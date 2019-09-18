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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4004400540064007 Додано: Сер 18 вер, 2019 20:18 pesikot написав: Такое ощущение, что Украина до 1917 года была выжженой пустыней. Ничего не было. Такое ощущение, что Украина до 1917 года была выжженой пустыней. Ничего не было.



Наоборот, тут была самая зажиточная и образованная часть Российской империи, по переписи 1897 года Одесса была четвертым крупнейшим городом империи, с населением 404 тысячи человек - Петербург - 1265 тыс, Москва 1039 тыс, Варшава - 684 тыс. Одесский порт кипел, второй по грузообороту порт империи, огромные по тем временам экспортные отгрузки, цвет богемы, сильный университет и достижения в науке, все красивейшие дома и сооружения Одессы построены до 1914 года. Наоборот, тут была самая зажиточная и образованная часть Российской империи, по переписи 1897 года Одесса была четвертым крупнейшим городом империи, с населением 404 тысячи человек - Петербург - 1265 тыс, Москва 1039 тыс, Варшава - 684 тыс. Одесский порт кипел, второй по грузообороту порт империи, огромные по тем временам экспортные отгрузки, цвет богемы, сильный университет и достижения в науке, все красивейшие дома и сооружения Одессы построены до 1914 года. freeze 4 Повідомлень: 12844 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3658 раз. Подякували: 5346 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 20:22 pesikot написав: 19yuriy91 написав: 1. ты с кем разговариваешь?

2. у тебя напрочь отсутствует способность понять увиденное(услышанное,прочитанное) 1. ты с кем разговариваешь?2. у тебя напрочь отсутствует способность понять увиденное(услышанное,прочитанное)

Ты уже начал разговор. Значит с тобой.

И прочти внимательно, шевеля губами, что я написал. Может чего и поймёшь.

А не просто, взял грязные трусы, написал на них "карго-культ" и теперь машешь ими во все стороны Ты уже начал разговор. Значит с тобой.И прочти внимательно, шевеля губами, что я написал. Может чего и поймёшь.А не просто, взял грязные трусы, написал на них "карго-культ" и теперь машешь ими во все стороны



угу...

мабуть накатил уже...

Карго-культ по-украински. Что тормозит развитие Украины? - это название ролика на ютубе.



да ты, как тот, шо с телеком разговаривает.

иди спи уже угу...мабуть накатил уже...- это название ролика на ютубе.да ты, как тот, шо с телеком разговаривает.иди спи уже 19yuriy91 Повідомлень: 2118 З нами з: 15.09.12 Подякував: 214 раз. Подякували: 338 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 вер, 2019 20:33 pesikot написав: zРадио написав: Интересно, медицина даст название этой причудливой форме когнитивных искажений? Если не сразу, то хотя бы со временем... Интересно, медицина даст название этой причудливой форме когнитивных искажений?Если не сразу, то хотя бы со временем...

У любителей совка всегда в почете карательная психиатрия по отношению к оппонентам.

Но ты продолжай, пиши, как ты был против ЗЕ!. Я тебя послушаю

Особенно интересно, кто тогда голосовал за ЗЕ! на местной голосовалке. Если уже все отказываются, что не голосовали

Наверное, опять порохоботы в штаны насрали У любителей совка всегда в почете карательная психиатрияпо отношению к оппонентам.Но ты продолжай, пиши, как ты был против ЗЕ!. Я тебя послушаюОсобенно интересно, кто тогда голосовал за ЗЕ! на местной голосовалке. Если уже все отказываются, что не голосовалиНаверное, опять порохоботы в штаны насрали

Что Вы несете?



Вас оппонент аргументированно макнул в Вашу конкретную ложь в его адрес.



Вы и Sommer неуместно оперируете обобщениями... Что Вы несете?Вас оппонент аргументированно макнул в Вашу конкретную ложь в его адрес.Вы и Sommer неуместно оперируете обобщениями... detroytred

Повідомлень: 22037 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4004400540064007 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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