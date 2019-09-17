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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4002400340044005>
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:38

Re: только

  Shram написав:Вопрос как далеко готовы идти, и дадут ли внутренние силы и внешние игроки

В конфликте интересов - вопросы в интересах. риторика ни при чем
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:38


А то что приказ преступный (стрельба в черте города невысокоточным оружием) понятно даже непрофессионалу. Тем более должно было быть понятно пилоту.


А мне,как пилоту, непонятно. И откажись выполнять такой приказ, мне понятно, что предстану пред судом. На котором я скажу "я ДУМАЛ, что там погибли бы мирные".
На вопрос судьи "откуда вам заведомо было известно, что они погибнут?" "Ну я думал, что ест такая вероятность"
Плять, вероятность гибели мирных жителей есть даже стреляю по лесу или полю. Там может оказаться грибник или колхозник.
Больше эта вероятность или меньше - это все полемика.


Когда спецназ освобождает заложников, можно сказать "я не буду штурмовать, заложники могут погибнуть"??

Вот если бы мне сказали "ували по школе с детишками" или по больнице. Или по жилому дому , в котором точно есть люди. А тут приказ "по штабу террористов".

Не выдумывайте ответственность летчика там, где ее нет.

Может вы приведетеипрммер войны, в которой стрельба велась исключительно заведомо зная, что никто мирный не погибнет??
Или за случайные смерти мирных кого-то судили?
Если это произойдет, никто не станет воевать вообще. Ну как "никто".. Русофашисты будут. Им хоть Доньас равнять с землёй, хоть Грозный, хоть Аллепо.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:54

Re: примеры

  Hotab написав:вы приведетеипрммер войны, в которой стрельба велась исключительно заведомо зная, что никто мирный не погибнет

"прикол" же в том, что с самолета атаковали свой же город...
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:55

  Hotab написав:

А то что приказ преступный (стрельба в черте города невысокоточным оружием) понятно даже непрофессионалу. Тем более должно было быть понятно пилоту.


А мне,как пилоту, непонятно. И откажись выполнять такой приказ, мне понятно, что предстану пред судом. На котором я скажу "я ДУМАЛ, что там погибли бы мирные".
На вопрос судьи "откуда вам заведомо было известно, что они погибнут?" "Ну я думал, что ест такая вероятность"
Плять, вероятность гибели мирных жителей есть даже стреляю по лесу или полю. Там может оказаться грибник или колхозник.
Больше эта вероятность или меньше - это все полемика.


Когда спецназ освобождает заложников, можно сказать "я не буду штурмовать, заложники могут погибнуть"??

Вот если бы мне сказали "ували по школе с детишками" или по больнице. Или по жилому дому , в котором точно есть люди. А тут приказ "по штабу террористов".

Не выдумывайте ответственность летчика там, где ее нет.

Интересная позиция. Помнится, как раз по зданию ракета и не попала.
Но в любом случае, после подобного (и множества других похожих случаев) не приходится удивляться, что братоубийственная война идет шестой год, и конца-краю ей не видно.
А с моральной точки зрения такую ситуацию (выполнение приказа) прекрасно описал И. Шварц в сказке Дракон. После победы рыцаря Ланцелота над Драконом, состоялся суд над его ближайшими приспешниками. И на суде бургомистру (ближайшему подручному Дракона) задали простой вопрос:
- Почему Вы помогали Дракону во всех его злодеяниях?
- Меня так учили с детства.
- Так ведь ВСЕХ учили, вот только почему, ты, сволочь, ОКАЗАЛСЯ САМЫМ ЛУЧШИМ УЧЕНИКОМ?
Не имею права читать мораль, но в сущности, все довольно просто - когда летчик выходит на цель, а цель эта - МИРНЫЙ город с 500-от тысячным населением, где 99,9% жителей НЕ ИМЕЮТ К ПОЛИТИКЕ ВООБЩЕ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ, то запуск НУРС по жилым кварталам - ЭТО ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
А офицер (именно поэтому - если у него есть хоть малейшее понятие о чести), должен 1000 раз подумать, можно ли выполнять ПРЕСТУПНЫЙ ПРИКАЗ, даже если цена отказа от него - собственная жизнь
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:58

  zРадио написав:
  fokus написав:А кто говорит про одни ворота? Судить нужно военных преступников с обеих сторон.
Судят всегда только проигравшую сторону. Именно поэтому сепары не сложат оружие. Наемники с российскими паспортами еще могут рассчитывать быть отправленными в другие точки внешних военных интересов РФ, а "наши" - должны быть уничтожены. По-другому никак. При этом уничтожить их может и РФ при заинтересованности. Но это уже большая политика, где Украина - субъект

Уничтожить 2 армейских корпуса (или сколько их там местных)?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:07

Re: налет

  Волгарь написав:а цель эта - МИРНЫЙ город с 500-от тысячным населением, где 99,9% жителей НЕ ИМЕЮТ К ПОЛИТИКЕ ВООБЩЕ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ, то запуск НУРС по жилым кварталам - ЭТО ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
А офицер (именно поэтому - если у него есть хоть малейшее понятие о чести), должен 1000 раз подумать, можно ли выполнять ПРЕСТУПНЫЙ ПРИКАЗ, даже если цена отказа от него - собственная жизнь

Расчет был на то, что на этом "война" и закончится.
Кто отдавал приказ?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:13

  sal написав:
  Hotab написав:вы приведетеипрммер войны, в которой стрельба велась исключительно заведомо зная, что никто мирный не погибнет

"прикол" же в том, что с самолета атаковали свой же город...


Ты лучше на своих посмотри, которые чужие города атаковали.

Зачем рашкинцы обстреливали Мариуполь или Донецк?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:18

Re: зачем

  Sommer написав:лучше на своих посмотри, которые чужие города атаковали.

Украина хочет решить конфликт на своей земле. РФ нет.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:23

  sal написав:
  Волгарь написав:а цель эта - МИРНЫЙ город с 500-от тысячным населением, где 99,9% жителей НЕ ИМЕЮТ К ПОЛИТИКЕ ВООБЩЕ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ, то запуск НУРС по жилым кварталам - ЭТО ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.
А офицер (именно поэтому - если у него есть хоть малейшее понятие о чести), должен 1000 раз подумать, можно ли выполнять ПРЕСТУПНЫЙ ПРИКАЗ, даже если цена отказа от него - собственная жизнь

Расчет был на то, что на этом "война" и закончится.
Кто отдавал приказ?

Простите, из каких источников Вы делаете вывод о том, каков именно был расчет? Между тем, именно сейчас Украине дорог КАЖДЫЙ
Демографічна ситуація у січні–липні 2019 року
Кількість живонароджених 179 314
Кількість померлих 352 260
Природний приріст, скорочення (–) населення –172 946
http://www.ukrstat.gov.ua/
Не смотря на лето, демографические показатели не улучшаются - 300 тыс. рождений, 600 тыс. смертей и минус 300 тыс. естественной депопуляции за год на территории, где постоянное население не превышает 35,5 млн. человек, а наличное - 32,5 млн. А тут многие продолжают жаждать крови.
Такими темпами лет через 10 в стране останется ПОЛОВИНА того, что населяло ее на заре Независимости.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:24

  sal написав:
  Sommer написав:лучше на своих посмотри, которые чужие города атаковали.

Украина хочет решить конфликт на своей земле. РФ нет.


Зачем вы лезете в конфликт на украинской земле?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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