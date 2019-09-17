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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3998399940004001
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:36

  Puente написав:СРСР - а Україна до чого тут взагалі


Если ты по схронам прятался, та да - ты не при чем. Но не все украинцы такие. Были и другие - например, Королев, Патоны, Глушков, Амосов и тысячи других. Я уже не говорю о писателях, историках, композиторах, военных, управленцах и пр...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:37

  Frant написав:Працювати не пробував?


И снова тролль пытается нас убедить, что социально-публичная активность - от безделья. Напиши уже что-нибудь по-умнее. Если получится, конечно...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:41

  zРадио написав:
  Frant написав:Працювати не пробував?


И снова тролль пытается нас убедить, что социально-публичная активность - от безделья. Напиши уже что-нибудь по-умнее. Если получится, конечно...

Да и сами претензии к безделью - это наследие совка.
Ему абы претензии генерировать.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:44

  detroytred написав:
  Hotab написав:
  ЛАД написав:Согласитесь, что перехват беспилотника несколько отличается

Слушайте, сколько вы собираетесь юлить своим "согласитесь"?
Я вам доказал выдержками из документов вашу неправоту.
Вам давно пора просто признать, что вы ошиблись во фразе "авиация очень давно не принимает участия в боевых действиях" и все.
Ваши рассказы об очевидном отличии одних боевых действий от других не сделает внезапно вашу эту фразу правильной.

Отличие всё же есть)))


Правда??? Да что вы! Давайте вы об этом устроите спор с ЛАДом, а когда выйдет из бани ШАПОшников, то с ним ещё. Потому что я это дело назвал "очевидным" и не спорил.

  ЛАД написав: Объективная оценка ситуации не означает пророссийскость.
:

Объективной (или любой другой) оценки и не было. Он позволил себе высеомерно-пренебрежительный тон, нарвался на такой же, вот и все общение.
Такой тон по отношению к украинской армии (в лице украинского контингента миссии ООН) может себе позволить только ватан, потому ярлык он и выхватил.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 18 вер, 2019 13:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:47

  Puente написав:Kudrjavuy
Ще приКучмі шахтарі тут спочатку в Києві , потім на бориспільскій трасі взагалі жили ... І що ? Ну насправді нерентабельна галузь переважно . Кардинально щось змінювати треба , але держава це не вміє ... А плутані схеми оплати за вугілля взагалі ...

Это замечательно, что Вы начинаете понимать, но!!!
Саму систему происходящего ???
углекоп - он наёмный рабочий "государрррррррев холоп" - и у него только одна задача "добывать уголь".
Но как раз ПРОБЛЕМА, сегодня с добычью угля и создана
- Возвращаемся к указанному Вами:
- Кем, за чем? и почему?
- При чём все стороны согласны, что это процесс уничтожения Государства Украина.
- Кто с этого имеет "Гешефт"?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:49

  Вкладчик1234 написав:И эти люди будут мне рассказывать про "мусорные банки"? :)

Подрастают новые гройсмэны, витренки, коболевы, яценюки...

:lol:
Нееее!
Это ни более, чем наёмные!
А хозяева в тени.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:51

Re: дискусії боев

  Вкладчик1234 написав:если речь о войне, в которой принимает участие Украина - хотелось бы узнать хотя бы дату начала, или вступления Украины в эту войну. Я уже не говорю об определении, кто противник, кто союзник, цели, условия прекращения и т.д.

Дата начала не звучала ни разу.
  Вкладчик1234 написав:про войну в Украине не слышал. С кем воюет Украина?

Иногда чернобыльцы называют время до аварии на ЧАЭС "до войны".
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 13:52

Hotab
Я не сторонник споров.
Мне нравится обсуждение.

Возникло разногласие - спокойно обсудили, выразив свой взгляд на поднятый момент.

Вы и ЛАД правы оба. На мой взгляд. Вы формально, ЛАД по сути. Он ошибся, что не разъяснил свою формулировку.

Формально участвуют в БД секретарши и т.д.))
detroytred
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  #<1 ... 3998399940004001
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