Додано: Сер 18 вер, 2019 18:38

pesikot Балько Алексей Николаевич, так зовут отчаявшегося АТОшника, который сегодня захватил мост в Киеве.

Балько военнослужащий ВСУ, начальник радиостанции полевого узла связи Сил Специальных Операций в Броварах, которое занимается информационной войной против России

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