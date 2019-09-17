Если ты по схронам прятался, та да - ты не при чем. Но не все украинцы такие. Были и другие - например, Королев, Патоны, Глушков, Амосов и тысячи других. Я уже не говорю о писателях, историках, композиторах, военных, управленцах и пр...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 18 вер, 2019 13:36
Додано: Сер 18 вер, 2019 13:37
Додано: Сер 18 вер, 2019 13:41
Додано: Сер 18 вер, 2019 13:44
Правда??? Да что вы! Давайте вы об этом устроите спор с ЛАДом, а когда выйдет из бани ШАПОшников, то с ним ещё. Потому что я это дело назвал "очевидным" и не спорил.
Объективной (или любой другой) оценки и не было. Он позволил себе высеомерно-пренебрежительный тон, нарвался на такой же, вот и все общение.
Такой тон по отношению к украинской армии (в лице украинского контингента миссии ООН) может себе позволить только ватан, потому ярлык он и выхватил.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 18 вер, 2019 13:53, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 18 вер, 2019 13:47
Это замечательно, что Вы начинаете понимать, но!!!
Саму систему происходящего ???
углекоп - он наёмный рабочий "государрррррррев холоп" - и у него только одна задача "добывать уголь".
Но как раз ПРОБЛЕМА, сегодня с добычью угля и создана
- Возвращаемся к указанному Вами:
- Кем, за чем? и почему?
- При чём все стороны согласны, что это процесс уничтожения Государства Украина.
- Кто с этого имеет "Гешефт"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 18 вер, 2019 13:49
Нееее!
Это ни более, чем наёмные!
А хозяева в тени.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 18 вер, 2019 13:51
Re: дискусії боев
Дата начала не звучала ни разу.
Иногда чернобыльцы называют время до аварии на ЧАЭС "до войны".
Додано: Сер 18 вер, 2019 13:52
Hotab
Я не сторонник споров.
Мне нравится обсуждение.
Возникло разногласие - спокойно обсудили, выразив свой взгляд на поднятый момент.
Вы и ЛАД правы оба. На мой взгляд. Вы формально, ЛАД по сути. Он ошибся, что не разъяснил свою формулировку.
Формально участвуют в БД секретарши и т.д.))
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