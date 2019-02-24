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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 18 вер, 2019 18:38
pesikot Балько Алексей Николаевич, так зовут отчаявшегося АТОшника, который сегодня захватил мост в Киеве.
Балько военнослужащий ВСУ, начальник радиостанции полевого узла связи Сил Специальных Операций в Броварах, которое занимается информационной войной против России
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Додано: Сер 18 вер, 2019 18:39
freeze написав:
Так я не говорю, что кнопкодавить хорошо, я просто успокаиваю порохоботов, чтобы они нервничали и не переживали, все по старому, все как они привыкли.
Мы за вас ЗЕ!ле-ботов переживаем. У вас там разрыв шаблона, а вы всё - божья роса, божья роса
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 18 вер, 2019 18:42
Мизантрóп
В июне 2019 года он был подсудимым в деле о самовольном отлучении из воинской части. В итоге получил несколько дней гауптвахты, причем два раза. Информация об этом размещена в Едином реестре.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 18 вер, 2019 18:43
pesikot написав: zРадио написав:
Но теперь, конечно, нужно из-под плинтуса ворчать "то ли еще будет" - мол, я ж такой умный, предупреждал вас, неумных...
Из-под плинтуса предостерегаешь именно ты
Выбрал ЗЕ! ? Кушаешь полностью, без остатка.
И вас, действительно, предупреждали. Многократно, многословно
Бредишь, как обычно?
Мой комментарий от 24.02.2019:
zРадио написав:
Он не туп. Просто не по Сеньке шапка!
Давайте выставим его на боксерский поединок с Усиком, или посадим за шахматный стол с Каспаровым. Он может, конечно, засмешить и одного и другого, но даже в таком случае будет засчитано техническое поражение.
Здесь то же самое, только ответственность за всю страну, а не одного себя!
Хочет в политику - пусть начнет с депутата городского совета родного ему Кривого Рога. И с получением опыта движется дальше.
Повторюсь - нельзя (неправильно) пройти путь от пародиста Президента до Президента за одни выборы!
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Додано: Сер 18 вер, 2019 18:46
pesikot написав: freeze написав:
Так я не говорю, что кнопкодавить хорошо, я просто успокаиваю порохоботов, чтобы они нервничали и не переживали, все по старому, все как они привыкли.
Мы за вас ЗЕ!ле-ботов переживаем. У вас там разрыв шаблона, а вы всё - божья роса, божья роса
Спасибо за поддержку, расстроган.
Но и вы зря расстраивались, босс хоть и проиграл формально, но дело его живет. Прямо ленинский лозунг получился.
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freeze
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Додано: Сер 18 вер, 2019 18:48
zРадио написав:
Бредишь, как обычно?
Так я тоже могу много чего говорить.
А по факту, кушайте своего ЗЕ!, не отвлекайтесь от миски. Не говорите, что это не вкусно. Вы этого хотели, вы за это голосовали.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Сер 18 вер, 2019 18:49
freeze написав:
Спасибо за поддержку, расстроган.
Но и вы зря расстраивались, босс хоть и проиграл формально, но дело его живет. Прямо ленинский лозунг получился.
Ну тебе ближе ленинский лозунг, ты же у нас замполит
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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