Да уже раздаётся громкое - я за него не голосовал у zRadio
Или тихое у freeze - я за него голосовал, но не в затяжку
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 18 вер, 2019 19:14
Да уже раздаётся громкое - я за него не голосовал у zRadio
Или тихое у freeze - я за него голосовал, но не в затяжку
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 18 вер, 2019 19:17
О как! Уже и история комментариев неважна - тролль сказал, что ты голосовал за Зеленского, значит ты голосовал за Зеленского
Додано: Сер 18 вер, 2019 19:21
Покажіть мені пальцем на державну українську пропаганду!
Вона відсутня. Взагалі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 18 вер, 2019 19:23
Сначала придумал, что я топил за Зеленского. Затем придумал, что я голосовал за Зеленского. Теперь пристыживает меня за результаты работы Зеленского
Интересно, медицина даст название этой причудливой форме когнитивных искажений? Если не сразу, то хотя бы со временем...
Додано: Сер 18 вер, 2019 19:27
Люди как люди. Власть, деньги.
Анекдот про "поезд стой, раз, два" не сработал в очередной раз. Бывает....
Додано: Сер 18 вер, 2019 19:41
У любителей совка всегда в почете карательная психиатрия по отношению к оппонентам.
Но ты продолжай, пиши, как ты был против ЗЕ!. Я тебя послушаю
Особенно интересно, кто тогда голосовал за ЗЕ! на местной голосовалке. Если уже все отказываются, что не голосовали
Наверное, опять порохоботы в штаны насрали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 18 вер, 2019 19:47
Карго-культ по-украински. Что тормозит развитие Украины?
Додано: Сер 18 вер, 2019 19:59
Очередной любитель СССР.
Такое ощущение, что Украина до 1917 года была выжженой пустыней. Ничего не было.
И тут пришел добрый, большой СССР и всё построил, дороги, дома, ГЭС, АЭС.
Тебя бы хоть на месяц в тот СССР. Запросился бы обратно, с криками: - СССР не такой, вы всё врёте. Мне другой СССР показывали.
PS. Впрочем, про нынешнюю РФ многие так же думают. Что реальная РФ, она в телевизоре или в интернете. Богатая, успешная, уважаемая всеми в мире.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 18 вер, 2019 20:10
1. ты с кем разговариваешь?
2. у тебя напрочь отсутствует способность понять увиденное(услышанное,прочитанное)
Додано: Сер 18 вер, 2019 20:16
Ты уже начал разговор. Значит с тобой.
И прочти внимательно, шевеля губами, что я написал. Может чего и поймёшь.
А не просто, взял грязные трусы, написал на них "карго-культ" и теперь машешь ими во все стороны
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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