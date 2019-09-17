Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:спросите у Hotaba. Если не втайна, расскажет.
Он уже много рассказал. слишком много
Hotab написав:1. Пилот выполнил приказ. И выполнил достаточно точно. Стрельба была из НАР-8 , это оружие не высокоточное. Да ещё и в условиях противодействия ПВО (днями раньше стреляли ПЗРК по самолётам над Луганском) . Отклонение от цели там вполне допустимо для этого оружия. К пилоту вообще вопросов нет. 2. Возможно есть вопрос к отдавшему приказ. Может он и прав (здание ОДА - штаб боевиков, его уничтожать надо.. если там работали гражданские лица, они должны были осознавать, что это небезопасно... возле штаба боевиков гулять по парку тоже не стоило). А может и неправ. 3. Кацапско-сепарские войска в похожих ситуациях вообще не церемонились. Надо сжечь до тла Углегорск (вместе с мирными) - так и поступили. По всему городу равняли. С Дебальцево поступили также. Захотели увалить по аэродрому Краматорск (вместе с частью города) кассетными боеприпасами из СМЕРЧ- увалили. И тоже не признали, не извинились, не расследовали.
Обе стороны мирняка положили немало. Не играйте в одни ворота.
Волгарь написав:Если глянуть пошире, поздравляю всех с юбилеем - 4000!!! СТРАНИЦ пустопорожней ерунды в теме НИ О ЧЕМ КОНКРЕТНО.
Стенаниям "наёмных чертей", о "защите языка" из страны оккупанта противопоставили "диванных пилотов".
Что либо серьёзное по сути - намеренно удаляется.
- Они(Модеры) - люди то же, подневольные.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Hotab написав:1. Пилот выполнил приказ. И выполнил достаточно точно. Стрельба была из НАР-8 , это оружие не высокоточное. Да ещё и в условиях противодействия ПВО (днями раньше стреляли ПЗРК по самолётам над Луганском) . Отклонение от цели там вполне допустимо для этого оружия. К пилоту вообще вопросов нет.
Ну почему же нет, есть. С каких это пор выполнение преступных приказов освобождается от ответственности? Может и беркут тогда не судить - они же на майдане просто приказ выполняли? А то что приказ преступный (стрельба в черте города невысокоточным оружием) понятно даже непрофессионалу. Тем более должно было быть понятно пилоту.
Hotab написав:2. Возможно есть вопрос к отдавшему приказ. Может он и прав (здание ОДА - штаб боевиков, его уничтожать надо.. если там работали гражданские лица, они должны были осознавать, что это небезопасно... возле штаба боевиков гулять по парку тоже не стоило). А может и неправ.
Ну так для этого и нужен суд. Но спустя пять лет его так и не было. Впрочем если даже по расстрелам патриотов на майдане за пять лет никакой ясности нет, то что уж говорить про убийство какого-то там сепарского мирняка.
Hotab написав:3. Кацапско-сепарские войска в похожих ситуациях вообще не церемонились. Надо сжечь до тла Углегорск (вместе с мирными) - так и поступили. По всему городу равняли. С Дебальцево поступили также. Захотели увалить по аэродрому Краматорск (вместе с частью города) кассетными боеприпасами из СМЕРЧ- увалили. И тоже не признали, не извинились, не расследовали. Обе стороны мирняка положили немало. Не играйте в одни ворота.
А кто говорит про одни ворота? Судить нужно военных преступников с обеих сторон.
fokus написав:А кто говорит про одни ворота? Судить нужно военных преступников с обеих сторон.
Судят всегда только проигравшую сторону. Именно поэтому сепары не сложат оружие. Наемники с российскими паспортами еще могут рассчитывать быть отправленными в другие точки внешних военных интересов РФ, а "наши" - должны быть уничтожены. По-другому никак. При этом уничтожить их может и РФ при заинтересованности. Но это уже большая политика, где Украина - субъект
fokus написав:Впрочем конечно, примирение в обозримом будущем не просматривается.
Ну почему же? Разведение войск, обмен пленными, резкое снижение воинственной риторики в политикуме и СМИ. Вполне можно сказать что кое-какое движение есть. Вопрос как далеко готовы идти, и дадут ли внутренние силы и внешние игроки?