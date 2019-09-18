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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4002400340044005>
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:13

  sal написав:
  Hotab написав:вы приведетеипрммер войны, в которой стрельба велась исключительно заведомо зная, что никто мирный не погибнет

"прикол" же в том, что с самолета атаковали свой же город...


Ты лучше на своих посмотри, которые чужие города атаковали.

Зачем рашкинцы обстреливали Мариуполь или Донецк?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:27

  Starikan написав:
  zРадио написав:
  fokus написав:А кто говорит про одни ворота? Судить нужно военных преступников с обеих сторон.
Судят всегда только проигравшую сторону. Именно поэтому сепары не сложат оружие. Наемники с российскими паспортами еще могут рассчитывать быть отправленными в другие точки внешних военных интересов РФ, а "наши" - должны быть уничтожены. По-другому никак. При этом уничтожить их может и РФ при заинтересованности. Но это уже большая политика, где Украина - субъект

Уничтожить 2 армейских корпуса (или сколько их там местных)?


Чисто по хэдкаунту местные там в абсолютном большинстве. Уничижительно можно говорить о степени их влияния, но не количестве
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 16:56

Ну что, зефилы, радуетесь?

https://news.liga.net/politics/video/nardep-ot-sn-ne-slojit-mandat-iz-za-knopkodavstva-hotya-i-obeschala
Народный депутат от Слуги народа Елена Копанчук не сложит мандат из-за кнопкодавства, несмотря на то, что подписывала соответствующий меморандум. Об этом она заявила на заседании регламентного комитета, передает журналист Татьяна Николаенко в Facebook.

Копанчук заявила, что она подписывала Меморандум об ответственности народного депутата от партии Слуга народа. Также она добавила, что его содержание ей знакомо: "Но меморандум был о намерениях, поэтому на сегодняшний день юридической ответственности как таковой еще нет".


Хороших слуг вы себе выбрали? Нравится жити по-новому? :mrgreen:

То ли еще будет.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 17:04

  Sommer написав:Ну что, зефилы, радуетесь?

https://news.liga.net/politics/video/nardep-ot-sn-ne-slojit-mandat-iz-za-knopkodavstva-hotya-i-obeschala
Народный депутат от Слуги народа Елена Копанчук не сложит мандат из-за кнопкодавства, несмотря на то, что подписывала соответствующий меморандум. Об этом она заявила на заседании регламентного комитета, передает журналист Татьяна Николаенко в Facebook.

Копанчук заявила, что она подписывала Меморандум об ответственности народного депутата от партии Слуга народа. Также она добавила, что его содержание ей знакомо: "Но меморандум был о намерениях, поэтому на сегодняшний день юридической ответственности как таковой еще нет".


Хороших слуг вы себе выбрали? Нравится жити по-новому? :mrgreen:

То ли еще будет.


Ну вы то голосовали за партию бывших поголовных кнопкодавов БПП-ЕС, поэтому вам должно быть приятно, что случаи кнопкодавства повторились. Всё по доброму старому, родная атмосфера.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 17:13

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Особо умилило в устах "историка": "комуністи і більшовики".


Уявіть собі, що комуністи були не тільки в СРСР, а і в інших країнах і на Галичині. Раз Вас це зацікавило, то читайте https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BD%D0%B8
У 1933 керівники КПЗУ Мирон Заячківський (Косар) і Григорій Іваненко (Бараба) були викликані в СРСР і знищені там за сфабрикованою справою «Української військової організації».
Водночас репресували багатьох західноукраїнських комуністів, що перебували на радянській території. Внаслідок цих подій чисельність партії скоротилася з 4300 до 2600 членів


  shapo написав:А про Львовский погром 30 июня 1941г слабо рассказать?


Чесно кажучи не знаю чому Ви очікуєте, що всі навколо мають бути стурбовані виключно стражданнями єврейського народу? І зв'язок із річницею "золотого вересня" вельми умовний, хіба що "Цьому сприяв і той чинник, що євреї складали значну частину серед службовців НКВС.[4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1 ... 0%BC_(1941)"
Що при зміні режимів зіграло проти всіх представників цієї нації.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 17:31

  Sommer написав:
Хороших слуг вы себе выбрали? Нравится жити по-новому? :mrgreen:

То ли еще будет.


Напомнило: "25-летняя мама 13-летнего Виталика считает, что ему еще рано курить" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Так и порохоботы...

Где ты был год назад, два, три, когда БПП и НФ за кнопкодавство не то, что мандаты сдавали - и в голову никому бы извиняться не пришло!

Но теперь, конечно, нужно из-под плинтуса ворчать "то ли еще будет" - мол, я ж такой умный, предупреждал вас, неумных...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:30

  freeze написав:Ну вы то голосовали за партию бывших поголовных кнопкодавов БПП-ЕС, поэтому вам должно быть приятно, что случаи кнопкодавства повторились. Всё по доброму старому, родная атмосфера.

Прекрасный ответ в стиле "сам дурак".
Это твой Зеленский был против кнопкодавства. Его однопартийцы кнопкодавят. Кто должен ответить ? Правильно - Зеленский, а не Порошенко. И не переводи стрелки :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:32

  zРадио написав:Но теперь, конечно, нужно из-под плинтуса ворчать "то ли еще будет" - мол, я ж такой умный, предупреждал вас, неумных...

Из-под плинтуса предостерегаешь именно ты :) Выбрал ЗЕ! ? Кушаешь полностью, без остатка.
И вас, действительно, предупреждали. Многократно, многословно
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:33

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:
  freeze написав:Ну вы то голосовали за партию бывших поголовных кнопкодавов БПП-ЕС, поэтому вам должно быть приятно, что случаи кнопкодавства повторились. Всё по доброму старому, родная атмосфера.

Прекрасный ответ в стиле "сам дурак".
Это твой Зеленский был против кнопкодавства. Его однопартийцы кнопкодавят. Кто должен ответить ? Правильно - Зеленский, а не Порошенко. И не переводи стрелки :)


Так я не говорю, что кнопкодавить хорошо, я просто успокаиваю порохоботов, чтобы они нервничали и не переживали, все по старому, все как они привыкли.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:34

Re: Політичні дискусії

А между тем, неким поцем захвачен Мост Метро, с угрозой подрыва.
Часть красной ветки метро не действует.
Вот это и есть терроризм.
Но ведь, главное, "перестать стрелять".
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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