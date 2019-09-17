Додано: Сер 18 вер, 2019 14:28

YKK написав: Вкладчик1234 написав: Там ещё непонятно где и чьи "кондиционеры" были. Там ещё непонятно где и чьи "кондиционеры" были.

Ну факт остается фактом, самолет был, по ОГА выстрел был, жертвы есть, фейк тиражируемый украинскими СМИ и полное молчание и игнор со стороны властей+ отсутствие расследования. Помнится А.Геращенко в эфире "Свободы слова" как -то обмолвился, что пилота совершившего это судить нельзя, но как говорится, это к "делу" не пришьешь. Ну это так к слову. Ну факт остается фактом, самолет был, по ОГА выстрел был, жертвы есть, фейк тиражируемый украинскими СМИ и полное молчание и игнор со стороны властей+ отсутствие расследования. Помнится А.Геращенко в эфире "Свободы слова" как -то обмолвился, что пилота совершившего это судить нельзя, но как говорится, это к "делу" не пришьешь. Ну это так к слову.

Даже если был бы суд, я думаю там было бы куча инстанций. Очень неоднозначно там все.1. Пилот выполнил приказ. И выполнил достаточно точно. Стрельба была из НАР-8 , это оружие не высокоточное. Да ещё и в условиях противодействия ПВО (днями раньше стреляли ПЗРК по самолётам над Луганском) . Отклонение от цели там вполне допустимо для этого оружия. К пилоту вообще вопросов нет.2. Возможно есть вопрос к отдавшему приказ.Может он и прав (здание ОДА - штаб боевиков, его уничтожать надо.. если там работали гражданские лица, они должны были осознавать, что это небезопасно... возле штаба боевиков гулять по парку тоже не стоило). А может и неправ.3. Кацапско-сепарские войска в похожих ситуациях вообще не церемонились. Надо сжечь до тла Углегорск (вместе с мирными) - так и поступили. По всему городу равняли. С Дебальцево поступили также. Захотели увалить по аэродрому Краматорск (вместе с частью города) кассетными боеприпасами из СМЕРЧ- увалили. И тоже не признали, не извинились, не расследовали.Обе стороны мирняка положили немало. Не играйте в одни ворота.