Додано: Сер 18 вер, 2019 14:50

Hotab написав: 1. Пилот выполнил приказ. И выполнил достаточно точно. Стрельба была из НАР-8 , это оружие не высокоточное. Да ещё и в условиях противодействия ПВО (днями раньше стреляли ПЗРК по самолётам над Луганском) . Отклонение от цели там вполне допустимо для этого оружия. К пилоту вообще вопросов нет. 1. Пилот выполнил приказ. И выполнил достаточно точно. Стрельба была из НАР-8 , это оружие не высокоточное. Да ещё и в условиях противодействия ПВО (днями раньше стреляли ПЗРК по самолётам над Луганском) . Отклонение от цели там вполне допустимо для этого оружия. К пилоту вообще вопросов нет.

Hotab написав: 2. Возможно есть вопрос к отдавшему приказ. Может он и прав (здание ОДА - штаб боевиков, его уничтожать надо.. если там работали гражданские лица, они должны были осознавать, что это небезопасно... возле штаба боевиков гулять по парку тоже не стоило). А может и неправ. 2. Возможно есть вопрос к отдавшему приказ. Может он и прав (здание ОДА - штаб боевиков, его уничтожать надо.. если там работали гражданские лица, они должны были осознавать, что это небезопасно... возле штаба боевиков гулять по парку тоже не стоило). А может и неправ.

Hotab написав: 3. Кацапско-сепарские войска в похожих ситуациях вообще не церемонились. Надо сжечь до тла Углегорск (вместе с мирными) - так и поступили. По всему городу равняли. С Дебальцево поступили также. Захотели увалить по аэродрому Краматорск (вместе с частью города) кассетными боеприпасами из СМЕРЧ- увалили. И тоже не признали, не извинились, не расследовали. Обе стороны мирняка положили немало. Не играйте в одни ворота. 3. Кацапско-сепарские войска в похожих ситуациях вообще не церемонились. Надо сжечь до тла Углегорск (вместе с мирными) - так и поступили. По всему городу равняли. С Дебальцево поступили также. Захотели увалить по аэродрому Краматорск (вместе с частью города) кассетными боеприпасами из СМЕРЧ- увалили. И тоже не признали, не извинились, не расследовали. Обе стороны мирняка положили немало. Не играйте в одни ворота.

Ну почему же нет, есть. С каких это пор выполнение преступных приказов освобождается от ответственности? Может и беркут тогда не судить - они же на майдане просто приказ выполняли? А то что приказ преступный (стрельба в черте города невысокоточным оружием) понятно даже непрофессионалу. Тем более должно было быть понятно пилоту.Ну так для этого и нужен суд. Но спустя пять лет его так и не было. Впрочем если даже по расстрелам патриотов на майдане за пять лет никакой ясности нет, то что уж говорить про убийство какого-то там сепарского мирняка.А кто говорит про одни ворота? Судить нужно военных преступников с обеих сторон.