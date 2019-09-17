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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4002400340044005> Додано: Сер 18 вер, 2019 15:38 Re: только Shram написав: Вопрос как далеко готовы идти, и дадут ли внутренние силы и внешние игроки Вопрос как далеко готовы идти, и дадут ли внутренние силы и внешние игроки

В конфликте интересов - вопросы в интересах. риторика ни при чем В конфликте интересов - вопросы в интересах. риторика ни при чем sal Повідомлень: 3457 З нами з: 25.03.16 Подякував: 668 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 15:38

А то что приказ преступный (стрельба в черте города невысокоточным оружием) понятно даже непрофессионалу. Тем более должно было быть понятно пилоту.





А мне,как пилоту, непонятно. И откажись выполнять такой приказ, мне понятно, что предстану пред судом. На котором я скажу "я ДУМАЛ, что там погибли бы мирные".

На вопрос судьи "откуда вам заведомо было известно, что они погибнут?" "Ну я думал, что ест такая вероятность"

Плять, вероятность гибели мирных жителей есть даже стреляю по лесу или полю. Там может оказаться грибник или колхозник.

Больше эта вероятность или меньше - это все полемика.





Когда спецназ освобождает заложников, можно сказать "я не буду штурмовать, заложники могут погибнуть"??



Вот если бы мне сказали "ували по школе с детишками" или по больнице. Или по жилому дому , в котором точно есть люди. А тут приказ "по штабу террористов".



Не выдумывайте ответственность летчика там, где ее нет.



Может вы приведетеипрммер войны, в которой стрельба велась исключительно заведомо зная, что никто мирный не погибнет??

Или за случайные смерти мирных кого-то судили?

Если это произойдет, никто не станет воевать вообще. Ну как "никто".. Русофашисты будут. Им хоть Доньас равнять с землёй, хоть Грозный, хоть Аллепо. А мне,как пилоту, непонятно. И откажись выполнять такой приказ, мне понятно, что предстану пред судом. На котором я скажу "я ДУМАЛ, что там погибли бы мирные".На вопрос судьи "откуда вам заведомо было известно, что они погибнут?" "Ну я думал, что ест такая вероятность"Плять, вероятность гибели мирных жителей есть даже стреляю по лесу или полю. Там может оказаться грибник или колхозник.Больше эта вероятность или меньше - это все полемика.Когда спецназ освобождает заложников, можно сказать "я не буду штурмовать, заложники могут погибнуть"??Вот если бы мне сказали "ували по школе с детишками" или по больнице. Или по жилому дому , в котором точно есть люди. А тут приказ "по штабу террористов".Не выдумывайте ответственность летчика там, где ее нет.Может вы приведетеипрммер войны, в которой стрельба велась исключительно заведомо зная, что никто мирный не погибнет??Или за случайные смерти мирных кого-то судили?Если это произойдет, никто не станет воевать вообще. Ну как "никто".. Русофашисты будут. Им хоть Доньас равнять с землёй, хоть Грозный, хоть Аллепо. Hotab

Повідомлень: 2482 З нами з: 15.02.09 Подякував: 36 раз. Подякували: 906 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 15:54 Re: примеры Hotab написав: вы приведетеипрммер войны, в которой стрельба велась исключительно заведомо зная, что никто мирный не погибнет вы приведетеипрммер войны, в которой стрельба велась исключительно заведомо зная, что никто мирный не погибнет

"прикол" же в том, что с самолета атаковали свой же город... "прикол" же в том, что с самолета атаковали свой же город... sal Повідомлень: 3457 З нами з: 25.03.16 Подякував: 668 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 15:55 Hotab написав:

А то что приказ преступный (стрельба в черте города невысокоточным оружием) понятно даже непрофессионалу. Тем более должно было быть понятно пилоту.





А мне,как пилоту, непонятно. И откажись выполнять такой приказ, мне понятно, что предстану пред судом. На котором я скажу "я ДУМАЛ, что там погибли бы мирные".

На вопрос судьи "откуда вам заведомо было известно, что они погибнут?" "Ну я думал, что ест такая вероятность"

Плять, вероятность гибели мирных жителей есть даже стреляю по лесу или полю. Там может оказаться грибник или колхозник.

Больше эта вероятность или меньше - это все полемика.





Когда спецназ освобождает заложников, можно сказать "я не буду штурмовать, заложники могут погибнуть"??



Вот если бы мне сказали "ували по школе с детишками" или по больнице. Или по жилому дому , в котором точно есть люди. А тут приказ "по штабу террористов".



Не выдумывайте ответственность летчика там, где ее нет. А мне,как пилоту, непонятно. И откажись выполнять такой приказ, мне понятно, что предстану пред судом. На котором я скажу "я ДУМАЛ, что там погибли бы мирные".На вопрос судьи "откуда вам заведомо было известно, что они погибнут?" "Ну я думал, что ест такая вероятность"Плять, вероятность гибели мирных жителей есть даже стреляю по лесу или полю. Там может оказаться грибник или колхозник.Больше эта вероятность или меньше - это все полемика.Когда спецназ освобождает заложников, можно сказать "я не буду штурмовать, заложники могут погибнуть"??Вот если бы мне сказали "ували по школе с детишками" или по больнице. Или по жилому дому , в котором точно есть люди. А тут приказ "по штабу террористов".Не выдумывайте ответственность летчика там, где ее нет.

Интересная позиция. Помнится, как раз по зданию ракета и не попала.

Но в любом случае, после подобного (и множества других похожих случаев) не приходится удивляться, что братоубийственная война идет шестой год, и конца-краю ей не видно.

А с моральной точки зрения такую ситуацию (выполнение приказа) прекрасно описал И. Шварц в сказке Дракон . После победы рыцаря Ланцелота над Драконом, состоялся суд над его ближайшими приспешниками. И на суде бургомистру (ближайшему подручному Дракона) задали простой вопрос:

- Почему Вы помогали Дракону во всех его злодеяниях?

- Меня так учили с детства.

- Так ведь ВСЕХ учили, вот только почему, ты, сволочь, ОКАЗАЛСЯ САМЫМ ЛУЧШИМ УЧЕНИКОМ?

Не имею права читать мораль, но в сущности, все довольно просто - когда летчик выходит на цель, а цель эта - МИРНЫЙ город с 500-от тысячным населением, где 99,9% жителей НЕ ИМЕЮТ К ПОЛИТИКЕ ВООБЩЕ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ, то запуск НУРС по жилым кварталам - ЭТО ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

А офицер (именно поэтому - если у него есть хоть малейшее понятие о чести), должен 1000 раз подумать, можно ли выполнять ПРЕСТУПНЫЙ ПРИКАЗ, даже если цена отказа от него - собственная жизнь Интересная позиция. Помнится, как раз по зданию ракета и не попала.Но в любом случае, после подобного (и множества других похожих случаев) не приходится удивляться, что братоубийственная война идет шестой год, и конца-краю ей не видно.А с моральной точки зрения такую ситуацию (выполнение приказа) прекрасно описал И. Шварц в сказке. После победы рыцаря Ланцелота над Драконом, состоялся суд над его ближайшими приспешниками. И на суде бургомистру (ближайшему подручному Дракона) задали простой вопрос:- Почему Вы помогали Дракону во всех его злодеяниях?- Меня так учили с детства.- Так ведь ВСЕХ учили, вот только почему, ты, сволочь, ОКАЗАЛСЯ САМЫМ ЛУЧШИМ УЧЕНИКОМ?Не имею права читать мораль, но в сущности,- когда летчик выходит на цель, а цель эта - МИРНЫЙ город с 500-от тысячным населением, где 99,9% жителей НЕ ИМЕЮТ К ПОЛИТИКЕ ВООБЩЕ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ, то запуск НУРС по жилым кварталам - ЭТО ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.А офицер (именно поэтому - если у него есть хоть малейшее понятие о чести), должен 1000 раз подумать, можно ли выполнять ПРЕСТУПНЫЙ ПРИКАЗ, даже если цена отказа от него - собственная жизнь Волгарь Повідомлень: 7140 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 741 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 15:58 zРадио написав: fokus написав: А кто говорит про одни ворота? Судить нужно военных преступников с обеих сторон. А кто говорит про одни ворота? Судить нужно военных преступников с обеих сторон. Судят всегда только проигравшую сторону. Именно поэтому сепары не сложат оружие. Наемники с российскими паспортами еще могут рассчитывать быть отправленными в другие точки внешних военных интересов РФ, а "наши" - должны быть уничтожены. По-другому никак. При этом уничтожить их может и РФ при заинтересованности. Но это уже большая политика, где Украина - субъект Судят всегда только проигравшую сторону. Именно поэтому сепары не сложат оружие. Наемники с российскими паспортами еще могут рассчитывать быть отправленными в другие точки внешних военных интересов РФ, аНо это уже большая политика, где Украина - субъект

Уничтожить 2 армейских корпуса (или сколько их там местных)? Уничтожить 2 армейских корпуса (или сколько их там местных)? Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик Starikan 2 Повідомлень: 16203 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1528 раз. Подякували: 2499 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 16:07 Re: налет Волгарь написав: а цель эта - МИРНЫЙ город с 500-от тысячным населением, где 99,9% жителей НЕ ИМЕЮТ К ПОЛИТИКЕ ВООБЩЕ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ, то запуск НУРС по жилым кварталам - ЭТО ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

А офицер (именно поэтому - если у него есть хоть малейшее понятие о чести), должен 1000 раз подумать, можно ли выполнять ПРЕСТУПНЫЙ ПРИКАЗ, даже если цена отказа от него - собственная жизнь а цель эта - МИРНЫЙ город с 500-от тысячным населением, где 99,9% жителей НЕ ИМЕЮТ К ПОЛИТИКЕ ВООБЩЕ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ, то запуск НУРС по жилым кварталам - ЭТО ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.А офицер (именно поэтому - если у него есть хоть малейшее понятие о чести), должен 1000 раз подумать, можно ли выполнять ПРЕСТУПНЫЙ ПРИКАЗ, даже если цена отказа от него - собственная жизнь

Расчет был на то, что на этом "война" и закончится.

Кто отдавал приказ? Расчет был на то, что на этом "война" и закончится.Кто отдавал приказ? sal Повідомлень: 3457 З нами з: 25.03.16 Подякував: 668 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 16:13 sal написав: Hotab написав: вы приведетеипрммер войны, в которой стрельба велась исключительно заведомо зная, что никто мирный не погибнет вы приведетеипрммер войны, в которой стрельба велась исключительно заведомо зная, что никто мирный не погибнет

"прикол" же в том, что с самолета атаковали свой же город... "прикол" же в том, что с самолета атаковали свой же город...



Ты лучше на своих посмотри, которые чужие города атаковали.



Зачем рашкинцы обстреливали Мариуполь или Донецк? Ты лучше на своих посмотри, которые чужие города атаковали.Зачем рашкинцы обстреливали Мариуполь или Донецк? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4821 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 16:18 Re: зачем Sommer написав: лучше на своих посмотри, которые чужие города атаковали. лучше на своих посмотри, которые чужие города атаковали.

Украина хочет решить конфликт на своей земле. РФ нет. Украина хочет решить конфликт на своей земле. РФ нет. sal Повідомлень: 3457 З нами з: 25.03.16 Подякував: 668 раз. Подякували: 273 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 16:23 sal написав: Волгарь написав: а цель эта - МИРНЫЙ город с 500-от тысячным населением, где 99,9% жителей НЕ ИМЕЮТ К ПОЛИТИКЕ ВООБЩЕ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ, то запуск НУРС по жилым кварталам - ЭТО ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

А офицер (именно поэтому - если у него есть хоть малейшее понятие о чести), должен 1000 раз подумать, можно ли выполнять ПРЕСТУПНЫЙ ПРИКАЗ, даже если цена отказа от него - собственная жизнь а цель эта - МИРНЫЙ город с 500-от тысячным населением, где 99,9% жителей НЕ ИМЕЮТ К ПОЛИТИКЕ ВООБЩЕ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ, то запуск НУРС по жилым кварталам - ЭТО ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.А офицер (именно поэтому - если у него есть хоть малейшее понятие о чести), должен 1000 раз подумать, можно ли выполнять ПРЕСТУПНЫЙ ПРИКАЗ, даже если цена отказа от него - собственная жизнь

Расчет был на то, что на этом "война" и закончится.

Кто отдавал приказ? Расчет был на то, что на этом "война" и закончится.Кто отдавал приказ?

Простите, из каких источников Вы делаете вывод о том, каков именно был расчет? Между тем, именно сейчас Украине дорог КАЖДЫЙ

Демографічна ситуація у січні–липні 2019 року

Кількість живонароджених 179 314

Кількість померлих 352 260

Природний приріст, скорочення (–) населення –172 946

http://www.ukrstat.gov.ua/

Не смотря на лето, демографические показатели не улучшаются - 300 тыс. рождений, 600 тыс. смертей и минус 300 тыс. естественной депопуляции за год на территории, где постоянное население не превышает 35,5 млн. человек, а наличное - 32,5 млн. А тут многие продолжают жаждать крови.

Такими темпами лет через 10 в стране останется ПОЛОВИНА того, что населяло ее на заре Независимости. Простите, из каких источников Вы делаете вывод о том, каков именно был расчет? Между тем, именно сейчас Украине дорог КАЖДЫЙНе смотря на лето, демографические показатели не улучшаются - 300 тыс. рождений, 600 тыс. смертей и минус 300 тыс. естественной депопуляции за год на территории, где постоянное население не превышает 35,5 млн. человек, а наличное - 32,5 млн. А тут многие продолжают жаждать крови.Такими темпами лет через 10 в стране останется ПОЛОВИНА того, что населяло ее на заре Независимости. Волгарь Повідомлень: 7140 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 741 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 16:24 sal написав: Sommer написав: лучше на своих посмотри, которые чужие города атаковали. лучше на своих посмотри, которые чужие города атаковали.

Украина хочет решить конфликт на своей земле. РФ нет. Украина хочет решить конфликт на своей земле. РФ нет.



Зачем вы лезете в конфликт на украинской земле? Зачем вы лезете в конфликт на украинской земле? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко. Sommer Повідомлень: 4821 З нами з: 07.04.17 Подякував: 427 раз. Подякували: 541 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4002400340044005> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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