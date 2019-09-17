Додано: Сер 18 вер, 2019 13:44

detroytred написав: Hotab написав: ЛАД написав: Согласитесь, что перехват беспилотника несколько отличается Согласитесь, что перехват беспилотника несколько отличается

Слушайте, сколько вы собираетесь юлить своим "согласитесь"?

Я вам доказал выдержками из документов вашу неправоту.

Вам давно пора просто признать, что вы ошиблись во фразе "авиация очень давно не принимает участия в боевых действиях" и все.

Ваши рассказы об очевидном отличии одних боевых действий от других не сделает внезапно вашу эту фразу правильной. Слушайте, сколько вы собираетесь юлить своим "согласитесь"?Я вам доказал выдержками из документов вашу неправоту.Вам давно пора просто признать, что вы ошиблись во фразе "авиация очень давно не принимает участия в боевых действиях" и все.Ваши рассказы об очевидном отличии одних боевых действий от других не сделает внезапно вашу эту фразу правильной.

Отличие всё же есть)))



Отличие всё же есть)))

ЛАД написав: Объективная оценка ситуации не означает пророссийскость.

: Объективная оценка ситуации не означает пророссийскость.

Правда??? Да что вы! Давайте вы об этом устроите спор с ЛАДом, а когда выйдет из бани ШАПОшников, то с ним ещё. Потому что я это дело назвал "очевидным" и не спорил.Объективной (или любой другой) оценки и не было. Он позволил себе высеомерно-пренебрежительный тон, нарвался на такой же, вот и все общение.Такой тон по отношению к украинской армии (в лице украинского контингента миссии ООН) может себе позволить только ватан, потому ярлык он и выхватил.