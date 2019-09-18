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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4004400540064007
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:18

  pesikot написав:Такое ощущение, что Украина до 1917 года была выжженой пустыней. Ничего не было.


Наоборот, тут была самая зажиточная и образованная часть Российской империи, по переписи 1897 года Одесса была четвертым крупнейшим городом империи, с населением 404 тысячи человек - Петербург - 1265 тыс, Москва 1039 тыс, Варшава - 684 тыс. Одесский порт кипел, второй по грузообороту порт империи, огромные по тем временам экспортные отгрузки, цвет богемы, сильный университет и достижения в науке, все красивейшие дома и сооружения Одессы построены до 1914 года.
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:22

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:1. ты с кем разговариваешь? :shock:
2. у тебя напрочь отсутствует способность понять увиденное(услышанное,прочитанное)

Ты уже начал разговор. Значит с тобой.
И прочти внимательно, шевеля губами, что я написал. Может чего и поймёшь.
А не просто, взял грязные трусы, написал на них "карго-культ" и теперь машешь ими во все стороны :)


угу...
мабуть накатил уже...
Карго-культ по-украински. Что тормозит развитие Украины?
- это название ролика на ютубе. :mrgreen:

да ты, как тот, шо с телеком разговаривает. :D
иди спи уже
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 20:33

  pesikot написав:
  zРадио написав:Интересно, медицина даст название этой причудливой форме когнитивных искажений? :mrgreen: Если не сразу, то хотя бы со временем...

У любителей совка всегда в почете карательная психиатрия :) по отношению к оппонентам.
Но ты продолжай, пиши, как ты был против ЗЕ!. Я тебя послушаю :)
Особенно интересно, кто тогда голосовал за ЗЕ! на местной голосовалке. Если уже все отказываются, что не голосовали :)
Наверное, опять порохоботы в штаны насрали :)

Что Вы несете?

Вас оппонент аргументированно макнул в Вашу конкретную ложь в его адрес.

Вы и Sommer неуместно оперируете обобщениями...
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  #<1 ... 4004400540064007
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