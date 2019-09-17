Без званий не бывает.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 18 вер, 2019 14:06
Re: бы
Додано: Сер 18 вер, 2019 14:06
Да Вы что?!
Кто там сидел и считал-то?))
Загрузились, два круга вокруг аэродрома, сели.
Получили налёт...
Со всеми вытекающими.
При этом даже мысли ни у кого не было изобразить считание.
Все всё понимают.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 18 вер, 2019 14:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 вер, 2019 14:08
И снова штампы. Так происходило у всех и всюду???
Или может вы добавите фразу наконец "бывали случаи"??
Додано: Сер 18 вер, 2019 14:14
Hotab
Так я же сразу подчеркнул - когда были трудности с обеспечением налета.
Тогда такой формальный подход был распространенным.
И реальный налёт скорее был из - бывали случаи.
Додано: Сер 18 вер, 2019 14:17
Я вам ещё раз говорю, этот формальный подход это на рассуждение обывателя "формальный". Штурман не пилотирует. Даже если он на борту один , и это реальный серьезный полет, он может там отсидеться палец о палец не ударив, но налет запишет. И это законно. Что нашли вы незаконного в том,что там 10 штурманов палец о палец не ударило - не знаю. У штурмана вообще 90% работы - это на земле перед полетом.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 18 вер, 2019 14:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 вер, 2019 14:17
Re: Політичні дискусії
Ну факт остается фактом, самолет был, по ОГА выстрел был, жертвы есть, фейк тиражируемый украинскими СМИ и полное молчание и игнор со стороны властей+ отсутствие расследования. Помнится А.Геращенко в эфире "Свободы слова" как -то обмолвился, что пилота совершившего это судить нельзя, но как говорится, это к "делу" не пришьешь. Ну это так к слову.
Додано: Сер 18 вер, 2019 14:20
Вообще, во времена Отечественной войны понятие БОЕВОЙ ВЫЛЕТ определялось предельно просто (для всех, кроме истребителей ПВО) - пересек самолет линию фронта, значит боевой.
Если глянуть пошире, поздравляю всех с юбилеем - 4000!!! СТРАНИЦ пустопорожней ерунды в теме НИ О ЧЕМ КОНКРЕТНО.
Додано: Сер 18 вер, 2019 14:21
Речи о незаконности нет.
Дискуссия идёт вокруг законных, определённых документами моментов.
Относительно реальной и формальной их сути.
В данном случае - о формальном налёте часов.
В предыдущем - о формальных боевых действиях со стороны авиации сейчас по мнению ЛАДа.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 18 вер, 2019 14:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 вер, 2019 14:28
Даже если был бы суд, я думаю там было бы куча инстанций. Очень неоднозначно там все.
1. Пилот выполнил приказ. И выполнил достаточно точно. Стрельба была из НАР-8 , это оружие не высокоточное. Да ещё и в условиях противодействия ПВО (днями раньше стреляли ПЗРК по самолётам над Луганском) . Отклонение от цели там вполне допустимо для этого оружия. К пилоту вообще вопросов нет.
2. Возможно есть вопрос к отдавшему приказ.
Может он и прав (здание ОДА - штаб боевиков, его уничтожать надо.. если там работали гражданские лица, они должны были осознавать, что это небезопасно... возле штаба боевиков гулять по парку тоже не стоило). А может и неправ.
3. Кацапско-сепарские войска в похожих ситуациях вообще не церемонились. Надо сжечь до тла Углегорск (вместе с мирными) - так и поступили. По всему городу равняли. С Дебальцево поступили также. Захотели увалить по аэродрому Краматорск (вместе с частью города) кассетными боеприпасами из СМЕРЧ- увалили. И тоже не признали, не извинились, не расследовали.
Обе стороны мирняка положили немало. Не играйте в одни ворота.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 18 вер, 2019 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 вер, 2019 14:29
Re: вылет
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