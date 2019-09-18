Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
fokus написав:А кто говорит про одни ворота? Судить нужно военных преступников с обеих сторон.
Судят всегда только проигравшую сторону. Именно поэтому сепары не сложат оружие. Наемники с российскими паспортами еще могут рассчитывать быть отправленными в другие точки внешних военных интересов РФ, а "наши" - должны быть уничтожены. По-другому никак. При этом уничтожить их может и РФ при заинтересованности. Но это уже большая политика, где Украина - субъект
Уничтожить 2 армейских корпуса (или сколько их там местных)?
Чисто по хэдкаунту местные там в абсолютном большинстве. Уничижительно можно говорить о степени их влияния, но не количестве
Народный депутат от Слуги народа Елена Копанчук не сложит мандат из-за кнопкодавства, несмотря на то, что подписывала соответствующий меморандум. Об этом она заявила на заседании регламентного комитета, передает журналист Татьяна Николаенко в Facebook.
Копанчук заявила, что она подписывала Меморандум об ответственности народного депутата от партии Слуга народа. Также она добавила, что его содержание ей знакомо: "Но меморандум был о намерениях, поэтому на сегодняшний день юридической ответственности как таковой еще нет".
Хороших слуг вы себе выбрали? Нравится жити по-новому?
То ли еще будет.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... - Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Народный депутат от Слуги народа Елена Копанчук не сложит мандат из-за кнопкодавства, несмотря на то, что подписывала соответствующий меморандум. Об этом она заявила на заседании регламентного комитета, передает журналист Татьяна Николаенко в Facebook.
Копанчук заявила, что она подписывала Меморандум об ответственности народного депутата от партии Слуга народа. Также она добавила, что его содержание ей знакомо: "Но меморандум был о намерениях, поэтому на сегодняшний день юридической ответственности как таковой еще нет".
Хороших слуг вы себе выбрали? Нравится жити по-новому?
То ли еще будет.
Ну вы то голосовали за партию бывших поголовных кнопкодавов БПП-ЕС, поэтому вам должно быть приятно, что случаи кнопкодавства повторились. Всё по доброму старому, родная атмосфера.
У 1933 керівники КПЗУ Мирон Заячківський (Косар) і Григорій Іваненко (Бараба) були викликані в СРСР і знищені там за сфабрикованою справою «Української військової організації». Водночас репресували багатьох західноукраїнських комуністів, що перебували на радянській території. Внаслідок цих подій чисельність партії скоротилася з 4300 до 2600 членів
shapo написав:А про Львовский погром 30 июня 1941г слабо рассказать?
Чесно кажучи не знаю чому Ви очікуєте, що всі навколо мають бути стурбовані виключно стражданнями єврейського народу? І зв'язок із річницею "золотого вересня" вельми умовний, хіба що "Цьому сприяв і той чинник, що євреї складали значну частину серед службовців НКВС.[4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1 ... 0%BC_(1941)" Що при зміні режимів зіграло проти всіх представників цієї нації.