выполнять свои функции, как положено.
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detroytred
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Додано: Сер 18 вер, 2019 13:19
detroytred написав: Вкладчик1234 написав:
И эти люди будут мне рассказывать про "мусорные банки"?
Подрастают новые гройсмэны, витренки, коболевы, яценюки...
Поэтому и необходимо менять систему.
Чтобы она служила ограничителем подрастающих.
Хотелось бы надеяться, что ДБР, антикорсуд и пр. для этого создавались и будут выполнять свои функции, как положено.
Когда в борделе падает выручка, меняют не вывеску а .... "работниц"
Теперь уже точно не вернусь
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Додано: Сер 18 вер, 2019 13:24
ЛАД написав:
Согласитесь, что перехват беспилотника несколько отличается
Слушайте, сколько вы собираетесь юлить своим "согласитесь"?
Я вам доказал выдержками из документов вашу неправоту.
Вам давно пора просто признать, что вы ошиблись во фразе "авиация очень давно не принимает участия в боевых действиях" и все.
Ваши рассказы об очевидном отличии одних боевых действий от других не сделает внезапно вашу эту фразу правильной.
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Hotab
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Додано: Сер 18 вер, 2019 13:32
Hotab написав: ЛАД написав:
Согласитесь, что перехват беспилотника несколько отличается
Слушайте, сколько вы собираетесь юлить своим "согласитесь"?
Я вам доказал выдержками из документов вашу неправоту.
Вам давно пора просто признать, что вы ошиблись во фразе "авиация очень давно не принимает участия в боевых действиях" и все.
Ваши рассказы об очевидном отличии одних боевых действий от других не сделает внезапно вашу эту фразу правильной.
Отличие всё же есть)))
Как между участником реальных боевых действий и прокурором убд-ком, участником выездного (в зоне боевых действий) заседания.
Там даже секретарши убд-шницы))
И при этом всё по документам.
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detroytred
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