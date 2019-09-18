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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4004400540064007>
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 19:14

  Sommer написав:А он за него не голосовал!
Или я поспешил, это еще не актуально, этот этап настанет через годик-другой? :mrgreen:

Да уже раздаётся громкое - я за него не голосовал у zRadio
Или тихое у freeze - я за него голосовал, но не в затяжку :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 19:17

  pesikot написав:Так я тоже могу много чего говорить.
А по факту, кушайте своего ЗЕ!, не отвлекайтесь от миски. Не говорите, что это не вкусно. Вы этого хотели, вы за это голосовали.


О как! Уже и история комментариев неважна - тролль сказал, что ты голосовал за Зеленского, значит ты голосовал за Зеленского :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 19:21

  antey1969 написав:
  Мизантрóп написав:pesikot Балько Алексей Николаевич, так зовут отчаявшегося АТОшника, который сегодня захватил мост в Киеве.
Балько военнослужащий ВСУ, начальник радиостанции полевого узла связи Сил Специальных Операций в Броварах, которое занимается информационной войной против России

Мозг командира не выдержал пресса пропаганды

Покажіть мені пальцем на державну українську пропаганду!
Вона відсутня. Взагалі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 19:23

  pesikot написав:Да уже раздаётся громкое - я за него не голосовал у zRadio


Сначала придумал, что я топил за Зеленского. Затем придумал, что я голосовал за Зеленского. Теперь пристыживает меня за результаты работы Зеленского :roll:

Интересно, медицина даст название этой причудливой форме когнитивных искажений? :mrgreen: Если не сразу, то хотя бы со временем...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 19:27

  Sommer написав:Ну что, зефилы, радуетесь?

https://news.liga.net/politics/video/nardep-ot-sn-ne-slojit-mandat-iz-za-knopkodavstva-hotya-i-obeschala
Народный депутат от Слуги народа Елена Копанчук не сложит мандат из-за кнопкодавства, несмотря на то, что подписывала соответствующий меморандум. Об этом она заявила на заседании регламентного комитета, передает журналист Татьяна Николаенко в Facebook.

Копанчук заявила, что она подписывала Меморандум об ответственности народного депутата от партии Слуга народа. Также она добавила, что его содержание ей знакомо: "Но меморандум был о намерениях, поэтому на сегодняшний день юридической ответственности как таковой еще нет".


Хороших слуг вы себе выбрали? Нравится жити по-новому? :mrgreen:

То ли еще будет.


Люди как люди. Власть, деньги.
Анекдот про "поезд стой, раз, два" не сработал в очередной раз. Бывает.... :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 19:41

  zРадио написав:Интересно, медицина даст название этой причудливой форме когнитивных искажений? :mrgreen: Если не сразу, то хотя бы со временем...

У любителей совка всегда в почете карательная психиатрия :) по отношению к оппонентам.
Но ты продолжай, пиши, как ты был против ЗЕ!. Я тебя послушаю :)
Особенно интересно, кто тогда голосовал за ЗЕ! на местной голосовалке. Если уже все отказываются, что не голосовали :)
Наверное, опять порохоботы в штаны насрали :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 19:47

Карго-культ по-украински. Что тормозит развитие Украины?

https://www.youtube.com/watch?v=9eZT2rIUwm4
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 19:59

  19yuriy91 написав:Карго-культ по-украински. Что тормозит развитие Украины?

https://www.youtube.com/watch?v=9eZT2rIUwm4

Очередной любитель СССР.
Такое ощущение, что Украина до 1917 года была выжженой пустыней. Ничего не было.
И тут пришел добрый, большой СССР и всё построил, дороги, дома, ГЭС, АЭС.

Тебя бы хоть на месяц в тот СССР. Запросился бы обратно, с криками: - СССР не такой, вы всё врёте. Мне другой СССР показывали.

PS. Впрочем, про нынешнюю РФ многие так же думают. Что реальная РФ, она в телевизоре или в интернете. Богатая, успешная, уважаемая всеми в мире.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:10

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:Карго-культ по-украински. Что тормозит развитие Украины?

https://www.youtube.com/watch?v=9eZT2rIUwm4

Очередной любитель СССР.
Такое ощущение, что Украина до 1917 года была выжженой пустыней. Ничего не было.
И тут пришел добрый, большой СССР и всё построил, дороги, дома, ГЭС, АЭС.

Тебя бы хоть на месяц в тот СССР. Запросился бы обратно, с криками: - СССР не такой, вы всё врёте. Мне другой СССР показывали.

PS. Впрочем, про нынешнюю РФ многие так же думают. Что реальная РФ, она в телевизоре или в интернете. Богатая, успешная, уважаемая всеми в мире.

1. ты с кем разговариваешь? :shock:
2. у тебя напрочь отсутствует способность понять увиденное(услышанное,прочитанное)
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:16

  19yuriy91 написав:1. ты с кем разговариваешь? :shock:
2. у тебя напрочь отсутствует способность понять увиденное(услышанное,прочитанное)

Ты уже начал разговор. Значит с тобой.
И прочти внимательно, шевеля губами, что я написал. Может чего и поймёшь.
А не просто, взял грязные трусы, написал на них "карго-культ" и теперь машешь ими во все стороны :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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